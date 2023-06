1- Ông Lê Ngọc Thân cùng vợ là bà Nguyễn Thị Liệu ở đội 6 thôn Đại Lượng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, gửi đơn tố cáo về hành vi bao che cho kẻ giết người. Cụ thể con ông bị nhóm người cùng địa phương đánh dẫn đến cái chết thương tâm. Ông bà đã trình báo cho các cơ quan chức năng của thôn, xã và huyện song vẫn không điều tra làm rõ. Các đối tượng trên vẫn liên tục dọa dẫm gia đình ông bà. Vụ việc đã 10 năm nhưng đến nay vẫn không được giải quyết. Tuy nhiên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định trong phiếu trả lời ông bà lại cho rằng đã xác minh và điều tra vụ việc, không có cơ sở xác định cái chết của con ông bà là do người khác gây ra.

2- Ông Lê Mạnh Tuấn ở KĐT Đặng Xá, Hà Nội, tiếp tục gửi đơn thư tố cáo ông Phó Thanh tra tỉnh Hưng Yên vì đã cố tình tham mưu chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giải quyết áp đặt, chưa đúng luật, cố ý làm sai lệch hồ sơ về việc tranh chấp giữa bố ông là cụ Lê Văn Tề và dòng họ lê thôn Nội Thượng, xã An Viên, huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên. Đây là vụ kiện cáo nhiều lần Báo VietNamNet đã đăng tải thông tin nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm dẫn đến tình hình khiếu kiện kéo dài

3- Ông Đỗ Văn Hóa ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ , tỉnh Bình Định, làm đơn khiếu nại về việc chính quyền địa phương cho rằng gia đình ông đã lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trên diện tích 122,4 m2 và ra quyết định cưỡng chế. Ông cho biết đất gia đình có nguồn gốc và không có tranh chấp khiếu kiện với ai, vậy nên theo ông, việc lãnh đạo xã Mỹ Thành đã lạm dụng chức vụ quyền hạn ban hành quyết định cưỡng chế là không đúng pháp luật.

4- Bà Đặng Thị Kim Lan ở thôn Phú Ninh Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định gửi đơn tố cáo về việc cán bộ địa phương đã bao che, chống lưng cho một hộ gia đình xây dựng tường rào cổng ngõ che chắn lối đi của gia đình bà trên phần diện tích đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ do nhà nước quản lý, lấn chiếm thêm phần đất mà gia đình bà đang sử dụng ổn định lâu dài.

5- Bà Nguyễn Thị Bẩy ở tổ 14 ấp Tân Bình, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, Vĩnh Long, gửi đơn khiếu nại về việc bà không bán đất, không tặng, không cho, không cầm cố bất cứ ai thế mà bà Võ Thị Út ở ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược đã ngang nhiên chiếm đoạt phần đất của gia đình bà.

6- Bà Nguyễn Thị Hoa ở ấp 8, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, gửi đơn đề nghị xét xử phúc thẩm bản án của Tòa án ND tỉnh Lạng Sơn tuyên. Bà cho rằng việc tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, yêu cầu di dời tài sản trên đất…là không đúng và yêu cầu thu hồi hủy hợp đồng chuyển nhượng. Bà đã khiếu nại nhiều năm đến các cấp chính quyền nhưng quyền lợi hợp pháp của gia đình bà không được quan tâm

7- Bà Ngô Thị Thư thôn Kim Giao, xã Hòa Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, gửi đơn tố cáo lãnh đạo xã đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc bao che, chống lưng cho một hộ gia đình ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức. Các cán bộ trên còn cung cấp sơ đồ, đo đạc sai lệch, tự ý lấy đất của gia đình bà để phân lô bán nền trái pháp luật.

8- Ông Dương Mạnh Tiến thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, gửi đơn khiếu nại về văn bản báo cáo của lãnh đạo tỉnh lên Thanh tra Chính phủ. Ông đề nghị thành lập đoàn thanh tra xác minh làm rõ về các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn, bao che cấu kết lẫn nhau, cố tình làm trái pháp luật đuổi người khác đi khỏi chỗ ở không có nơi nương tựa.

9- Bà Bùi Thị Thuận, thôn Hòa Nghĩa, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tĩnh BÌnh Định, gửi đơn khiếu nại về việc UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại. Bà cho rằng gia đình bà đã bị chính quyền 3 cấp ở địa phương lạm dụng quản lý đất đai, chèn ép gia đình, dùng lực lượng phá hủy tài sản của gia đình bà. Bà chứng minh nguồn gốc 1 phần đất đai là do khai hoang phục hóa từ năm 1980, gia đình kê khai nhiều lần nhưng không được công nhận quyền sử dụng đất...

