HLV Vũ Tiến Thành: Mùa giải tới CLB TP.HCM sẽ vào top 3

Trụ hạng từ vòng đấu trước nên CLB TP.HCM chơi khá thong dong trước Viettel vốn cũng không còn mục tiêu cao, vì vậy trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2022 kết thúc với tỉ số hoà 0-0 tẻ nhạt.

Tuy nhiên, HLV Vũ Tiến Thành lại khẳng định: “Khi chúng tôi trụ hạng thì tâm lý thoải mái hơn, và đây là trận đấu mà CLB TP.HCM chơi hay nhất kể từ đầu giải, dù chưa kiểm soát bóng quá tốt nhưng vẫn nhỉnh hơn Viettel.

Chúng tôi có nhiều tình huống tấn công, nhưng Viettel với Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình là các tuyển thủ quốc gia, có chuyên môn trội hơn nên cũng khó khăn trong việc tìm kiếm trận thắng hòng tri ân người hâm mộ.

HLV Vũ Tiến Thành khẳng định mùa tới CLB TP.HCM sẽ vào top 3

Với lực lượng này, nếu các cầu thủ chơi đúng phong độ, đồng thời tôi về dẫn dắt ngay từ đầu CLB TP.HCM hoàn toàn có thể lọt vào top 5 chung cuộc chứ không phải khó khăn như đã thấy".

Nói tiếp về mục tiêu trong tương lai, ông Thành cho biết: “Kết thúc mùa giải năm nay tôi sẽ thanh lý 1/3 số cầu thủ hiện tại. Mùa giải tới rất khắc nghiệt nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đó là chuyện bình thường.

CLB TP.HCM là đội bóng lớn, có nền tảng, lãnh đạo yêu bóng đá… nên mục tiêu mùa tới của tôi là đưa đội nhà vào top 3, có huy chương.

Tôi sẽ giữ Lee Nguyễn, không ai bỏ một cầu thủ dù lớn tuổi nhưng lại là người tạo ra các phương án tấn công tốt nhất cho CLB như cậu ấy. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng là một người cần giữ lại, nhưng điều này còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác”

Nói về kết quả của Sài Gòn FC, HLV Vũ Tiến Thành nói: “Thực sự mà nói, kết thúc hiệp 1 khi hỏi các trợ lý kết qủa trận Nam Định tôi rất buồn. Đá ở sân Thiên Trường quả thực rất khó khăn, nhưng tôi muốn nhắn gửi tới Sài Gòn FC là không bỏ cuộc ở trận còn lại.

Ông Thành cũng tỏ ra khá buồn bã với kết quả mà đội bóng cũ Sài Gòn FC phải nhận

Tôi tin rằng CLB Thanh Hoá không có chuyện nhường điểm Hà Tĩnh, các bạn làm đội bóng sẽ hiểu. Mọi người hay nghĩ hoặc nói như thế là dựng chuyện.

Tôi tin Sài Gòn tiếp tục nỗ lực, vượt những khó khăn như nợ lương, mất ngoại binh… sẽ khác. Bóng đá là môn thể thao không thể nói trước, biết đâu Thanh Hoá thắng Hà Tĩnh, Sài Gòn FC cũng có 3 điểm để trụ hạng thì sao.

“ Muốn thắng trận tới ở sân Thống Nhất, Sài Gòn FC cần truyền cho các cầu thủ động lực tốt hơn nữa. Tôi hy vọng Sài Gòn FC sẽ trụ hạng. Các bạn cũng thấy là tôi về CLB TP.HCM chỉ có 13 điểm nhưng rốt cuộc vẫn trụ hạng sớm 2 vòng đấu” – ông Thành hiến kế.

“Nếu tôi dẫn dắt Sài Gòn FC có lẽ sẽ thuận lợi hơn so với nắm CLB TP.HCM vì tới 60% số cầu thủ ở đó là do tôi mang về. Nhưng bóng đá thì cũng cần may mắn, ngay cả chúng tôi trụ hạng mùa này cũng là may mắn. Tôi không dám khẳng định giúp Sài Gòn FC trụ hạng nhưng tinh thần có lẽ tốt hơn…” ông Thành chốt lại.