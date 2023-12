{"article":{"id":"2220172","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 11/2023","description":"Nửa cuối tháng 11/2023, Báo VietNamNet nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc, chủ yếu phản ánh về các vấn đề tranh chấp đất đai, khiếu kiện..","contentObject":"<p>1- Ông Khổng Minh Tú, số 9 ngách 164/9 Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN, gửi đơn tố cáo 2 công ty là các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển TP thông minh Bắc Hà Nội đã vi phạm khi khởi công xây dựng công trình trái luật, tạo vỏ bọc để gây tình trạng bất ổn thị trường bất động sản. Ông cho rằng, dự án chưa được UBND TP Hà Nội giao đất theo quy định của pháp luật năm 2014; chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC phê duyệt; nhiều những quy định khác chưa được phê duyệt, như vậy không đủ điều kiện khởi công xây dựng.</p>

<p>2- Ông Lê Quốc Khánh, Giám đốc công ty IDC số 96, ngõ 35 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, gửi đơn tố cáo lần 2. Ông cho biết Dự án Hồ An Dương do Thủ tướng giao cho công ty IDC thực hiện và công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính từ năm 2002 vào ngân sách Hà Nội. Tuy nhiên do nhiều điều kiện Dự án chưa thực hiện được. </p>

<p>Công ty đã có Thông báo trình lên Thủ tướng: Tách diện tích 7.900 m2 đất của Công ty để tiếp tục thực hiện; Diện tích 6.028 m2 đất chưa giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư tại chỗ; Giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án báo cáo kết quả với thanh tra Chính phủ và Thủ tướng trước quý II/2016. </p>

<p>Sau văn bản này, Công ty và các cơ quan chức năng có 35 cuộc họp liên ngành và đã thống nhất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Chủ tịch UBND thành phố không báo cáo và không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, vẫn tiếp tục chỉ đạo lòng vòng nên việc thực hiên dự án sau hơn 20 năm vẫn chưa được tiến hành .</p>

<p>3- Một số phụ huynh học sinh mà đại diện là ông Chu Mạnh Hùng, nhà N tập thể văn công quân đội; Đào Anh Tuấn nhà số 116 đường Luis 8 Hoàng Mai, phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, làm đơn phản ảnh về việc các học viên của Học viện Múa Việt Nam khi tốt nghiệp đã không được cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở. Vấn đề này được dư luận quan tâm. Đến nay vụ việc vẫn chưa giải quyết xong, phía nhà trường còn yêu cầu muốn có bằng tốt nghiệp thì bắt buộc phải học lại chương trình cải cách mới áp dụng từ năm 2024-2025 trở đi, như vậy là phi lý và rất tốn kém.</p>

<p>4- Bà Bùi Lan Ngọc ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội; bà Lê Thị Tuyết Mai, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, tiếp tục viết đơn phản ảnh về việc Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn Glory; Công ty TNHH Saigon Glory: Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, ông bà mua trái phiếu do Công ty trên phát hành để thực hiện dự án The Spirit ở Saigon (Khu văn phòng- thương mại- dịch vụ - căn hộ - khách sạn tại số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, Q1 TP HCM). Trái phiếu đã đến kỳ đáo hạn nhưng Tập đoàn Bitexco là công ty mẹ đều không hợp tác trong việc trả nợ. Ngoài ra ông được biết Dự án trên đang chậm tiến độ pháp lý không thể thực hiện.</p>

