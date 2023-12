{"article":{"id":"2223707","title":"Hơn 10.000 khóa học lãnh đạo của CareerBuilder và Mexoxo tặng riêng phụ nữ","description":"CareerBuilder Vietnam hợp tác cùng tổ chức phi chính phủ Hy Lạp Mexoxo, trao tặng hơn 10.000 khóa học lãnh đạo trực tuyến trị giá 800 USD/khóa, dành cho phụ nữ.","contentObject":"<p>Chương trình được xây dựng trên nền tảng và nội dung do trường Đại học Cornell (NY, Mỹ) cung cấp, với tên gọi toàn cầu là “Take the Lead”.</p>

<p>Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Phụ nữ L'Oréal, với 26 bài giảng, gần 20 giờ giảng dạy là cơ hội tuyệt vời, phù hợp với phụ nữ trên 18 tuổi, tạo nền tảng tư duy và <a href=\"https://vietnamnet.vn/ky-nang-lanh-dao-tag920543938671465624.html\" target=\"_blank\">kỹ năng lãnh đạo</a> nhằm hướng tới một sự nghiệp chuyên nghiệp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-725.png?width=768&s=3JSbBrtZg74VZL_ltJB25w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-725.png?width=1024&s=j-mnuawV8ySaFmngD_ubhQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-725.png?width=0&s=qot-K_1yeOnjdBLYKXh_2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-725.png?width=768&s=3JSbBrtZg74VZL_ltJB25w\" alt=\"anh 1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-725.png?width=260&s=dHUb4AG3v4-nCXs4rGwTUg\"></picture>

<figcaption>Đăng ký chương trình “Take the Lead” và nhận chứng nhận hoàn thành từ chương trình</figcaption>

</figure>

<p>Học viên sẽ có trải nghiệm học tập trực tuyến trên nền tảng số của Đại học Cornell, với nội dung chương trình tập trung vào các chủ đề nâng cao kỹ năng <a href=\"https://vietnamnet.vn/lanh-dao-nu-tag4246046141465192022.html\" target=\"_blank\">lãnh đạo của phụ nữ</a> trong môi trường công việc. </p>

<p>Đặc biệt, chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, mỗi bài giảng gồm các mô-đun như: khái niệm học thuật, ví dụ thực tế, bài tập ứng dụng và kiểm tra trắc nghiệm cuối bài.</p>

<p>Khi hoàn thành chuỗi 26 bài học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành từ chương trình, do Mexoxo và trường Đại học Cornell cấp. Hạn chót hoàn thành khóa học là trước ngày 31/12/2023.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-726.webp?width=768&s=Ip9DP6N8uNqd3EdCbKaORg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-726.webp?width=1024&s=9n-igSwqJlRHUSteYGwS1w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-726.webp?width=0&s=SgR6rlC-PEr12-tElKuf4Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-726.webp?width=768&s=Ip9DP6N8uNqd3EdCbKaORg\" alt=\"anh 2.webp\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-726.webp?width=260&s=_CRV3HrIV6Zc3mTPGLyTvA\"></picture>

<figcaption> Hoàn thành khóa học trước 31/12/2023 để nhận chứng nhận thành tích “Take the Lead”</figcaption>

