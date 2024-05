Sáng 16/5, hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” đã được tổ chức tại Trường THCS Văn Lang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đây là một trong 5 hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT) 2024 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai” (từ 15-22/5).

Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang Nguyễn Quốc Nam chia sẻ: “Hoạt động vẽ tranh tường đã được triển khai từ đầu tháng 5 và hôm nay cơ bản hoàn thành. Hy vọng những bức tranh tường không chỉ góp phần làm đẹp khuôn viên nhà trường mà còn là những bài học ý nghĩa giúp các em ghi nhớ và nâng cao nhận thức chủ động trong PCTT”.

Ông Nguyễn Tôn Quân, Phó trưởng phòng Thông tin, truyền thông - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng bày tỏ, thông qua hoạt động này mong muốn các em học sinh cùng tìm hiểu thêm các kiến thức, kỹ năng về PCTT, đồng thời cũng nêu ra mong muốn của mình về một mái trường, xã hội an toàn hơn trước thiên tai.

Ông Nguyễn Tôn Quân (ảnh trái), Phó trưởng phòng Phòng Thông tin Truyền thông, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tặng quà lưu niệm cho tổ mỹ thuật và Ban giám hiệu nhà trường

Phát biểu tại buổi ngoại khóa, bà Lương Minh Ngọc, đại điện nhà tài trợ UNICEF Việt Nam chia sẻ, là năm thứ 3 mà UNICEF, Cục Quản lý đê điều và PCTT, các trường học phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai tại trường học. Đây chính là minh chứng rằng sự an toàn, hạnh phúc và tương lai tươi sáng của trẻ em là trọng tâm trong những nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai của chúng ta.

Các em học sinh Trường THCS Văn Lang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu”

Hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” với sự tham gia của 25 em, đại diện cho gần 1.500 học sinh Trường THCS Văn Lang đã hoàn thiện những nét vẽ cuối cho 5 bức tranh tường với tên gọi lần lượt: Hành động sớm - Save the earth now, Truyền thuyết Sơn tinh - Thuỷ tinh; Nguy cơ và giải pháp, Chuyến xe yêu thương và Mái trường an toàn trước thiên tai.

Đây là ý tưởng của các em hưởng ứng tinh thần “Hành động sớm”, sẵn sàng trước bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu ngày một cực đoan, khó lường như hiện nay.

Để có được 5 bức tranh hoàn thiện đầy màu sắc, ý nghĩa, nhà trường và các em đã cùng đồng hành lựa chọn ý tưởng, địa điểm, phác thảo và lên màu sắc theo chủ đề, nội dung phòng chống thiên tai, gửi gắm trong đó không chỉ kiến thức, hiểu biết mà còn là mong muốn, ước mơ và các giải pháp mà các em đưa ra để phòng chống thiên tai, hướng tới tương lai bền vững của đất nước.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các em học sinh đạt giải tại buổi ngoại khóa hoạt động vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu”

P.An