<p>5- Bà Nguyễn Thị Khuyên giáo viên trường THCS Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội, gửi đơn tố cáo hành vi bao che không giải quyết đơn tố cáo đối với 1 cán bộ huyện để bầu bổ sung vào Ban thường vụ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Theo bà, người này đã không đủ năng lực, không đủ phẩm chất vì đã lợi dụng chức quyền trù dập, trả thù cá nhân.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bandoc-1563.jpg?width=768&s=shrUgSFk0V4RrugFYASQRw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bandoc-1563.jpg?width=1024&s=Sd-HoaGEb3UcICKskxz5Rg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bandoc-1563.jpg?width=0&s=EMNSB11Imfj7bANrY2hwMw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bandoc-1563.jpg?width=768&s=shrUgSFk0V4RrugFYASQRw\" alt=\"bandoc.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bandoc-1563.jpg?width=260&s=r2vCmjqvW7jrYsK-zS1qDQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>6- Ông Lê Việt Đức 154 phố Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, viết đơn tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP SG chiếm đoạt tiền của ông khi ông đóng 512 triều đồng cho ngân hàng để chuyển cho công ty bảo hiểm trong 3 năm 2021- 2023. Ngày 5/10/2023, ông đã nhận được thư của Công ty bảo hiểm Manulife khẳng định không có sai phạm trong việc tư vấn và cấp phát hợp đồng bảo hiểm như ông phản ánh, vì vậy không hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng theo yêu cầu của ông.</p>

<p>7- Ông Trần Duy Linh ở tổ dân phố 5, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, gửi đơn tố cáo một cán bộ lãnh đạo của quận Nam Từ Liêm. Ông này đã có nhiều sai phạm, nhiều đơn thư đã tố cáo lên cấp trên và đã được chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND TP HN chỉ đạo xem xét. Tuy nhiên UBKT thành ủy HN không giải quyết đơn tố cáo của công dân; không cập nhật việc ông cán bộ có đơn tố cáo về các vi phạm được kết luận tại Thanh tra Chính phủ mà vẫn bổ nhiệm vào vị trí phòng chống tham nhũng của TP gây bức xúc trong dư luận làm giảm niềm tin của nhân dân.</p>

<p>8- Các ông bà Lê Thị Hồng Tươi, chung cư cao ốc Thuận Việt, 319 Lý Thường Kiệt phường 15, quận 11 tp HCM; Đinh Thị Hồng Vân, 66 đường 2A, KDC 6B, Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM; Lê Thị Kim Anh, số nhà 3, ngõ 29 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN; Ngô Thị Thành, số 16 lô J7 đường DD5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 TP HCM; Hoàng Thị Hằng, N02T3 KĐT Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN; Trần Việt Linh T041712B Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN, Lý Hàng Châu, 61 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, HN, gửi đơn kêu cứu về việc các ông bà mua trái phiếu do Công ty TNHH Sài Gòn Glory; Công ty TNHH Saigon Glory: công ty TNHH Tập đoàn Bitexco phát hành để thực hiện dự án The Spirit ở Saigon (Khu văn phòng- thương mại- dịch vụ - căn hộ - khách sạn tại số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, Q1 TP HCM). Trái phiếu đã đến kỳ đáo hạn nhưng Tập đoàn Bitexco là công ty mẹ đều không hợp tác trong việc trả nợ. Ngoài ra ông được biết Dự án trên đang chậm tiến độ pháp lý không thể thực hiện.</p>

<p>9- Bà Tạ Thị Hiền, số 39 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN, gửi đơn phản ánh về việc tồn tại công trình xây dựng trái phép tại địa chỉ 11B, ngách 01/115, ngõ Bùi Xương Trạch và công trình gần ngõ 345 phường Khương Đình. Bà cho biết đây là đất nông nghiệp được nhà nước thu hồi để thực hiện dự án. Bà đã phản ánh lên UBND phường Khương Đình nhưng thay vì tiếp nhận xác minh, cán bộ quản lý trật tự xây dựng không tiếp và không tiến hành xác minh.</p>

<p>10- Ông Vũ Văn Đủng ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên viết đơn tố cáo việc một cán bộ tổ chức huyện đã thông đồng với 1 cán bộ CA huyện trong việc thu tiền những người được bổ nhiệm, được kết nạp. Theo đơn, nhân dân địa phương bức xúc đã ý kiến nhưng các cấp lãnh đạo vẫn bao che và làm ngơ.</p>