</figure>

<p>Nội dung chương trình “Take the lead” gồm:</p>

<p>1. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý<br>2. Vượt qua thử thách<br>3. Động viên mọi người<br>4. Đánh giá khả năng lãnh đạo của bạn<br>5. Phân biệt yếu tố vệ sinh và động lực<br>6. Áp dụng Lý thuyết Kỳ vọng và Lý thuyết Công bằng để Ảnh hưởng đến Nỗ lực và Hiệu suất<br>7. Kiểm tra mạng xã hội cá nhân<br>8. Mô tả ảnh hưởng của khả năng lãnh đạo đối với các nhóm có hiệu suất cao<br>9. Đề xuất chiến lược giải quyết xung đột<br>10. Sắp xếp thời gian theo mức độ ưu tiên<br>11. Ưu tiên kiểm toán để đánh giá sự phù hợp<br>12. Hoạt động kiểm toán để đánh giá thời gian<br>13. Đánh giá cải thiện hiệu suất<br>14. Phân phối công việc chiến lược<br>15. Khám phá con đường sự nghiệp mục tiêu của bạn<br>16. Vạch ra kế hoạch tìm việc làm của bạn<br>17. Hoàn thành Đánh giá nghề nghiệp<br>18. Cải thiện sơ yếu lý lịch của bạn<br>19. Phỏng vấn để thành công<br>20. Bản đồ khóa học thực hành mạng<br>21. Sử dụng LinkedIn<br>22. Tạo thương hiệu cá nhân của bạn<br>23. Trau dồi tư duy kinh doanh<br>24. Tập hợp tài nguyên<br>25. Thiết lập quy trình và hệ thống cho những ý tưởng mới<br>26. Mở rộng quy mô và duy trì các cơ hội mới</p>

<p>Để tham gia chương trình “Take the Lead” miễn phí, đăng ký tại: https://careerbuilder.vn/takethelead-getnamecard</p>

<p>Với sứ mệnh đem đến sự nghiệp thành công cho mỗi cá nhân, hợp tác CareerBuilder và Mexoxo CareerBuilder mang lại giá trị cho người dùng CareerBuilder, nâng cao kỹ năng cho phụ nữ</p>