10- Bà Cao Thị Hạnh, thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, gửi đơn tố cáo lãnh đạo thành phố ban hành trái luật Quyết định về việc thu hồi đất của gia đình bà. Bà cho rằng nguồn gốc đất là hợp pháp và việc ban hành Quyết định thu hồi đã không tuân thủ các quy định của pháp luât

11- Bà Dương Thị Thảo ở thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định, gửi đơn tố cáo lãnh đạo 3 cấp chính quyền của địa phương đã có hành vi vi phạm pháp luật. Không thụ lý trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể gia đình bà khai hoang và cất nhà từ năm 2003 nhưng đã bị cưỡng chế khiến lâm vào hoàn cảnh khó khăn không có chỗ ở, không được bồi thường, bà viết đơn khiếu nại nhưng không được xử lý,

12- Ông Nguyễn Văn Thắng ở số 12B Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, Hải Dương, gửi đơn kêu cứu về việc sai phạm của TAND tỉnh Hải Dương trong xét xử bản án dân sự ngày 18/7/2022 và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự ngày 9/5/2023 của TAND cấp cao tại HN… Ông cho rằng quyết định đình chỉ vụ án là không đúng vì: Ông và luật sư không có mặt tại phiên tòa là lý do bất khả kháng; Tòa án cấp phúc thẩm vi phạm thủ tục tố tụng; Tòa hủy kháng nghị của VKSND tỉnh nhưng không đưa ra bất cứ căn cứ nào…

13- Bà Phạm Thị Diễm Hương phòng 1901, lầu 19, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1 TP HCM, gửi đơn kiến nghị làm rõ hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản đối với công ty có Dự án Urban Green. Bà cho biết đã ký kết đặt mua 2 căn hộ, đã đặt tiền nhưng khi nhận thấy công ty không thực hiện ký kết hợp đồng, né tránh việc ký kết. Dự án đã bị Thanh tra Sở xây dựng thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì khởi công thiếu thiết kế thi công hạng mục công trình cùng một số sai phạm khác. Như vậy công ty ký kết hợp đồng và phiếu đăng ký giữ chỗ để huy động vốn là hành vi trái quy định của pháp luật.

14- Cư dân căn hộ chung cư 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, tố cáo Công ty địa ốc Sông Hồng có hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể công ty đã lấn chiếm quỹ đất của chung cư để làm những hạng mục không có trong thiết kế được phê duyệt, chặn lối thoát hiểm; xây bếp nấu ăn phục vụ quán bia; xây chỗ giặt là phục vụ bể bơi; xây hệ thống mái bể bơi kiên cố che lấp toàn bộ không gian mặt trong giữa 2 tòa chung cư và 1 tòa nhà văn phòng. Ngoài ra còn lấn chiếm sân thượng xây 07 căn Penhouse trái phép, trong đó gia đình bà Tổng Giám đốc 2 căn, còn lại là họ hàng anh em chia nhau.

15- Bà Nguyễn Thị ở thôn 7 xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông gửi đơn tố cáo về hành vi cố ý bao che của cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Sự việc xô xát xẩy ra tại rẫy nhà ông Phạm Đình Cường khi ông Phạm Thành Lợi ngang nhiên sang hành hung và con ông Cường là Phạm Đình Quyền vào can ngăn. Sự việc được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khởi tố theo đơn ông Quyền. Qua kiểm tra thương tích tại Trung tâm pháp y tỉnh ĐắK Nông, tỉ lệ thương tật của ông Lợi là 6%, ông Quyền là 2%. Không đồng ý với kết quả trên, ông Quyền đề nghị Phân viện pháp y TP HCM xác định lại và ông Lợi chỉ còn 1%. Điều đáng ngạc nhiên chính là Cơ quan Cảng sát điều tra lúc đầu thuyết phục 2 bên hòa giải đề nghị ông Quyền rút đơn nhưng sau khi ông Quyền rút đơn lại tiếp tục khởi tố vụ án.

16- Bà Đào Thị Phương, 270 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, gửi đơn tố giác một cán bộ VKSND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản vi phạm luật, cố tình không xử lý tội phạm với nhiều bằng chứng xác thực được CQĐT, VKSNDTC, UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tư pháp Phú Thọ và UBND Thanh Thủy, Phú Thọ kết luận. Bà đã gửi nhiều cơ quan chức năng Trung ương và địa phương và đưa ra những bằng chứng kết luận chỉ rõ. Sự việc kéo dài 18 năm mà vẫn không được giải quyết trong khi người bị tố cáo đã được bổ nhiệm lên chức vụ cao hơn.

Ban Bạn đọc