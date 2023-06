Tập 3 Rap Việt mùa 3 có sự xuất hiện của loạt gương mặt quen thuộc như: HURRYKNG, Richie D.ICY, Ogenus, đặc biệt là Mikelodic. Mikelodic khiến 4 vị huấn luyện viên lên sân khấu tranh nhau gay cấn để sở hữu.

Các HLV tranh giành thí sinh:

Dàn HLV Rap Việt lên sân khấu để thuyết phục thí sinh.

Mikelodic trình diễn bản rap Về quê trên nền nhạc Giấc mơ trưa, mang âm sắc mới, đậm chất dân gian nhưng không kém phần vui nhộn, trong sáng. Trong lyric, thí sinh gợi nhắc nhiều kỷ niệm tuổi thơ như tắm mưa, tắm sông, thả diều, tập tầm vông...

Thí sinh Mikelodic gây ấn tượng với ca khúc viết về chủ đề quê hương.

Mikelodic chinh phục được cả 4 HLV và chiếm 89% bình chọn từ khán giả. BigDaddy trân trọng thí sinh vì đem được văn hóa dân gian vào bài nhạc và nghe rất Tây. Đó là điều khó khăn. Suboi nhận xét đây là mảnh ghép chương trình đang cần, sự chân chất và con người thật của Mikelodic đã tỏa sáng trên sân khấu.

Trấn Thành nhận xét Thái VG bắt đầu khát khao thí sinh. HLV Thái VG chiêu dụ: “Anh và em sẽ trao đổi với nhau… Anh giúp em, em giúp anh”. Cuối cùng, các giám khảo đưa Mikelodic về đội Thái VG.

Trong tập 3, bản rap Hãy yêu tôi bây giờ của HURRYKNG cũng gây ấn tượng, có màu sắc âm nhạc riêng với thông điệp ý nghĩa từ ca khúc gốc Nếu có yêu tôi. Phần trình diễn được 3 HLV là BigDaddy, Andree, B Ray yêu thích. Cuối cùng, HURRYKNG về đội BigDaddy.





HURRYKNG được 3 HLV lựa chọn và 72% bình chọn từ khán giả.

Richie D. ICY cũng là hiện tượng trong giới underground Việt Nam. Thí sinh mang đến bản rap Tâm dựa trên bản hít Tâm hồn của đá của nhóm Bức Tường. HLV Andree biết Richie D. ICY qua 1 bài nhạc khá nổi trên mạng. Anh nhận xét mọi thứ của thí sinh đều tốt, nhưng phần lời còn hạn chế. Các giám khảo đã đưa Richie D. ICY về đội HLV Andree.

Richie D. ICY nhận được 56% lượt bình chọn từ khán giả và trở thành thành viên của đội HLV Andree.

Trong tập này, Ogenuns là gương mặt khiến các giám khảo và HLV đứng lên cỗ vũ. Anh nhận được 3 lựa chọn từ HLV BigDaddy, Andree, Thái VG và 88% lượt bình chọn từ khán giả.

Dù mang đến sân khấu Rap Việt một phần thi On my way còn nhiều lỗi, nhưng với sự trình diễn máu chiến, Strange H đã chinh phục được HLV Andree và 70% bình chọn từ khán giả.





Rapper Strange H tạo ra nhiều ấn tượng với phần dự thi của mình tại tập 3 Rap Việt.

Cuối cùng là ZexZex với câu chuyện, trải nghiệm về người cha đã khuất - Cho ba mẹ. Tuy chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả nhưng các HLV cho rằng thí sinh chưa tự tin nên ZexZex phải dừng lại

Kết thúc tập 3, mỗi HLV mang về cho mình một thành viên mới, riêng BRay không chiêu dụ được thí sinh nào.

Phước Sáng