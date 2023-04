Hoàng tử William. Ảnh: AP

Hãng tin AP và tờ The Guardian dẫn các tài liệu tòa án được công bố hôm qua (25/4) trong một vụ kiện mới được Hoàng tử Harry - em trai của Hoàng tử William nêu ra. Hoàng tử Harry đang kiện News Group Newspapers (NGN) là công ty chủ quản của tờ The Sun và tờ News of The World (đã giải thể) về việc thu thập thông tin trái phép trong một bê bối đã xảy ra cách đây hai thập niên.

News Group Newspapers (NGN), thuộc sở hữu của tỷ phú Rupert Murdoch, cho rằng tòa án tối cao của Anh nên bác bỏ vụ kiện xâm nhập điện thoại của Hoàng tử Harry và nam diễn viên Hugh Grant vì các yêu cầu được đưa ra quá muộn.

Tuy nhiên, đáp trả tuyên bố của NGN, các luật sư của Hoàng tử Harry cho biết, vụ kiện mới là một nỗ lực nhằm đòi một lời xin lỗi từ công ty của tỷ phú Murdoch về vụ xâm nhập điện thoại. Hoàng tử Harry cho biết không thể kiện sớm hơn do bị một thỏa thuận bí mật giữa Hoàng gia Anh và NGN ngăn cản.

Luật sư David Sherbonrne, đại diện cho Hoàng tử Harry nói, thỏa thuận bí mật đã được cố Nữ hoàng Elizabeth II khi còn sống phê chuẩn. Thỏa thuận này cấm các thành viên hoàng gia tiến hành các vụ kiện trong tương lai.

NGN bác bỏ thông tin về bất cứ một thỏa thuận bí mật nào giữa họ và Hoàng gia Anh.

Hoàng tử Harry cho biết, NGN đạt thỏa thuận ngầm với Hoàng gia vào một thời điểm nào đó trước năm 2012. Theo một phần của thỏa thuận, các hoàng tử sẽ trì hoãn các thủ tục pháp lý chống lại NGN để đổi lấy việc được xin lỗi vào một thời điểm sau đó. Hoàng tử Harry cho biết, nếu không có thỏa thuận bí mật này ông đã khiếu kiện sớm hơn. Tuy nhiên, do sau này không thể chịu đựng được thêm, tới năm 2019, Harry đã đệ đơn kiện.

Theo hồ sơ tòa án, Thân vương xứ Wales - Hoàng tử William đồng thời là người thừa kế ngai vàng, sau này đã giải quyết vụ việc xâm nhập điện thoại giữa NGN và Hoàng gia Anh bằng một khoản tiền khổng lồ, không được tiết lộ con số.