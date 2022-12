Hoa hậu Đoàn Thiên Ân làm vedette, ‘nam thần’ Phước Thịnh mở màn show thời trang

Xuất hiện ở vị trí vedette, Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng khi diện bộ cánh với thiết kế cồng kềnh kết hợp với áo choàng và phần nón rộng vành. Đây là một bộ trang phục gây khó khăn cho cả những người mẫu chuyên nghiệp vì khó di chuyển và giữ thăng bằng.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trên sàn runway, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vẫn tự tin kiểm soát tốt và hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn.

Trong khi đó, Phùng Phước Thịnh trình diễn với trang phục có phần áo được cut out khoe trọn hình thể, phần cổ cao được phối với trang sức vòng cổ. Mẫu nam phụ trách phần trình diễn mở màn BST Nothing venture x Thaisilk của NTK Duy Hoàng. Đây cũng là lần đầu tiên Phùng Phước Thịnh đảm nhận vai trò first face tại Tuần lễ thời trang quốc tế.

Mẫu nam thể hiện những bước catwalk chắc chắn, mạnh mẽ.

Sải bước trên sàn diễn quốc tế là cơ hội giúp Phùng Phước Thịnh cọ xát nhiều hơn về khả năng và kinh nghiệm đối với hàng loạt các siêu mẫu, hoa hậu nổi tiếng. Phong thái đĩnh đạc trong từng bước đi và sự nỗ lực trong việc học hỏi giúp anh tiến bộ hơn ở làng thời trang Việt.

Phùng Phước Thịnh bên hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Trình diễn tại show thời trang tại Thái Lan là một trong những hoạt động quan trọng và là cơ hội để Phùng Phước Thịnh có thêm nhiều kinh nghiệm trước khi thi Nam vương Du lịch Thế giới – Mister Tourism World vào tháng 1/2023 tại Philippines.

Phùng Phước Thịnh và Đoàn Thiên Ân hội ngộ trên đất Thái.

Phùng Phước Thịnh cao 1m80, quê Kiên Giang. Ngoài tiếng Anh, anh còn nói được trôi chảy tiếng Thái nhờ có nhiều năm sinh sống và làm việc tại xứ sở Chùa Vàng. Phùng Phước Thịnh chiếm nhiều cảm tình của mọi người bởi sự gần gũi, nụ cười tỏa sáng, đặc biệt là body săn chắc 6 múi nổi bật. Nam thần sinh năm 1996, cao 1m80, nặng 72 kg, số đo 3 vòng lần lượt là 105- 77-102 cm.