<p>11- Bà Nguyễn Thị Thứ ở thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, La Gi, Bình Thuận, viết đơn đề nghị cho con bà được hoãn trả nợ số tiền vay trong diện chính sách xã hội khi đang là sinh viên. Tuy nhiên vừa qua con bà đã bị lừa đảo tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh phường 11 quận Phú Nhuận. Cụ thể, con bà mới làm thẻ ở Ngân hàng Quân đội để nhận lương nhưng sau đó bị lừa cung cấp mã OTP và rút 60 triệu đồng. Gia đình bà đã làm đơn trình báo cho chi nhánh nhưng đến nay hơn 2 tháng vẫn chưa có câu trả lời.</p>

<p>12- Các ông bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy Hà Nội; Nguyễn Thị Hoài Thanh, số 65A đường 12 phường An Khánh, tp Thủ Đức, HCM; Trần Bích Thủy, 48D ngõ 175/42 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN; Phạm Thị Phi Quỳnh, chung cư 789BQP phường Xuân Tảo, tổ Trung 3, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN; Lê Thị Thanh Hương, số 19 ngõ 142 đường Âu Cơ, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Vân E22, Rio Vista, phường Phước Long B tp Thủ Đức HCM; Bảo Thị Thanh Hà, chung cư Reverside Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7 TP HCM; Phạm Thị Vân Anh, Tòa nhà N010, số 1 Mai Chí Thọ, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội; Vũ Thị Lý, 144 Võ Văn Kiệt, phường Thái Bình quận 1 TP HCM; Trương Tuấn Linh, TP Thủ Đức, TP HCM; Trương Ngọc Phương Lam, 149 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Q1 TP HCM; Phạm Khắc Hiếu, 113 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, HN, tiếp tục viết đơn phản ảnh về việc Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn Glory; Ct TNHH Saigon Glory: và CT TNHH Tập đoàn Bitexco có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể ông bà mua trái phiếu do Cty trên phát hành để thực hiện dự án The Spirit ở Saigon (Khu văn phòng- thương mại- dịch vụ - căn hộ - khách sạn tại số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, Q1 TP HCM. Trái phiếu đã đến kỳ đáo hạn nhưng Tập đoàn Bitexco là công ty mẹ đều không hợp tác trong việc trả nợ. Ngoài ra ông được biết Dự án trên đang chậm tiến độ pháp lý không thể thực hiện.</p>

<p>13- Ông Nguyễn Văn Thoa, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, gửi đơn tố giác tội phạm. Doanh nghiệp của ông là Công ty Minh Thoa, vốn là chủ sử dụng đất và gắn liền với tài sản tại dự án Khu bảo tồn và trưng bày cổ vật Cố Viên Lầu (Dự án Cố Viên Lầu) ở cùng quê. Ông đã thế chấp toàn bộ tài sản và vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng TMCT VN chi nhánh Tam Điệp. Do cuối năm 2012, Công ty ông không trả nợ được nên Ngân hàng khởi kiện ra tòa án huyện Hoa Lư. Khi thực hiện thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về bán đáu giá tài sản. Ông cho rằng Cơ quan thi hành án và công ty đấu giá tài sản đã cấu kết với nhau tạo điều kiện cho ông Nguyễn Ngọc Quang đã trúng đấu giá nhưng theo ông không đủ điều kiện...</p>

<p><b>Cơ quan phúc đáp</b></p>

<p>Tòa soạn nhận được công văn của Tòa án nhân dân Quận Hai Bà Trưng trả lời công văn của báo ngày 24/10/2023 về thời gian xét xử vụ án dân sự tranh chấp yêu cầu Tòa hủy hợp đồng tặng cho, chia thừa kế tài sản theo pháp luật do ông Bùi Mạnh Cường (số 28 ngõ An Sơn phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) khởi kiện. Tuy nhiên, Tòa vẫn chưa trả lời cụ thể, chỉ thông báo đang được giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. </p>

