Hoạt động đầu tiên của ông Đinh Văn Nơi khi làm Giám đốc Công an Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8 do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Theo đó trong tháng 8, lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt hành chính 17 vụ 38 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý xuất nhập cảnh, phạt 166 triệu đồng.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự xã hội, toàn tỉnh ghi nhận ghi nhận 66 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 58 vụ 132 đối tượng (đạt 87,9%), trong đó điều tra làm rõ 3 vụ trọng án. Bắt, vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã.

Về tội phạm ma túy, công an toàn tỉnh bắt giữ 57 vụ 122 đối tượng (giảm 32 vụ, 51 đối tượng so với tháng trước), thu giữ 21,736 gam heroin, 310,26 gam ma túy tổng hợp. Đồng thời, công an các đơn vị, địa phương đã lập 27 hồ sơ, đưa 29 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, vận động 22 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - Đại tá Đinh Văn Nơi chủ trì hội nghị. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Về phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, môi trường, công an toàn tỉnh khởi tố 2 bị can về tội tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Đông Triều TKV. Bắt giữ xử lý 59 vụ 63 đối tượng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, trốn thuế, cho vay lãi nặng.

Kiểm tra, xử lý 83 vụ 14 tổ chức, 76 cá nhân vi phạm quy định về môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, hải sản trái phép. Khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng về các hành vi liên quan đến xâm nhập, sử dụng trái phép thông tin, tài khoản và sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản.

Công an toàn tỉnh kiểm tra, xử lý 71 trường hợp vi phạm quy định về công tác quản lý hành chính, cư trú và quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, phạt 85,75 triệu đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Bắt giữ 7 vụ, 8 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ. Vận động nhân dân giao nộp 14 khẩu súng, 2 quả lựu đạn, 24 công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ.

Công an toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 9.264 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 21,1 tỷ đồng. Trong đó có 789 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, tạm giữ 1.456 phương tiện, tước 2.075 giấy phép lái xe.

Đại tá Đinh Văn Nơi yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tình hình tội phạm, tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ nhân dân.