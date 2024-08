Hầu hết các địa phương chia mức thu theo cấp học, ba khu vực (gồm thành thị, nông thôn, miền núi) và thu học phí dựa theo Nghị định 81 về học phí công lập. Trần học phí với bậc mầm non khoảng 50.000-540.000 đồng/tháng, ở cấp THCS là 50.000-650.000 đồng/tháng và THPT là 100.000-650.000 đồng/tháng.

Sơn La hiện có mức học phí thấp nhất, với bậc mầm non là 7.000-38.000 đồng/tháng; bậc THCS và THPT là 8.000-52.000 đồng/tháng. Tiếp đến là Đắk Nông, bậc tiểu học là 8.000-30.000 đồng/tháng; bậc THCS là 10.000-35.000 đồng/tháng, bậc THPT là 25.000-45.000 đồng/tháng.

Bắc Giang đang là địa phương có học phí cao nhất, với mức đóng cho bậc mầm non, THCS, THPT khu vực thành thị lên đến 340.000 đồng/tháng.

Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa -Vũng Tàu miễn 100% học phí cho học sinh còn Vĩnh Phúc giảm 50% học phí với các cấp. Long An giảm 50% học phí bậc mầm non, miễn học phí bậc THCS, THPT.

Dưới đây là học phí năm học 2024-2025 của nhiều tỉnh, thành, áp dụng khi học trực tiếp:

Trước đó, ngày 30/7, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2024-2025, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 108 tỷ đồng.

Cụ thể, địa phương hỗ trợ 100% học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trong 9 tháng của năm học 2024-2025. Hỗ trợ 100% học phí cho học sinh đang học kiến thức văn hóa THPT và chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục trong tối đa 9 tháng của năm học 2024-2025.

Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025. Chính sách miễn học phí không áp dụng đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học sinh thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại kỳ họp thứ 22, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua nghị quyết quy định chính sách miễn giảm toàn phần học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh THPT công lập và ngoài công lập, học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên. Trước đó, năm 2022, HĐND tỉnh này đã ban hành nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập từ năm học 2022-2023 đến hết năm 2024-2025.

Trong khi đó, tỉnh Long An giảm 50% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; miễn học phí đối với học sinh THCS đang học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (PTCL) tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non năm học 2024 - 2025.

Theo đó, 24 trường công lập chất lượng cao, công lập tự chủ tài chính dự kiến thu học phí từ 300.000 đến 6.570.000 đồng/tháng. Theo lộ trình của Chính phủ, từ năm học 2025-2026, học sinh THCS cả nước sẽ được miễn học phí.