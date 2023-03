Trong chương trình Biển của hy vọng tập 14 - cũng là tập kết thúc chuỗi chương trình quay tại Phú Yên, Hòa Minzy đã bật khóc nức nở trút nỗi lòng. Nữ ca sĩ chia sẻ, dù chương trình mang thông điệp “chữa lành”, nhưng cô nàng lại không thể tự “chữa lành” cho chính mình.

Đức Phúc an ủi Hoà Minzy.

“Em chưa bao giờ gặp phải một tình trạng như thế này trong cuộc đời. Em bỗng trở thành một người khó kiểm soát cảm xúc. Tham gia đợt này em thấy em đang làm trì trệ rất nhiều công việc của ê kíp. Em cảm thấy mình không xứng đáng với vị trí của dàn cast chính, thực sự em cũng đã cố gắng rất nhiều cho hành trình này. Em rất xin lỗi nếu hành trình tiếp theo em không thể tham gia được cùng mọi người”, Hoà Minzy trải lòng.

Hòa Minzy cho biết thêm, có lẽ thời gian vừa qua cô lao đầu vào công việc quá nhiều, làm việc đến mức quá tải và cơ thể đã bắt đầu phản ứng lại. Cô đã cố gắng để mang lại sự vui vẻ, lạc quan cho mọi người. Nhưng có thể tâm lý bên trong của cô đã đọng lại một thứ gì đó, để đến bây giờ cơ thể, tâm trí, trái tim và cảm xúc của bản thân đều phản ứng lại.

"Nói tóm lại, tôi thấy từ sức khỏe đến tâm lý của bản thân đều đang cần được phục hồi”, Hoà Minzy chia sẻ.

Hòa Minzy đã tham gia chuỗi chương trình Biển của hy vọng, khi biến cố tình cảm của cô với bạn trai được công khai trên truyền thông. Dù trĩu nặng nỗi buồn nhưng tại chương trình, Hoà Minzy luôn là một cô gái vui vẻ, duyên dáng, hài hước cùng những màn trình diễn thăng hoa và giàu cảm xúc.

Tập 14 khép lại hành trình với chương trình này, Hoà Minzy cũng mang tới cho khán giả những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc với loạt bài hát: Khi người lớn cô đơn, Mashup Hoa nở không màu- Someone like you...

