Đầu tư song hành bảo vệ môi trường

Từ cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero) được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại COP26, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06 quy định giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon, đồng thời ban hành các quyết định, đề án, kế hoạch hành động, tạo cơ sở pháp lý cũng như động lực cho cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Các chính sách của Chính phủ đã thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp FDI thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Đơn cử như tổ hợp hoá dầu Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn (LSP), công ty thành viên của Ngành hoá dầu thuộc tập đoàn SCG (SCGC). LSP là dự án đầu tư trọng điểm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD. Khi tổ hợp đi vào hoạt động ổn định, LSP sẽ sản xuất khoảng 1,4 triệu tấn polyolefin, là nguyên liệu thô cho các sản phẩm nhựa khác nhau mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Công suất tăng lên này sẽ thay thế nhu cầu nhập khẩu của đất nước và tăng khả năng cạnh tranh của ngành nhựa địa phương.

Nhà máy tiện ích trung tâm (CTU) của Tổ hợp hoá dầu miền Nam được thiết kế với nhiều công nghệ xanh tiên tiến

Thực hành ESG - nâng tầm giá trị doanh nghiệp

Tuân theo chiến lược tăng trưởng xanh và định hướng ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội, và Governance - Quản trị minh bạch) của tập đoàn SCG và SCGC, công ty đã áp dụng cho tổ hợp những công nghệ tiên tiến nhất trong khu vực, tạo nên quy chuẩn hoạt động hàng đầu, qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp về an toàn, bảo vệ môi trường và có trách nhiệm xã hội.

Ông Kulachet Dharachandra - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn cho biết: “Tại LSP, chúng tôi luôn được định hướng kinh doanh có trách nhiệm và tuân thủ theo nguyên tắc ESG trong từng bước đi của mình. Ngoài các hoạt động kinh doanh, chúng tôi cam kết trở thành một doanh nghiệp công dân tốt, công ty luôn nỗ lực không những vì cộng đồng, mà còn trong việc cùng nhau học hỏi và phát triển"

Cảng Hydrocacbon chuyên dụng - một trong những hạng mục quan trọng của Tổ hợp hoá dầu miền Nam

Theo đại diện công ty, song hành cùng các doanh nghiệp trong việc đầu tư công nghệ tiên tiến và thân thiện trong tất cả các giai đoạn vận hành, dự án đã trang bị hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động để giám sát chất lượng nước thải đã qua xử lý trước khi thải ra môi trường. Trong việc quản lý khí thải, dự án sử dụng các công nghệ kiểm soát ô nhiễm tiên tiến, bao gồm việc sử dụng đầu đốt giảm ô nhiễm tại các nồi hơi và lò đốt, cũng như thiết bị loại bỏ khí lưu huỳnh để đảm bảo quản lý không khí sạch hơn. Có 5 trạm quan trắc không khí, thu thập dữ liệu theo thời gian thực và thường xuyên được cập nhật để giám sát nội bộ.

“Ngoài ra, dự án còn chú trọng mô hình quản lý và phân loại chất thải từ quá trình sản xuất và tại khối văn phòng. Chúng tôi phát động dự án “Rác không thải" nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn thông qua việc phân loại rác thải tại nguồn. Hoạt động chính là tách chất thải ướt từ chất thải khô để tái chế hiệu quả nhất”,ông Kulachet Dharachandra cho biết thêm.

Bên cạnh đó, không gian xanh tại dự án cũng là một điểm nhấn trong nỗ lực xây dựng văn phòng theo hướng bền vững. Nổi bật trong số đó là tòa nhà Điều hành đạt được chứng nhận quốc tế vàng LEED về mức độ thân thiện của tòa nhà với môi trường. Tòa nhà được tích hợp với nhiều giải pháp xanh khác nhau, bao gồm thiết bị vệ sinh giúp giảm 50% lượng nước tiêu thụ và sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng, giảm 30% chi phí sử dụng điện. Đồng thời, các phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên các nhà máy cũng thường xuyên được phát động, phối hợp với các nhà thầu xây dựng.

SCGC và LSP phối hợp cùng UBND TP. Vũng Tàu trồng 400 cây xanh ở khu vực Núi Lớn (TP. Vũng Tàu)

Công ty còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hợp tác với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phân bổ hơn 75 tỷ đồng từ năm 2018 đến năm 2023 cho các chương trình phát triển xã hội khác nhau trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là xã Long Sơn như: phòng chống dịch Covid-19, các chương trình về giáo dục, an sinh xã hội, môi trường bền vững, cộng đồng an toàn và vững bền sinh kế. Đây cũng là cách LSP hiện thực hóa các cam kết về phát triển bền vững như chia sẻ từ ông Roongrote Rangsiyopash - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn SCG, công ty chủ quản của SCGC và LSP: “Với dự án này, chúng tôi mong muốn góp phần tạo đà phát triển cho ngành hoá dầu, góp phần tăng trưởng kinh tế dài hạn, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam và trong khu vực.”

Doãn Phong