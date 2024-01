Tỉnh yêu cầu bớt thi để học sinh được vui chơi

Cuối tháng 12/2023 vừa qua, Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc công bố một báo cáo cho thấy qua rà soát, tính đến ngày 19/12/2023, có tổng số 48 cuộc thi được tổ chức, phát động hướng đến đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 5 cuộc thi do Bộ GD-ĐT chủ trì; 19 cuộc thi do các cơ quan, bộ ngành trung ương chủ trì; 7 cuộc thi do Sở GD-ĐT chủ trì và có 17 cuộc thi do các sở ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trong tỉnh chủ trì.

Trong số 48 cuộc thi diễn ra năm 2023, có 5 cuộc thi cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức đó là: Hội khoẻ Phù Đổng (4 năm/lần), Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh (2 năm/lần), Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 năm/lần), Học sinh giỏi quốc gia các môn văn hoá lớp 12 (1 lần/năm học), Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (1 lần/năm học).

7 cuộc thi cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức trong năm 2023 đó là: Hội khoẻ Phù Đổng, Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh, Thi Khoa học kỹ thuật dành học học sinh trung học (triển khai theo văn bản của Bộ GD-ĐT), Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp (triển khai theo văn bản của Chính phủ và Bộ GD-ĐT), Học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9, Học sinh giỏi các môn văn hoá cấp THPT, Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc gia các môn văn hoá (Triển khai theo chương trình giáo dục của Bộ GD-ĐT).

36 cuộc thi còn lại do các bộ, sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của trung ương và địa phương phát động, triển khai đến học sinh phổ thông của tỉnh Vĩnh Phúc, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cuộc thi được tổ chức. Ngoài ra còn nhiều cuộc thi trên mạng dành cho học sinh tham gia với tinh thần tự nguyện.

Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu: “Đối với các cuộc thi do các tổ chức, hội, hiệp hội… không có sự phối hợp chỉ đạo của Bộ GD-ĐT (Cuộc thi giải Toán và Vật lý trên mạng, cuộc thi tiếng Anh trên mạng, cuộc thi do các trung tâm chủ trì…), Sở yêu cầu các phòng GD-ĐT, trường THPT và các cơ sở giáo dục căn cứ tính thiết thực và hiệu quả của cuộc thi để thông báo cho học sinh có thể tham gia trên tinh thần tự nguyện và theo nhu cầu thực tế của học sinh.

Không tổ chức đội tuyển, không tạo áp lực cho học sinh, đồng thời theo dõi, giám sát trong quá trình diễn ra cuộc thi; không thu kinh phí khi học sinh tham gia cuộc thi dưới mọi hình thức; không xét giải cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp toàn quốc; học sinh đạt giải các cuộc thi trên không thuộc đối tượng được thưởng theo qui định của Nghị quyết số 53/2017 của HĐND tỉnh; không lấy thành tích cuộc thi để đánh giá thi đua đối với giáo viên và đơn vị tham gia; không lấy kết quả thi của học sinh để xét tuyển sinh đầu cấp”.

Tới ngày 28/12/2023, UBND tỉnh này ban hành văn bản nêu rõ: “Xét nội dung văn bản ngày 22/12/2023 của Sở GD-ĐT về việc tổ chức các cuộc thi đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở GD-ĐT để học sinh có thời gian được vui chơi, tham gia các hoạt động giải trí, thể thao lành mạnh, giảm căng thẳng sau những giờ học, tăng cường sự giao tiếp, gắn kết với bạn bè, gia đình, giảm áp lực trong vấn đề thi cử.

Ngoài các cuộc thi theo chương trình giáo dục của Bộ GD-ĐT, của HĐND, UBND tỉnh quy định, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố rà soát, giảm tối đa các cuộc thi đối với học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh; chỉ tổ chức các cuộc thi theo đúng quy định”.