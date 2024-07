Sau khi cầu Bến Rừng thông xe được 1 ngày, rất đông người dân ở Hải Phòng và Quảng Ninh đã tới hóng gió, ngắm cầu vào buổi tối.

Nhiều người trèo lên lan can cầu để ngồi. Thậm chí, trẻ con cũng được người lớn cho ngồi thò chân ra khỏi lan can để chụp ảnh.

Trẻ nhỏ được người lớn cho ngồi thò chân ra bên ngoài lan can cầu Bến Rừng để chụp ảnh. Ảnh: OFFB

Liên quan đến vấn đề này, ngày 18/7, trao đổi với VietNamNet, ông Đỗ Tuấn Anh (Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng) cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về tình trạng trên. Đơn vị đang lên phương án quản lý.

"Chúng tôi chưa bàn giao công trình cho địa phương, mặc dù vẫn có lực lượng túc trực nhưng chúng tôi là đơn vị thi công xây dựng nên không có chức năng quản lý an ninh trật tự, cũng không thể nào cấm người dân lên cầu.

Đơn vị chúng tôi sẽ có ý kiến với huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) để phối hợp, nhằm đảm bảo an ninh, khuyến cáo người dân không ngồi lên lan can. Việc người thân cho cháu bé ngồi thò chân ra lan can có thể nguy hiểm tới tính mạng của cháu", ông Tuấn Anh cho biết.

Nhiều người lớn cũng ngồi trên lan can cầu Bến Rừng để chụp ảnh. Ảnh: Đ.X

Còn theo ông Nguyễn Huy Hoàng (Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên), phía địa phương chưa nhận được việc bàn giao quản lý cầu từ Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng. Tuy nhiên, trước tình hình trên, địa phương sẽ có lực lượng để phối hợp với đơn vị quản lý cầu, túc trực để không cho phép người dân ngồi lên lan can cũng như tập trung đông, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó vào chiều 17/7, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ thông xe cầu Bến Rừng nối hai địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh.

Cầu Bến Rừng có chiều dài 1.865m bắc qua sông Đá bạch, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tổng mức đầu tư xây dựng phần cầu là 1.941 tỷ đồng do TP Hải Phòng đầu tư, tỉnh Quảng Ninh đầu tư phần đường dẫn chiều dài 2,2km với tổng kinh phí 360 tỷ đồng.