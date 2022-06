Hơn 1.000 người mẫu trình diễn tuần lễ thời trang kép

Bên cạnh Tuần lễ thời trang dành cho trẻ em - Vietnam Junior Fashion Week, siêu mẫu Xuân Lan giới thiệu đến giới mộ điệu thời trang tuần lễ thời trang mới, độc đáo mang tên Destination Runway Fashion Week.

Mùa đầu tiên của tuần lễ thời trang kép này mang tên The Legend of the Blue Sea, nữ siêu mẫu 7x cùng ông xã Nguyễn Ngọc Lâm mong muốn, mỗi điểm đến trên đất nước Việt Nam sẽ ghi dấu bằng một show diễn thời trang mang những chủ đề khác nhau.

Xuân Lan mong muốn sự kết hợp giữa những thắng cảnh tuyệt đẹp của dải đất hình chữ S cùng nét đẹp tinh tế của thời trang sẽ mang đến sự mới lạ cho khán giả.

Siêu mẫu Xuân Lan.

Với Vietnam Junior Fashion Week lần này, Xuân Lan vẫn nối tiếp chiến dịch Bảo vệ quyền trẻ em qua thông điệp Give hope to you mang đến những tia nắng hy vọng cho trẻ em. Nữ siêu mẫu tiết lộ, show diễn sẽ quy tụ 1.000 người mẫu lớn và nhí, 200 gia đình và 100 nghệ sĩ trong mọi lĩnh vực đến tham dự tại khu nghỉ dưỡng cao cấp trên bãi biển xinh đẹp của thành phố đáng sống.

Tuần lễ thời trang kép lần này sẽ có sự góp mặt của 15 nhà thiết kế nổi tiếng: An ST, Tommy Trường, VFADE, Domark Kid, Lê Thanh Phương, LalaLune, Trinh Châu, Ó Princess, Trương Thanh Long, Linh San, Dexnol, PUSW, Eunoiabyan, Guon, Thỏ Nhím.

Ca sĩ Khánh Linh tham gia vào tuần lễ thời trang kép của Xuân Lan.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong tuần lễ thời trang kép này sẽ có sự góp mặt của Hương Giang, Cindy Thái Tài, TyhD Thùy Dương, Cao Thiên Trang, bé Thỏ - con gái Xuân Lan, gia đình ca sĩ Khánh Đơn, ca sĩ Khánh Linh, nghệ sỹ Violin Hoàng Rob… và đặc biệt là sự góp mặt của Minh Kha trong vai trò mới sẽ được “bật mí” trong chương trình.

Nữ huấn luyện viên The Next Gentleman cho biết sẽ có hàng loạt những nghệ sĩ nổi tiếng trong mỗi lĩnh vực đến tham dự tuần lễ thời trang kép này. Tuần lễ thời trang Destination Runway Fashion Week sẽ diễn ra vào buổi chiều và Vietnam Junior Fashion Week diễn ra vào buổi tối các ngày 2 và 3/7 tại Đà Nẵng.

Ngân An