Vĩnh Phú Y Dược... nằm trong 18 ngành nghề cần lao động tốt nghiệp đại học được Bộ Giáo dục thống kê.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/18-nganh-nghe-can-lao-dong-tot-nghiep-dai-hoc-2217887.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/18-nganh-nghe-can-lao-dong-tot-nghiep-dai-hoc-duoc-bo-giao-duc-thong-ke-609.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217402","title":"Hơn 310 doanh nghiệp tham gia khảo sát ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’","description":"CareerBuilder vừa khởi động chương trình “Nhà tuyển dụng yêu thích”; thông qua việc khảo sát bình chọn trên diện rộng từ nay đến hết ngày 30/12/2023, để vinh danh thương hiệu nhà tuyển dụng được đánh giá cao trong mắt người lao động.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-310-doanh-nghiep-tham-gia-khao-sat-nha-tuyen-dung-yeu-thich-2023-2217402.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/hon-310-doanh-nghiep-tham-gia-khao-sat-nha-tuyen-dung-yeu-thich-2023-789.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219325","title":"Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường các giải pháp thu hút lao động chất lượng cao","description":"Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến hết năm 2025 đáp ứng được 75% và đến 2030 đáp ứng được 90% nhu cầu sử dụng lao động chất lượng cao của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-ria-vung-tau-tang-cuong-cac-giai-phap-thu-hut-lao-dong-chat-luong-cao-2219325.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/minhhoa-162.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T08:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215674","title":"Học viện yêu cầu tuyển dụng bảo vệ trình độ thạc sĩ trở lên","description":"TRUNG QUỐC - Một học viện dạy nghề ở Tứ Xuyên ra thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024, yêu cầu nhân viên bảo vệ có trình độ thạc sĩ trở lên.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-vien-dua-ra-yeu-cau-tuyen-dung-bao-ve-trinh-do-thac-si-tro-len-2215674.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/hoc-vien-yeu-cau-tuyen-dung-bao-ve-trinh-do-thac-si-tro-len-1045.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T17:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211432","title":"Duy trì động lực làm việc của nhân viên cách nào?","description":"Theo Career Builder, bạn có thể yêu cầu nhân viên làm nhiều giờ hơn, nhưng làm sao để họ toàn tâm toàn ý với công việc mới là vấn đề quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duy-tri-dong-luc-lam-viec-cua-nhan-vien-cach-nao-2211432.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/6/duy-tri-dong-luc-lam-viec-cua-nhan-vien-cach-nao-566.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-07T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211413","title":"Ứng xử thông minh khi sếp từ chối tăng lương cho bạn","description":"Sau đợt đánh giá hiệu quả 6 tháng đầu năm, bạn cảm thấy mình xứng đáng được tăng lương và đã lên dây cót tinh thần để đề xuất. Nhưng sếp bạn từ chối. Bạn nên cư xử ra sao trong tình huống khó xử và đầy thất vọng này?","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-xu-thong-minh-khi-sep-tu-choi-tang-luong-cho-ban-2211413.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/6/ung-xu-thong-minh-khi-sep-tu-choi-tang-luong-cho-ban-507.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210961","title":"Sang 'săn' nhân sự, sếp Nhật Bản khen kỹ sư Việt Nam tài năng","description":"Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam với mong muốn tuyển dụng được những nhân sự ưu tú. Kỹ sư Việt được các doanh nghiệp đánh giá tài năng, nỗ lực, thông minh.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sep-nhat-ban-khen-ky-su-viet-nam-tai-nang-2210961.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/4/sang-san-nhan-su-sep-nhat-ban-khen-ky-su-viet-nam-tai-nang-852.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-04T18:07:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207702","title":"Tỷ lệ sinh viên tham gia khởi nghiệp hơn 7%/năm","description":"Thông tin được Bộ GD-ĐT đưa ra tại hội nghị sơ kết triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của ngành giáo dục.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ty-le-sinh-vien-tham-gia-khoi-nghiep-hon-7-nam-2207702.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/30/ty-le-sinh-vien-tham-gia-khoi-nghiep-hon-7nam-844.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-30T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207830","title":"Bức xúc công ty 'treo' mức lương 16 triệu/tháng, thực tế nhận 6,3 triệu","description":"TRUNG QUỐC - Chia sẻ của cô gái ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) về việc trải qua 3 vòng phỏng vấn trong 2 giờ với mức lương hứa hẹn từ 4.000-5.000 NDT/tháng (13-16 triệu đồng), nhưng thực tế nhận về 1.900 NDT (6,3 triệu đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-phong-van-luong-tuyen-dung-13-16-trieu-thang-thuc-te-nhan-6-3-trieu-2207830.