Tối nay (5/9), Công an tỉnh Bình Phước cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập vừa bắt giữ được Nguyễn Đức Tính (31 tuổi) để làm rõ về hành vi trốn khỏi trung tâm cai nghiện và cướp tài sản.

Nguyễn Đức Tính bị bắt sau khi trốn khỏi trung tâm cai nghiện - Ảnh: CACC

Tính là học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập).

Theo cơ quan công an, trưa cùng ngày, đối tượng Tính đã trốn khỏi trung tâm cai nghiện để thoát ra ngoài. Quá trình này, Tính dùng dao đe dọa, khống chế cướp xe máy của một người dân để lẩn trốn.

Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm cai nghiện ma tuý Đức Hạnh, lực lượng công an tổ chức chốt chặn, thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn để phối hợp bắt giữ.