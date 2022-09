Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An chạy lũ xuyên đêm

XEM CLIP: (clip Trần Tuyên)

Sáng nay (29/9), trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đêm qua trên địa bàn đón nhận lượng mưa lớn từ 100-250mm, có nơi lên đến 300mm. Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nhà dân, trường học bị ngập và chạy lũ trong đêm.

"Mưa lớn đã khiến nước vào nhà của hơn 2.000 hộ dân ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giát và dọc sông Thái. Đặc biệt, năm nay do tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đang trong quá trình hình thành đã làm giảm tốc độ nước chảy từ vùng trên xuống vùng dưới. Nước rút chậm đã khiến cho nước ngập vào nhà, chỗ sâu nhất khoảng 70cm" - ông Bộ thông tin.

Riêng tại thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu), trong đêm 28/9, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn liên tục, khiến một số khu vực trên địa bàn bị ngập úng cục bộ.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ, đến 23h đêm 28/9 đã có 70 hộ dân trong khu dân cư bị nước tràn vào nhà. Bên cạnh đó, có 48 hộ dân nằm sát mặt đường tại khối 4 và khối 6 cũng bị ngập lụt.

Nước tràn vào nhà dân ở thị trấn Cầu Giát - Ảnh: Mặt trận Quỳnh Lưu

Chính quyền địa phương thị trấn Cầu Giát đã dùng loa phát thanh, huy động nhiều lực lượng giúp dân kê cao đồ đạc và nhiều tài sản khác.

Riêng tại xóm 4 xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, mưa to đã khiến một đoạn đê có nguy cơ bị vỡ. Trong đêm khuya, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người dân cùng bộ đội, dân quân tự vệ đội mưa để gia cố đoạn đập Hóc Cối trước nguy cơ sạt lở.

Ngay trong đêm qua, lực lượng tại chỗ đã khắc phục được sự cố, ngăn được đoạn đập Hóc Cối dài khoảng 20m trở lại an toàn.

Hàng chục người đóng cọc, ngăn đê bị sự cố ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu trong đêm. Ảnh: Mặt trận Quỳnh Lưu

Múc cát bỏ vào bao tải. Ảnh: Mặt trận Quỳnh Lưu

Rất đông người dân tình nguyện xuyên đêm vá đê nguy cơ bị vỡ. Ảnh: Mặt trận Quỳnh Lưu

Tại huyện Nam Đàn, mưa lớn trong chiếu tối qua cũng khiến mái nhà của 1 hộ dân đổ sập hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Một nhà dân ở huyện Nam Đàn đang ngồi ăn cơm tối thì bị đổ sập - Ảnh: Nghệ An

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành thông tin, mưa lớn, nước tiêu thoát không kịp gây ngập cục bộ tại một số nơi của xã Bắc Thành, Trung Thành, Mã Thành. Riêng xóm Quan Trùng của xã Khánh Thành thì bị chia cắt hoàn toàn.

Bàn thờ ngoài trời nước ngập ở xóm Đông Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành - Ảnh: Nguyễn Đình Quang

Nước ngập dâng cao lút giường - Ảnh: Nguyễn Đình Quang

Các vật dụng trong nhà trôi nổi - Ảnh: Nguyễn Đình Quang

Những bao thóc được người dân kê cao ở xã Quang Thành, huyện Yên Thành - Ảnh: Nguyễn Đình Quang

Đoạn đường Eo Lèn, QL48E, thuộc địa bàn xóm Tân Long, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, Nghệ An bị đất đá đổ sụp chặn kín đường - Ảnh: Tân Kỳ 24h

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đình Hùng – Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho biết, do hoàn lưu bão, trong đêm qua trên địa bàn huyện có mưa rất to. Hiện tại các tuyến đường đi vào xã Môn Sơn, Thạch Ngàn.... và một số điểm khác nước ngập sâu chia cắt cục bộ.



“Nhiều nhà dân ngập cần phải di dời, đề nghị các đơn vị dừng tất cả các cuộc họp và tập trung chỉ đạo, giúp nhân dân đảm bảo ổn định tình hình trước mắt. Ngoài ra, các cơ sở báo cáo cập nhật hàng giờ và cho học sinh nghỉ học một số nơi chia cắt, nước ngập đảm bảo an toàn” – ông Hùng thông tin.

Nước lũ chia cắt một số xã trên địa bàn huyện Con Cuông - Ảnh: ĐH

Giúp người dân di chuyển từ vùng ngập đến nơi an toàn - Ảnh: ĐH

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 (bão Noru), từ chiều tối 28/9, tại nhiều địa phương khác ở Nghệ An như TP Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Yên Thành, Tân Kỳ, Con Cuông... có mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ.

Riêng tại TP Vinh sáng nay, nhiều tuyến đường bị ngập nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, giao thông đi lại trên địa bàn. Ghi nhận đã có một số phương tiện ô tô bị chết máy, cây cối, cột điện đã bị ngã đổ.