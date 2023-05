Ngày 19/5, Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã tổ chức tổng kết và và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 – năm 2023.

Trong lần thứ 35 học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi thường niên của UPU, cuộc thi có chủ đề “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao và biểu dương sự đóng góp tích cực và công tâm của các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi. (Ảnh: Quốc Bảo)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Trưởng Ban tổ chức quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU 52 chia sẻ, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra vào ngày đặc biệt - Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Bác luôn quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi Việt Nam - chủ nhân tương lai của đất nước. Qua năm tháng, các thế hệ thiếu nhi Việt Nam đều ghi nhớ 5 Điều Bác Hồ dạy và coi đó là kim chỉ nam để rèn luyện và phấn đấu trong suốt cuộc đời. “Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư UPU là một hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi, học sinh để chúng ta báo cáo với Bác về các kết quả đạt được và thành tích của cuộc thi”, Thứ trưởng nói.

Cũng theo Thứ trưởng, thời gian qua, cuộc thi viết thư quốc tế UPU luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia hưởng ứng tích cực của các nhà trường và các em học sinh trong cả nước.

Trong chặng đường này, các em học sinh Việt Nam đã và đang đua tài cùng thiếu nhi thế giới và đạt được nhiều thành tích thứ hạng cao. Đây là những thành tích đáng tự hào, chứng tỏ tinh thần nhân văn quốc tế và trách nhiệm đối với xã hội, với các vấn đề toàn cầu của các em học sinh Việt Nam. Việc thiếu nhi Việt Nam nhiệt tình hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU hàng năm tại Việt Nam được Liên minh Bưu chính Thế giới đánh giá cao.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng trao giải Nhất quốc gia cho học sinh Bến Tre Đào Khương Duy. (Ảnh: Quốc Bảo)

Theo đại diện Ban tổ chức, sau 3 tháng triển khai trên toàn quốc, đã có hơn 1,5 triệu bức thư của học sinh cả nước gửi dự thi. Hà Nội, Hải Dương, Thừa Thiên- Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, TP.HCM và Khánh Hòa là những địa phương có nhiều bài dự thi chất lượng.

Những bức thư được chọn vào chung khảo và được đánh giá cao là những bức thư có sự sáng tạo, có cảm xúc riêng biệt, tạo ấn tượng với người đọc. Các em học sinh đã chọn hóa thân vào nhiều nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng có trong phim ảnh, sách báo, truyện thần thoại… ; một số em tự sáng tạo ra những siêu anh hùng của chính mình, có những cá tính, việc làm, hành động và thông điệp cụ thể.

Qua các bức thư dự thi, học sinh cả nước đã đưa ra nhiều giải pháp phong phú để đảm bảo an toàn giao thông như xóa sổ những con đường xuống cấp, lắp đặt biển báo, rào chắn, ngăn chặn những người vi phạm an toàn giao thông, cải tạo những con đường đến trường cho học sinh miền núi, nông thôn, nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, học và hiểu Luật An toàn giao thông, sáng chế các loại phương tiện giao thông an toàn cho trẻ em, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thiết kế cảm ứng an toàn trên các phương tiện giao thông…

Bức thư giải Nhất quốc gia của cậu học trò Bến Tre Đào Khương Duy.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất quốc gia cho em Đào Khương Duy, học sinh lớp 6/1, trường THCS Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đây là lần đầu tiên Bến Tre và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có học sinh đạt giải cao nhất cuộc thi.

Học sinh Bến Tre Đào Khương Duy (giữa) cùng các thí sinh đạt giải Nhì nhận huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" do Trung ương Đoàn trao tặng (Ảnh: Quốc Bảo)

Chủ nhân của bức thư đạt giải Nhất quốc gia đã lựa chọn ý tưởng hóa thân là chàng trai S-24/7 viết thư cho cha mẹ ở hành tinh Love – 365. Bức thư có sự tưởng tượng hợp lý và hiện đại về thời công nghệ số, về vũ trụ siêu nhiên... với những từ khóa thông minh, dẫn dắt logic: Chữ S là khởi đầu của nhiều từ đẹp đẽ ở trái đất như “Superhero” (siêu anh hùng), “Sacrifice” (hy sinh), “Safety” (sự an toàn)... Bức thư của cậu học trò xứ dừa vừa khúc chiết, mạnh mẽ vừa tràn đầy cảm xúc, tình yêu thương gia đình, đồng loại.

Bên cạnh giải Nhất, Ban tổ chức, Ban giám khảo cũng đã trao các giải cá nhân, tập thể, trong đó có 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải “Cây bút triển vọng”; 4 giải dành cho các thí sinh là người khuyết tật. Các em đạt giải Nhất, Nhì cũng đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng “Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo”.