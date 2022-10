Hoàng Mỹ An khoe dáng quyến rũ ở Hội An

Hoàng Mỹ An khoe sắc vóc ngày càng rạng rỡ.

Mới đây, nữ ca sĩ Hoàng Mỹ An có dịp ghé thăm phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam). Tại đây, Hoàng Mỹ An chọn nhiều trang phục để phù hợp bối cảnh và khoe sắc vóc ngày càng rạng rỡ của mình.

Chọn loạt thiết kế váy xanh nổi bật của NTK Adrian Anh Tuấn, nữ ca sĩ khoe trọn sắc vóc nóng bỏng trong loạt outfit lụa tôn dáng.

Việc chọn Hội An để thực hiện bộ ảnh đến từ sự tình cờ, khi nữ ca sĩ nhận show tại Đà Nẵng.

Cô cho biết, do bất ngờ thu xếp được lịch trống lại không có trợ lý bên cạnh, Hoàng Mỹ An đặt thêm vé bay cho người giúp việc của gia đình từ TP.HCM ra phụ giúp.

"Rất may buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. Có nhiều shoot hình ưng ý", nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ.

Vốn sở hữu sắc vóc gợi cảm, nữ ca sĩ chọn thêm bộ váy màu cam bắt mắt. Khoe khéo vòng eo thon gọn.

Với Hoàng Mỹ An, mỗi chuyến đi không chỉ giúp cô khám phá các vùng đất mới mà còn cho cô hiểu hơn về văn hóa, nghệ thuật, bản sắc của địa phương. Thông qua đó cô sẽ có nhiều sáng tạo mới trong nghệ thuật.

'Sau tốt nghiệp đại học tôi dồn toàn bộ thời gian để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Sắp tới tôi có các dự án ghi âm, ra sản phẩm mới ở cả Việt Nam và Mỹ', Hoàng Mỹ An nói.

Trở về Việt Nam lần này, Hoàng Mỹ An còn nhận được lời mời làm giám khảo vòng tài năng của cuộc thi từ thầy Nguyễn Hưng Phúc - người đã từng dạy kĩ năng người mẫu cho Mỹ An từ lúc cô khoảng 11 tuổi. Từ đó, dù Mỹ An không theo nghề người mẫu nhưng thầy luôn đồng hành và động viên cô.

Trước đây, người thầy này đã mời An tham gia nhiều chương trình do mình tổ chức, nhưng vì bận lịch diễn và học ở Mỹ nên cô không thể tham gia.

Được biết, Hoàng Mỹ An vừa tốt nghiệp Đại học Nam California (USC- Mỹ) chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc với số điểm gần như tuyệt đối: 3.95/4.0 GPA.

Lập Trần