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/28/buc-xuc-cong-ty-treo-muc-luong-13-16-trieuthang-thuc-te-nhan-63-trieu-621.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-28T14:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205106","title":"Bỏ việc ổn định, giới trẻ chi tiền tỷ học thạc sĩ: Người có việc, kẻ thất nghiệp","description":"Trong giai đoạn bế tắc nghề nghiệp, giới trẻ Trung Quốc từ bỏ công việc lương cao, ổn định liều lĩnh học lên thạc sĩ với mục đích mong muốn tìm hướng đi mới.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-viec-on-dinh-gioi-tre-chi-tien-ty-hoc-thac-si-nguoi-co-viec-ke-that-nghiep-2205106.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/21/bo-viec-on-dinh-gioi-tre-chi-tien-ty-hoc-thac-si-nguoi-co-viec-ke-that-nghiep-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-22T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204967","title":"Áp lực tìm việc, trào lưu nghỉ hưu sớm người trẻ chi tiền cho khóa học đặc biệt","description":"Vài năm trước, khái niệm huấn luyện cuộc sống (life-coaching) gần như chưa được biết đến ở Trung Quốc. Nhưng khóa học này đang trở thành xu hướng chủ đạo khi sinh viên tốt nghiệp bước vào một trong những thị trường việc làm khắc nghiệt nhất thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/am-anh-trao-luu-nghi-huu-som-nguoi-tre-chi-tien-cho-khoa-hoc-dac-biet-2204967.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/21/ap-luc-tim-viec-trao-luu-nghi-huu-som-nguoi-tre-chi-tien-cho-khoa-hoc-dac-biet-489.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-21T15:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203997","title":"Khởi nghiệp từ dạy tiếng Anh, thầy giáo ở quê nghèo trở thành tỷ phú thế giới","description":"Từ một cơ sở luyện thi tiếng Anh ở Bắc Kinh, Du Mẫn Hồng đã phát triển Tân Phương Đông (New Oriental) thành tập đoàn giáo dục niêm yết trên sàn chứng khoán New York, trở thành công ty giáo dục tư nhân lớn nhất Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-nghiep-la-giao-vien-tieng-anh-thay-giao-que-tro-thanh-ty-phu-the-gioi-2203997.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/khoi-nghiep-tu-day-tieng-anh-thay-giao-o-que-ngheo-tro-thanh-ty-phu-the-gioi-1231.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-20T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203916","title":"Nhiều sinh viên ra trường chê việc lương thấp, 'kén cá chọn canh'","description":"Nhiều sinh viên ra trường mang tâm lý kén chọn, chê các việc làm có mức lương thấp. Tuy nhiên đây là tư duy sai lầm.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-sinh-vien-ra-truong-che-viec-luong-thap-ken-ca-chon-canh-2203916.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/nhieu-sinh-vien-ra-truong-che-viec-luong-thap-ken-ca-chon-canh-1217.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-19T19:44:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2200299","title":"Thất nghiệp, cử nhân Triết học tìm được việc qua app hẹn hò","description":"Tận dụng nền tảng Tinder là một “chiêu thức mới” được người trẻ Trung Quốc sử dụng nhằm thu hút sự chú ý của các nhà tuyển dụng tiềm năng trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp sau đại học tại quốc gia này đang tăng cao.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-nhan-triet-hoc-bac-dai-that-nghiep-tim-duoc-viec-qua-app-hen-ho-tinder-2200299.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/14/that-nghiep-cu-nhan-triet-hoc-tim-duoc-viec-qua-app-hen-ho-767.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-14T15:05:55","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2201825","title":"Cất bằng đại học, giới trẻ đổ xô làm công việc giao hàng, livestream","description":"Một báo cáo mới đây tại Trung Quốc chỉ ra rằng nhu cầu về “việc làm linh hoạt” như lái xe giao hàng và phát trực tiếp (livestreaming) đang tăng mạnh.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cat-bang-dai-hoc-gioi-tre-do-xo-lam-cong-viec-giao-hang-livestream-truc-tiep-2201825.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/14/cat-bang-dai-hoc-gioi-tre-do-xo-lam-cong-viec-giao-hang-livestream-455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-14T10:50:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2201198","title":"15 lưu ý viết CV tìm việc giúp sinh viên ‘ghi điểm’ với nhà tuyển dụng","description":"Sinh viên thường gặp khó khăn trong quá trình viết CV tìm việc: Những gì cần đưa vào CV? Điều gì giúp nó ấn tượng và chuyên nghiệp?... Đừng bỏ qua 15 lưu ý của CareerBuilder.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/15-luu-y-viet-cv-giup-sinh-vien-ghi-diem-voi-nha-tuyen-dung-2201198.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/12/15-luu-y-viet-cv-tim-viec-giup-sinh-vien-ghi-diem-voi-nha-tuyen-dung-804.