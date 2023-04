Để tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến khích công dân chủ động làm tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an để không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh.

Ngoài ra, toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO.

Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chip điện tử có biểu tượng chip điện tử. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng.

Hộ chiếu gắn chip điện tử cơ bản giống với hộ chiếu không gắn chip điện tử với bìa màu xanh tím than.

Hộ chiếu gắn chip điện tử khác gì với hộ chiếu không gắn chip?

So với hộ chiếu phổ thông không gắn chip, mẫu hộ chiếu gắn chip giống về kích thước, màu sắc và số trang: Có bìa màu xanh tím than; các trang trong in cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam.

Tuy vậy, hộ chiếu gắn chip điện tử cũng có những điểm khác biệt so với mẫu hộ chiếu không gắn chip.

Điều dễ nhận thấy đầu tiên là trang bìa của hộ chiếu có gắn chip điện tử có biểu tượng chip điện tử để phân biệt với mẫu cũ.

Tại trang nhân thân của hộ chiếu gắn chip, cơ quan chức năng đã bổ sung thông tin về nơi sinh của công dân.

Hộ chiếu gắn chip điện tử được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Còn hộ chiếu không gắn chip điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn. Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chip điện tử.