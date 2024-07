Hồi ký "The Truths We Hold: An American Journey" từng được mua bản quyền phát hành tại Việt Nam với tên: "Sự thật ta nắm giữ: Một hành trình xuyên nước Mỹ". Ảnh: Tân Việt Books

Ngay khi bà Kamala Harris bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, cuốn hồi ký The Truths We Hold: An American Journey (Sự thật ta nắm giữ: Một hành trình xuyên nước Mỹ) phát hành năm 2019 của Phó Tổng thống Mỹ được nhiều người tìm đọc và ngay lập tức lọt top bán chạy nhất của nhiều bảng xếp hạng trên Amazon. The Truths We Hold: An American Journey hiện nắm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng sách tiểu sử của các chính trị gia trên Amazon.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Bloomberg.

Ngay sau khi ông Joe Biden tuyên bố rút khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống và đề cử bà Kamala Harris đại diện cho đảng Dân chủ "đấu" với cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ đang là nhân vật rất được quan tâm. Bà cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Ca sĩ Beyoncé tuyên bố cho bà Kamala Harris sử dụng ca khúc Freedom của mình trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Sự thật ta nắm giữ gồm 10 chương, khắc họa cuộc đời Kamala Harris từ thời thơ ấu đến khi trở thành một công tố viên, Tổng chưởng lý và Thượng nghị sĩ Mỹ. Ở cương vị nào bà cũng nỗ lực dùng sự hiểu biết và vai trò của mình để đem lại công lý, những thay đổi tốt nhất cho xã hội, đặc biệt là những người da màu, người yếu thế trong xã hội. Hồi ký The Truths We Hold: An American Journey từng lọt danh sách bestseller của New York Times năm 2019.

Hồi ký "The Truths We Hold: An American Journey" phiên bản cho độc giả nhỏ tuổi. Ảnh: PEOPLE

Trước The Truths We Hold: An American Journey, Kamala Harris đã xuất bản cuốn Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer (đang lọt bestseller của bảng xếp hạng Criminology list trên Amazon) và sách cho thiếu nhi Superheroes Are Everywhere.

Quỳnh An - Theo People, CNN