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-13T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2201188","title":"Nên phản ứng sao khi nhân viên nghỉ việc?","description":"Một người nào đó trong nhóm của bạn sẽ rời đi trong thời gian tới. Đó có thể là một nhân sự tiềm năng, ăn ý và đóng góp tốt. Bạn nên phản ứng sao với sự hẫng hụt này?","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nen-phan-ung-sao-khi-nhan-vien-nghi-viec-2201188.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/12/nen-phan-ung-sao-khi-nhan-vien-nghi-viec-779.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-12T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2194127","title":"Thử nghiệm ‘sai - sửa' trong kinh doanh","description":"Trong kinh doanh, đổi mới không chỉ là việc đầu tư, lưu trữ dữ liệu mà ứng dụng dữ liệu đó vào các thử nghiệm, từ đó phát huy nguồn lực con người. Thử nghiệm là một phần của quá trình phát triển doanh nghiệp và nhân lực.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-nghiem-sai-sua-trong-kinh-doanh-2194127.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/25/thu-nghiem-sai-sua-trong-kinh-doanh-1049.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-26T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2194068","title":"Các cách lịch sự để từ chối lời mời họp","description":"Thỉnh thoảng bạn lại nhận được email mời tham gia một cuộc họp mà bạn không thực sự muốn tham dự. Dù lý do là gì, từ chối các cuộc họp cũng là một kỹ năng mà bạn sẽ thấy hữu ích cho khoảng thời gian hữu hạn của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-cach-lich-su-de-tu-choi-loi-moi-hop-2194068.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/25/cac-cach-lich-su-de-tu-choi-loi-moi-hop-844.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-25T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2192580","title":"Thạc sĩ thất nghiệp, bán thịt xiên thu nhập 83 triệu/tháng","description":"Trung Quốc - Sau khi thất nghiệp, Tiểu Đàm (43 tuổi, ở Trung Quốc) quyết định đi bán thịt xiên nướng tại chợ đêm thu nhập 25.000 NDT/tháng (tương đương 83 triệu đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thac-si-that-nghiep-ban-thit-xien-thu-nhap-83-trieu-thang-2192580.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/22/thac-si-that-nghiep-ban-thit-xien-thu-nhap-83-trieuthang-1103.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-23T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2183524","title":"1001 chuyện sinh viên làm thêm, nửa đêm giật mình vì sếp gọi giao việc","description":"“Giờ hành chính, những giấy tờ em đưa cho sếp ký, sếp không xem mà cầm về nhà. Sau đó, cứ 12h-1h, sếp lại nhắn tin nói chuyện công việc”, nữ sinh chia sẻ nỗi bức xúc khi đi làm thêm.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/1001-chuyen-sinh-vien-lam-them-nua-dem-giat-minh-vi-sep-goi-giao-viec-2183524.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/18/1001-chuyen-sinh-vien-lam-them-nua-dem-giat-minh-vi-sep-goi-giao-viec-759.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-18T14:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2189200","title":"Cách lôi kéo sự đồng thuận trong tập thể","description":"Bạn lo sợ ý kiến của mình ngược chiều hoặc không được lắng nghe, ủng hộ? Hãy học các kinh nghiệm kinh điển từ các nhà đàm phán.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-loi-keo-su-dong-thuan-trong-tap-the-2189200.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/13/cach-loi-keo-su-dong-thuan-trong-tap-the-1115.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-14T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2189193","title":"Bí quyết trả lời phỏng vấn hiệu quả","description":"Phỏng vấn là quá trình trao đổi thông tin giữa ứng viên và nhà tuyển dụng về việc nhận việc, thăng chức, phân công đặc biệt, chuyển bộ phận… Career Builder tổng hợp một số bí quyết giúp các ứng viên tạo nên những cuộc phỏng vấn xuất sắc.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-quyet-tra-loi-phong-van-hieu-qua-2189193.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/13/bi-quyet-tra-loi-phong-van-hieu-qua-1056.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-13T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2184348","title":"Cử nhân học thạc sĩ vì thất nghiệp: Giải pháp hay sự trốn tránh?","description":"Trong bối cảnh áp lực việc làm hiện nay, khoảng 4,7 triệu sinh viên Trung Quốc đăng ký học thạc sĩ. Tình trạng cử nhân đổ xô học thạc sĩ vì thất nghiệp là ‘bài toán’ cấp bách cần giải quyết của nước này.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-nhan-hoc-thac-si-vi-that-nghiep-giai-phap-hay-su-tron-tranh-2184348.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/2/cu-nhan-hoc-thac-si-vi-that-nghiep-giai-phap-hay-su-tron-tranh-852.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-02T18:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

