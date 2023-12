{"article":{"id":"2224907","title":"Hội đàm giữa Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Nông dân tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc)","description":"Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Nông dân tỉnh Jeollabuk đã có những trao đổi về hoạt động của Hội và mong muốn sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu về các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết sản xuất của hai tỉnh.","contentObject":"<p>Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Hiệp hội Nông dân tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) vừa có cuộc hội đàm tại thành phố Buôn Ma Thuột hôm 6/12.</p>

<p>Tại hội đàm, đại diện Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã giới thiệu về tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, tiềm năng của tỉnh. </p>

<p>Thời gian qua, Hội Nông dân Đắk Lắk đã thực hiện một số hoạt động chính như: phổ biến đến hội viên các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức hoạt động giúp nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản; phối hợp với các cơ quan chức năng giúp nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân liên kết sản xuất ; xây dựng các mô hình điểm để nông dân trực tiếp học tập cách thức sản xuất…</p>

<p>Đại diện Hiệp hội Nông dân tỉnh Jeollabuk cũng giới thiệu về điều kiện tự nhiên, thế mạnh nền nông nghiệp, tình hình hoạt động của Hiệp hội Nông dân tỉnh Jeollabuk. Đồng thời bày tỏ sự quan tâm về việc quản lý đất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân của Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk. Qua chuyến đi này, Hiệp hội Nông dân tỉnh Jeollabuk cũng mong muốn tìm hiểu về phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nông dân tại Việt Nam, từ đó học hỏi, áp dụng cách làm phù hợp tại Jeollabuk.</p>

<p>Trong khuôn khổ hội đàm, Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Nông dân tỉnh Jeollabuk đã có những trao đổi về hoạt động của Hội và mong muốn sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu về các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết sản xuất của hai tỉnh.</p>

<p>Sau buổi hội đàm, hai đơn vị đã đi thăm các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.</p>