<p><strong>Ban Bạn đọc</strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-11-2023-2220172.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-112023-1561.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-112023-1562.jpg","updatedDate":"2023-12-01T23:20:46","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2220475","title":"Quyền lợi của công nhân khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động","description":"Công ty tôi tạm ngừng hoạt động thì công nhân được hưởng quyền lợi như thế nào?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quyen-loi-cua-cong-nhan-khi-doanh-nghiep-tam-ngung-hoat-dong-2220475.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/quyen-loi-cua-cong-nhan-khi-doanh-nghiep-tam-ngung-hoat-dong-1443.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214184","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 11/2023","description":"Trong nửa đầu tháng 11/2023, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của bạn đọc về nhiều lĩnh vực.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-11-2023-2214184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-112023-132.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T05:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205836","title":"Trao 69 triệu đồng đến chị Huỳnh Thị Châu Hằng","description":"Chị Huỳnh Thị Châu Hằng được chuyển đến viện cấp cứu khi dòng sữa đang nuôi con ướt đẫm áo. Bốn con nhỏ ngóng trông mẹ từng ngày, được ông bà ngoại già yếu chăm sóc. Bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ hoàn cảnh này số tiền 69.110.000 đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Bạn đọc","detailUrl":"/ban-doc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-doc-ung-ho-69-trieu-dong-den-chi-huynh-thi-chau-hang-nguy-kich-sau-khi-tu-tu-2205836.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/trao-69-trieu-dong-den-truong-hop-nguoi-me-cap-cuu-khi-nguc-con-chay-sua-692.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211214","title":"Xin trích lục đất ở đâu?","description":"Em muốn làm sổ đỏ đất ở nhưng khi ra phường xin sơ đồ trích lục đất, địa chính phường lại không cho và nói họ không được phép cấp. Vậy trường hợp của em cần xin cấp ở đâu?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xin-trich-luc-dat-o-dau-2211214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/xin-trich-luc-dat-o-dau-723.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206391","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 10/2023","description":"Nhiều người cùng viết đơn tố cáo về hành vi lừa dối khách hàng của một công ty khi họ mua trái phiếu đến kỳ đáo hạn nhưng không hợp tác trả nợ.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-10-2023-2206391.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-102023-144.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-31T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203179","title":"Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên","description":"Em sinh năm 2005, hiện chưa tròn 18 tuổi. Vừa rồi em cùng 2 người bạn ăn trộm 1 chiếc xe Exciter 150 bị phát hiện. Gia đình hai bên đang thương lượng. Xin hỏi em có phải chịu trách nhiệm hình sự không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trach-nhiem-hinh-su-cua-nguoi-chua-thanh-nien-2203179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/trach-nhiem-hinh-su-cua-nguoi-chua-thanh-nien-1361.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-24T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205434","title":"Xử lý khi bị xúc phạm trên mạng xã hội","description":"Tôi vay tiền một người nhưng hiện tại chưa có khả năng trả nợ. Người đó đăng ảnh tôi và gia đình lên mạng xã hội bêu riếu, xúc phạm. Xin hỏi tôi nên làm thế nào?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-ly-khi-bi-xuc-pham-tren-mang-xa-hoi-2205434.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/xu-ly-khi-bi-xuc-pham-tren-mang-xa-hoi-27.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-23T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203171","title":"Người Việt Nam muốn ly hôn tại nước ngoài","description":"Vợ chồng tôi là người Việt Nam đang làm việc tại Nhật. Chúng tôi đăng kí kết hôn ở Việt Nam, nay do chưa có điều kiện về nước, muốn ly hôn ở Nhật thì có được không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-viet-nam-muon-ly-hon-tai-nuoc-ngoai-2203171.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/nguoi-viet-nam-muon-ly-hon-tai-nuoc-ngoai-884.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-18T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202531","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 10/2023","description":"\bNửa đầu tháng 10/2023, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được một số đơn thư phản ánh, tố cáo của bạn đọc, liên quan đến các vấn đề đất đai, lừa đảo.