Tôi luôn tiếp thu ý kiến của khán giả

- Sau vài ngày làm hoa hậu, cảm xúc của Quế Anh ra sao? Nhìn lại cuộc thi, điều gì làm bạn vui nhất và lo lắng nhất?

Lịch trình của tôi không thay đổi nhiều so với khi còn là thí sinh. Điều khiến tôi vui nhất là sự đoàn kết giữa các thí sinh. Chúng tôi luôn hỗ trợ và yêu thương nhau. Có điều, sau khi đăng quang, tôi tập làm quen với việc dậy sớm trang điểm, chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng.

- Sau khi đăng quang, nhiều bình luận tiêu cực và ác ý đã nhắm vào Quế Anh. Bạn đối diện với điều này như thế nào và điều gì giúp bạn giữ vững tinh thần?

Trong giây phút nắm tay chờ xướng tên người chiến thắng tại chung kết Miss Grand Vietnam 2024, tôi và chị Hạnh Nguyên (á hậu 1) nói với nhau rằng “ai đăng quang cũng được, chỉ cần đồng hành cùng nhau sau đó”. Sau đêm chung kết, tôi và chị Hạnh Nguyên cùng chúc mừng cho sự cố gắng của cả hai.

Về những thông tin trên mạng xã hội, tôi xin tiếp thu ý kiến của khán giả. Tuy nhiên, tôi mong khán giả và người hâm mộ sắc đẹp dừng việc lan truyền thông tin không chính xác về gia đình tôi. Điều này không chỉ khiến tôi bị tổn thương mà còn làm người thân của tôi lo lắng và buồn vì bị gắn với thông tin sai lệch.

- Có bố mẹ làm việc trong lĩnh vực pháp luật và giáo dục, Quế Anh có áp lực phải đạt được thành công tương tự? Làm thế nào để bạn xây dựng con đường riêng?

Tôi không cảm thấy áp lực với thành công của bố mẹ, ngược lại tôi luôn tự hào, ngưỡng mộ của bố mẹ. Bố mẹ luôn dạy dỗ, hướng tôi đến con đường học thức, biết cách đối nhân xử thế. Tuy tôi không theo nghề nghiệp của bố mẹ, gia đình vẫn tôn trọng và để tôi thực hiện mơ ước, con đường riêng.

Trong đêm chung kết, bố mẹ tôi và khoảng mười mấy người họ hàng đã đi xe đò từ Quảng Nam ra Phan Thiết, sau đó họ thuê xe vào sân khấu để cổ vũ tôi. Ngay trong đêm, bố tôi phải trở về Quảng Nam bằng xe đò để kịp đi làm ngày hôm sau, mẹ và các dì thì đi tàu về. Sau khi đăng quang, tôi vẫn chưa kịp gặp gia đình vì phải tiếp tục chụp hình và trả lời phỏng vấn trên sân khấu.

Từ nhỏ, tôi đã yêu thích nghệ thuật, tự tập hát và nhảy nhưng chưa bao giờ thể hiện với gia đình. Bố mẹ chỉ biết đến khả năng này khi tôi tham gia phần thi Grand Voice tại Miss Grand Vietnam 2024. Họ rất vui khi thấy tôi bước ra khỏi vùng an toàn, vì tôi trong mắt bố mẹ là người rụt rè, nhút nhát.

Tôi không thể hiện khả năng này trong các cuộc thi sắc đẹp trước đây. Khi hát cho vài người bạn thân, họ đã nhận xét tích cực và động viên tôi thể hiện nhiều hơn.

Thích Rosé của nhóm BlackPink

- Quế Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ hoặc bài học quý giá từ các cuộc thi nhan sắc và cuộc sống?

Một số bình luận cho rằng tôi không xứng đáng vào top 5 phần thi Grand Voice. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, tôi đã rất nỗ lực, mặc dù bị cảm và viêm họng vào ngày thi. Tôi cố gắng bình tĩnh để hát hết sức dù sau đó bị tắt tiếng 2 ngày. Tôi mong mọi người sẽ công nhận sự cố gắng của mình.

