Trong tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, Hỏa Diệm Sơn được tiểu thuyết gia Ngô Thừa Ân miêu tả: "Lửa bốc ngùn ngụt tám trăm dặm, bốn phía xung quanh một tấc cỏ cũng không mọc được. Đi qua ngọn núi ấy, dù có mình đồng da sắt cũng chảy thành nước hết".

Hỏa Diệm Sơn là một địa danh có thực ngoài đời. Ảnh: DV

Hỏa Diệm Sơn hay Hỏa Diệm không phải là một địa danh hư cấu, mà hoàn toàn có thật ngoài đời. Nó tọa lạc tại dãy Thiên Sơn thuộc tỉnh Tân Cương, gần rìa phía bắc của sa mạc Taklamakan và ở phía đông của thành phố Turpan.

Dãy núi dài khoảng 100km, rộng 5 - 10km này được người dân địa phương gọi là "Kiziltag", có nghĩa là "Núi Đỏ". Vì nơi đây được hình thành từ đá sa thạch màu đỏ, rất cằn cỗi và bị xói mòn sau hàng nghìn năm.

Chiều 23/6, nhiệt độ ngoài trời ở đây đã lên tới 81 độ C. Ảnh: China Daily

Mức độ khắc nghiệt của dãy núi này không thua kém so với những gì được mô tả trong Tây Du Ký. Vào mùa hè, nhiệt độ thường xuyên trên 50 độ C. Thậm chí, lúc 15h35 ngày 23/6 vừa qua, nhiệt độ bề mặt đo được ở đây lên tới 81 độ C. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất ở Tân Cương từ đầu năm tới nay.

Một nhân viên tại khu danh thắng cho biết, lòng bàn chân của một số du khách như "dính xuống đất". "Nhiệt độ ngoài trời hôm đó luôn trên 40 độ C. Mỗi khi trời không có gió và mây, nhiệt độ ở đây sẽ cao như vậy. Những năm trước, nhiệt độ này chủ yếu được ghi nhận vào tháng 8, nhưng năm nay trời nóng sớm hơn".

Hỏa Diệm Sơn càng nóng càng hút nhiều du khách. Ảnh: Tân Hoa Xã

Khi được hỏi liệu mức nhiệt cao như vậy có gây rắc rối gì cho du khách hay không, các nhân viên ở đây chia sẻ rằng: "Nếu đi giày thì sẽ không bị bỏng chân. Tuy nhiên, quả thực có không ít trường hợp đế giày của du khách bị dính lại trên mặt đất. Năm nào, chúng tôi cũng nhặt được những chiếc đế giày như vậy".

Không như những nơi khác, nhiệt độ ở Hỏa Diệm Sơn càng cao thì khu này lại càng đông người tới, chủ yếu để thử thách khả năng chịu đựng của bản thân.

Khu du lịch Hỏa Diệm được chia thành hai khu vực tham quan: Dưới lòng đất và trên mặt đất, xung quanh có các bức chạm khắc cảnh trong Tây Du Ký.

Năm 2011, Ủy ban Đánh giá chất lượng danh lam thắng cảnh du lịch Trung Quốc đã phê duyệt Hỏa Diệm Sơn thành là điểm du lịch quốc gia cấp 4A.