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-10-2023-2202531.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-102023-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-16T09:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202143","title":"Thời hạn điều tra vụ án hình sự","description":"Xin hỏi thời hạn điều tra vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người là bao lâu? Nếu không thể tìm được bằng chứng thì có hoãn việc điều tra không và hoãn trong bao lâu?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-han-dieu-tra-vu-an-hinh-su-2202143.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/14/thoi-han-dieu-tra-vu-an-hinh-su-1158.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-16T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2200772","title":"Nộp đơn ly hôn ở đâu khi chưa nhập khẩu về nhà chồng","description":"Vợ chồng tôi ly thân 6 năm nhưng chưa ly hôn, tôi cũng chưa nhập khẩu về hộ khẩu của chồng ở tỉnh khác. Vậy tôi sẽ ly hôn ở tỉnh mình hay là ở quê chồng?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nop-don-ly-hon-o-dau-khi-chua-nhap-khau-ve-nha-chong-2200772.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/11/nop-don-ly-hon-o-dau-khi-chua-nhap-khau-ve-nha-chong-984.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-12T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2195418","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 9/2023","description":"Nhiều đơn thư tập trung phản ánh việc thu hồi đất đai nhưng chưa làm đúng thủ tục, chưa đền bù thỏa đáng. Ngoài ra, còn có đơn thư phản ánh người dân bị lạm dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền …","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-9-2023-2195418.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/1/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-92023-118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-01T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190948","title":"Rủi ro khi vay tiền bằng cách uỷ quyền nhà đất","description":"Tôi lấy sổ đỏ của cha mẹ để vay tiền làm ăn nhưng người hứa hẹn cho vay lại không đưa tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/rui-ro-khi-vay-tien-bang-cach-uy-quyen-nha-dat-2190948.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/18/rui-ro-khi-vay-tien-bang-cach-uy-quyen-nha-dat-263.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-21T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190944","title":"Giành quyền nuôi con khi các con ở nhiều độ tuổi","description":"Tôi có 3 con lần lượt 5 tuổi rưỡi, 3 tuổi rưỡi và 1 tuổi rưỡi. Hiện vợ chồng tôi muốn ly hôn, có tài sản chung thì sau khoảng bao lâu toà án sẽ giải quyết? Nếu cả hai chứng minh được kinh tế thì quyền nuôi con sẽ xử lý như thế nào?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gianh-quyen-nuoi-con-khi-cac-con-o-nhieu-do-tuoi-2190944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/18/gianh-quyen-nuoi-con-khi-cac-con-o-nhieu-do-tuoi-258.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-19T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2189060","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 9/2023","description":"Tranh chấp đất đai, mua đất dự án rồi bị lừa, tòa xử kiện không đủ chứng cứ…là những kiến nghị mà nhiều đơn thư đã gửi tới Tòa soạn trong nửa đầu tháng 9.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-9-2023-2189060.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/16/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-92023-66.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-16T05:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2189143","title":"Thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký kinh doanh","description":"Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế và mất giấy đăng ký doanh nghiệp thì cần làm gì để được cấp lại? Bên thuế yêu cầu có đăng ký doanh nghiệp thì mới khôi phục được lại mã số thuế.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuc-xin-cap-lai-giay-dang-ky-kinh-doanh-2189143.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/13/thu-tuc-xin-cap-lai-giay-dang-ky-kinh-doanh-872.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-14T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2184347","title":"Tách sổ khi mua bán đất qua vi bằng","description":"Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về việc đất mua bán qua vi bằng có thẻ tách sổ không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tach-so-khi-mua-ban-dat-qua-vi-bang-2184347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/1/tach-so-khi-mua-ban-dat-qua-vi-bang-41.