Sau khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, tôi nhận ra rằng ban giám khảo không chỉ đánh giá năng lực, ngoại hình mà còn chú trọng tính cách, tâm hồn của thí sinh. Điều này quyết định thí sinh có nhận được sự yêu thương của mọi người hay không. Vì vậy, tôi không chỉ cố gắng hoàn thiện ngoại hình và kỹ năng mà còn xây dựng đức tính tốt.

Khi tham gia Miss Grand Vietnam, nhiều người cho rằng tiêu chí của Miss World Vietnam hay Hoa hậu Việt Nam phù hợp với tôi hơn. Miss Grand Vietnam tìm kiếm sự năng động, tự tin, trong khi tôi bị nhận xét có bề ngoài đằm thắm, tiểu thư. Thực tế, tôi rất năng động, cá tính và không muốn gò ép bản thân vào bất kỳ hình tượng nào.

- Quế Anh chia sẻ thêm về kinh nghiệm học tập và làm việc liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc? Bạn đã sang đất nước này chưa và hâm mộ thần tượng K-pop nào?

Khi theo học khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế, tôi rất đắn đo và đã hỏi ý kiến gia đình. Bố mẹ định hướng tôi học luật hoặc sư phạm giống mẹ. Song, từ nhỏ tôi đã muốn học tiếng Hàn. Dù đưa ra lời khuyên, bố mẹ tôi sau cùng vẫn ủng hộ lựa chọn của con gái.

Tôi chưa từng sang Hàn Quốc. Chương trình học của tôi có nhiều học bổng giao lưu, trao đổi sinh viên giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhưng khi đó tôi đang tham gia 2 cuộc thi khác nên không thể sắp xếp thời gian. Trong tương lai, tôi dự định đăng ký khóa học thạc sĩ tại Hàn Quốc nhưng hiện tại tôi sẽ tập trung vào sứ mệnh của một hoa hậu.

Tôi thần tượng thành viên Rosé của nhóm BlackPink vì thích âm nhạc cũng như sự xinh đẹp, dịu dàng, giỏi ngoại ngữ của cô ấy.

Quế Anh dự định học thạc sĩ tại Hàn Quốc.

Gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ đều là Đảng viên

- Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Quế Anh từng muốn trở thành tiếp viên hàng không. Bạn vẫn ấp ủ dự định này?

Tôi đã nộp hồ sơ làm tiếp viên hàng không sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 6 năm ngoái nhưng phải tạm gác lại do lịch phỏng vấn trùng với kế hoạch khác.

Hát và nhảy là kỹ năng tôi tự trau dồi mà chưa qua đào tạo chuyên sâu. Khi còn học đại học, tôi có cơ hội giao lưu và chơi thể thao với các khoa khác và đoàn sinh viên từ Hàn Quốc.

- Ngoài âm nhạc và các hoạt động xã hội, Quế Anh có sở thích hoặc đam mê nào khác?

Tôi thích vẽ, đọc tin tức, nghiên cứu khoa học và xem phim về khoa học và tin rằng con người sẽ đạt bước tiến lớn trong lĩnh vực này. Tôi cũng thích cắm hoa, vừa là sở thích, vừa giúp xả stress. Khi còn nhỏ, tôi muốn học piano nhưng gia đình chưa có điều kiện. Sau này, tôi sẽ cân nhắc học lại những kỹ năng mình đam mê.

Hoa hậu Quế Anh hát "You are my everything":

- Nhiều bình luận cho rằng Quế Anh may mắn vì "gia thế khủng" nhưng lại không đủ chi phí cho bạn đi học piano sao?

Để có được vị trí như hôm nay, bố mẹ tôi đã rất cố gắng từ “hai bàn tay trắng”. Họ chỉ là cán bộ nhà nước, nhân viên bình thường tại cơ quan công tác chứ không phải đã có sẵn “gia thế”.

Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, có truyền thống cách mạng. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống trong một căn nhà ngói, có phần xập xệ ở khu nhà tập thể ở tỉnh Quảng Nam, nằm sau một cơ quan thi hành án. Đến năm 2019, gia đình tôi mới có khả năng chuyển tới nơi ở tốt hơn nhằm chống chọi với bão lụt. Bố mẹ tôi đã phải phấn đấu, tích góp rất nhiều để trang trải chi phí nuôi tôi và em trai.

Tôi vẫn nhớ vào năm 2006 - năm em trai tôi sinh ra, cơn bão số 6 khiến nhà tôi bị tróc cả ngói, tôn. Nhà tôi thường xuyên bị ngập mỗi đợt bão lụt, các thành viên phải tát nước tràn vào nhà.

Thấy được sự cố gắng của bố mẹ, tôi tự nhủ luôn nỗ lực để họ tự hào. Khi lên đại học và sống xa nhà, tôi chỉ được bố mẹ cho 2-3 triệu/tháng. Tôi đi làm nhân viên bán hàng, sau đó làm mẫu make-up tự do để trang trải thêm chi phí sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Gia đình hoa hậu Quế Anh từng sống trong căn nhà ngói ở một khu tập thể.

- Quế Anh có thể nói rõ hơn về truyền thống cách mạng của gia đình?

Trong gia đình, bác tôi là liệt sĩ, bà nội được phong tặng danh hiệu mẹ liệt sĩ. Bác hy sinh năm 26 tuổi tại chiến trường Campuchia, giữ chức vụ Tiểu đội trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nội đã có thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông ngoại được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Bà ngoại tham gia Thanh niên xung phong và được trao Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Bố mẹ tôi đều là Đảng viên.

Qua buổi phỏng vấn hôm nay, tôi muốn làm rõ những bình luận sai sự thật về gia đình mình. Là Đảng viên, bố mẹ tôi rất mẫu mực và được mọi người quý trọng.

Quế Anh chụp hình cùng mẹ và bà ngoại. Ảnh: FBNV

“Gu” bạn trai đã thay đổi

- Quế Anh có thể chia sẻ về thực đơn ăn hàng ngày để duy trì vóc dáng cân đối?

Tôi không quá khắt khe trong việc ăn uống vì cơ địa khó tăng cân. Tôi không cần siết cân nghiêm ngặt, chỉ ăn phù hợp với thể trạng và tập trung bổ sung chất xơ.

- Gu bạn trai của Quế Anh như thế nào?

Khi còn nhỏ, tôi tưởng tượng bạn trai tương lai sẽ giống thần tượng K-pop. Tuy nhiên, khi lớn lên và tiếp xúc nhiều người, “gu” của tôi thay đổi. Tôi ấn tượng với những người tâm lý.

Nhiều người hiểu lầm tôi lạnh lùng và rụt rè nhưng thực ra lại thoải mái và thân thiện khi gặp đúng người. Dù hướng nội và ít nói, tôi có cá tính mạnh và đôi khi thấy bức bối vì khó giải tỏa năng lượng. Tại Miss Grand Vietnam, tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện mọi khía cạnh, kể cả những điều bố mẹ chưa từng thấy.

Theo tôi, tính cách hướng nội cũng là một khuyết điểm, khi tôi ít nói nhưng lại cần hoạt ngôn, giao lưu nhiều. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng cải thiện cách diễn đạt, biểu cảm để mọi người hiểu hơn về con người, tâm tư của tôi.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2024.

- Với nền tảng âm nhạc và khả năng ngoại ngữ, Quế Anh có kế hoạch sử dụng những kỹ năng này trong vai trò hoa hậu như thế nào, đặc biệt là ở Miss Grand International sắp tới?

Tôi sẽ học các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là ngoại ngữ để tham dự Miss Grand International 2024 và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến các thí sinh quốc tế. Song song với thực hiện sứ mệnh sau khi đăng quang, tôi dự định học thạc sĩ.