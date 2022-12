Hồ Trung Dũng hóa hoàng tử tình tứ bên 'nàng thơ' Võ Hạ Trâm

Để khép lại The Songbook 3, ca sĩ Hồ Trung Dũng gửi đến khán giả ca khúc "Tình tự mùa xuân" với sự góp mặt của Võ Hạ Trâm. Hai giọng ca ấm áp, nội lực đã thổi hồn cho ca khúc và tạo nên tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Bài hát này là một bản tình ca ngọt ngào và sâu lắng, giữa khí trời thơ mộng của mùa xuân tươi vui, có đôi trai tài gái sắc trao nhau tình nồng.

Ở ca khúc cuối này, ca sĩ Hồ Trung Dũng vẫn giữ nguyên nét đặc sắc của The Songbook 3 khi thực hiện MV one-shot. Trong không gian đèn vàng ấm cúng hoà cùng band nhạc du dương, Hồ Trung Dũng xuất hiện như một bạch mã hoàng tử với bộ vest hồng vô cùng lịch lãm. Cùng với đó, giọng ca "Chợt như giấc mơ" cũng hóa thành “nàng thơ" trong chiếc váy xinh được điểm tô bằng hoa cỏ trong khu vườn mùa xuân.

Hồ Trung Dũng kết hợp với Võ Hạ Trâm trong ca khúc "Tình tự mùa xuân".

Hồ Trung Dũng chia sẻ: “Trong The Songbook 3, tôi chọn cách hát và những ca khúc khác với các dự án trước, không quá nhiều cao trào hay thăng trầm. Lần này, tôi chọn cách hát nhẹ nhàng hơn như một lời tâm sự và rất vui vì khán giả đón nhận tích cực. Tôi nhận được nhiều tin nhắn rằng khi nghe ca khúc, họ tưởng chừng như có người bạn gần bên đang nắm lấy tay mình và lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm, để thấy cuộc đời đẹp hơn, đáng sống hơn.

Điều này rất ý nghĩa với tôi. Tôi xác định con đường ca hát của mình không chỉ đơn thuần là giải trí mà phải kết nối được trái tim với trái tim. Một niềm vui nữa là khi khép lại mùa 3, tôi gần như đã mời được gần hết những anh chị em nghệ sĩ thân thiết để đồng hành cùng mình trong ca khúc song ca”.

Hồ Trung Dũng hóa thân thành hoàng tử bên nàng thơ Võ Hạ Trâm.

Chuỗi The Songbook trải qua 4 năm với những ca khúc cover đã khép lại và hứa hẹn mở ra hành trình mới với những bài hát do chính anh sáng tác. Sắp tới, nhân dịp sinh nhật lần thứ 40, ca sĩ Hồ Trung Dũng quyết định tổ chức một buổi tiệc âm nhạc riêng tư mang tên The Songbook để dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu.

Góp mặt trong buổi tiệc còn có sự xuất hiện của Phương Vy, Võ Hạ Trâm, Thanh Ngọc, Tiêu Châu Như Quỳnh. Ngoài ra, nam ca sĩ tâm sự rằng sẽ tổ chức vào buổi chiều vì hy vọng chương trình sẽ như một buổi trà chiều để khán giả, bạn bè vừa có thể nghe nhạc, vừa có thể “tám chuyện" với nhau để tạo nên những ký ức đẹp.

Cả hai chìm đắm trong không gian âm nhạc, mang đến cảm xúc mới lạ cho khán giả.

Đặc biệt, khán giả có thể đặt câu hỏi để hiểu hơn về giọng ca "Ngày không em". Chạm mốc 40, nam ca sĩ chia sẻ: “Những thành công về mặt tên tuổi hay vật chất cũng đã đủ đầy và làm tôi tự hào về nó. Ở tuổi mới, tôi muốn làm gì đó có ích cho những người khác xung quanh mình hơn. Tôi cũng đang suy nghĩ về một dự án để chia sẻ, tâm sự với mọi người nhiều hơn”.

Ca khúc "Tình tự mùa xuân" khép lại hành trình "The Songbook" 4 năm:

Thắm Nguyễn