Ngày 17/7, trên các tuyến đường Nguyễn Trung Trực (đoạn thuộc phường Vĩnh Lạc, phường An Hỏa), đường Lâm Quang Ky, Lạc Hồng, Nguyễn An Ninh, Chi Lăng, Cô Bắc... (phường Vĩnh Lạc), đường Lê Hồng Phong (phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) sau mưa lớn đã có nước ngập sâu, nhiều đoạn gần hết bánh xe máy.

Ngập sâu khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy, người dân lội bì bõm, chật vật đẩy xe về nhà.

Trong khi đó, tại các huyện Gò Quao và Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang), trong 2 ngày 16-17/7, mưa lớn kèm gió lốc đã bất ngờ làm sập 7 căn nhà, tốc mái 8 căn nhà, ước tính thiệt hại ban đầu gần 300 triệu đồng.

Nhiều căn nhà ở huyện Gò Quao và Giồng Riềng (Kiên Giang) bị sập và tốc mái. Ảnh: Phương Vũ.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng vũ trang cùng các ban, ngành, đoàn thể đã điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, công an... nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại tỉnh Hậu Giang, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 9h ngày 17/7, ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm giông lốc làm sập hoàn toàn 4 căn nhà, tốc mái 15 căn tại nhiều huyện, thị xã; ước thiệt hại 262 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Phương Vũ

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã khẩn trương xác định và đánh giá mức độ thiệt hại; khảo sát toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng; lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng... từ đó, làm cơ sở để chính quyền địa phương tăng cường lực lượng xung kích tổ chức sửa chữa, khắc phục cho người dân.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương tuyên truyền, bố trí lực lượng để sẵn sàng giúp người dân ứng phó với tác động từ bão số 1.