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-02T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2182714","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 8/2023","description":"Trong nửa cuối tháng 8/2023, đơn thư bạn đọc chủ yếu liên quan đến vấn đề thu hồi đất đai chưa đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra còn có việc tranh chấp mua bán, thế chấp đất gian dối…","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-8-nam-2023-2182714.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/1/hoi-am-don-thu-ban-doc-cuoi-thang-82023-95.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-31T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2182261","title":"Giành được quyền nuôi con nhưng nhà chồng cũ lại ngăn cấm","description":"Tôi giành được quyền nuôi con sau khi ly hôn nhưng gia đình nhà chồng lại không đưa con cho tôi, dù vẫn cho tôi đến thăm. Bé năm nay 2 tuổi. Vậy tôi cần phải làm thế nào?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gianh-duoc-quyen-nuoi-con-nhung-nha-chong-cu-lai-ngan-cam-2182261.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/26/gianh-duoc-quyen-nuoi-con-nhung-nha-chong-cu-lai-ngan-cam-571.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-27T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2180628","title":"Đơn phương ly hôn khi đang mang thai","description":"Vợ chồng tôi đã có 1 con gái tròn 3 tuổi, hiện tại tôi đang mang thai. Do cuộc sống nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn nên tôi muốn ly hôn. Vậy tôi có thể giành quyền nuôi con không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/don-phuong-ly-hon-khi-dang-mang-thai-2180628.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/22/don-phuong-ly-hon-khi-dang-mang-thai-1068.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-23T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2179374","title":"Kiện đòi quyền sử dụng đất","description":"Gia đình tôi có một thửa đất trồng lúa, nhưng cán bộ xã làm sai, sang tên cho một hộ khác. Nay hộ đó thế chấp tài sản để vay ngân hàng, trong đó có thửa đất của chúng tôi. Gia đình tôi phải làm gì?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kien-doi-quyen-su-dung-dat-2179374.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/19/kien-doi-quyen-su-dung-dat-323.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-20T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2178341","title":"Hoãn thi hành bản án dân sự","description":"Gia đình tôi có tranh chấp, được Toà ra bản án sơ thẩm yêu cầu bên kia hoàn trả tài sản. Nhưng do đang có việc bận nên tôi muốn hoãn làm đơn thi hành án 2 năm có được không?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoan-thi-hanh-ban-an-dan-su-2178341.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/16/hoan-thi-hanh-ban-an-dan-su-1162.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-17T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2177128","title":"Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 8/2023","description":"Những dự án thu hồi và những đền bù không thỏa đáng làm khiếu nại tập thể kéo dài là điểm nổi bật của tình hình đơn thư đầu tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-8-2023-2177128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/18/hoi-am-don-thu-ban-doc-dau-thang-82023-33.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-15T04:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2176392","title":"Rủi ro khi đứng ra bảo lãnh vay nợ ngân hàng","description":"Ông tôi cho người em ruột mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng vay tiền, ông tôi đứng ra vay. Hàng tháng, người em đó đưa lãi cho ông trả ngân hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/rui-ro-khi-dung-ra-bao-lanh-vay-no-ngan-hang-2176392.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/11/rui-ro-khi-dung-ra-bao-lanh-vay-no-ngan-hang-1010.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-13T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2175944","title":"Không đăng ký kết hôn nhưng muốn giành quyền nuôi con","description":"Em không đăng kí kết hôn, có 1 con chung. Bây giờ 2 bên mâu thuẫn, em cần ra tòa lấy quyền lợi cho con và giành quyền nuôi con. Em nên làm thế nào?","displayType":1,"category":{"name":"Hồi âm","detailUrl":"/ban-doc/hoi-am","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/ban-doc/hoi-am","relatedIds":["000022","000024"],"subIds":["00000R","000022","000023","000024","00005V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-dang-ky-ket-hon-nhung-muon-gianh-quyen-nuoi-con-2175944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/10/khong-dang-ky-ket-hon-nhung-muon-gianh-quyen-nuoi-con-716.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-11T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa