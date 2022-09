Giám đốc Công an Sóc Trăng nói về 'clip công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy'

Tối 28/9, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an tỉnh đã báo cáo vụ "đoạn clip công an đánh hai thiếu niên” về Bộ Công an.

Đại tá Sol cũng cho biết, 4 cán bộ chiến sĩ có liên quan đến vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác để chờ xác minh làm rõ.

Theo Đại tá Lâm Thành Sol, hai thiếu niên trong đoạn clip chỉ 16 tuổi, nhưng đã điều khiển xe máy trên 100 phân khối. “Thiếu niên chạy xe máy không chấp hành tín hiệu dừng phương tiện của lực lượng CSGT; tăng ga bỏ chạy; chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường; vượt đèn đỏ; chèn ép xe của CSGT, không cho vượt lên”, Đại tá Lâm Thành Sol cho biết.

Hình ảnh thiếu niên bị Công an đánh. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, thiếu niên trong đoạn clip nói trên đã cầm lái tăng ga bỏ chạy từ đường Nam Sông Hậu (phường Vĩnh Phước) qua nhiều tuyến đường cho đến xã Vĩnh Hải thì mới dừng lại trước nhà kho. Đoạn đường thiếu niên cầm lái bỏ chạy hơn 30km. Vì vậy, khi dừng xe được hai thiếu niên, cán bộ công an đã không kiềm chế, có hành vi thiếu chuẩn mực.

“Dù gì thì cũng đã sai rồi (cán bộ công an trong đoạn clip đã sai – PV). Người ta vi phạm, nhưng mình không kiềm chế được, bạo lực như thế là không được”, Đại tá Lâm Thành Sol nói về hành vi của cán bộ công an có liên quan đến đoạn clip.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, hai thiếu niên trong đoạn clip cũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình và ngành chức năng đã lập biên bản.

Trưa 28/9, trên mạng xã hội lan truyền video dài hơn 5 phút ghi cảnh hai thiếu niên chở nhau trên xe máy tấp vào khoảng sân trống. Lúc này, đuổi theo phía sau là người mặc cảnh phục CSGT lái xe đặc chủng chở một người mặc cảnh phục công an màu xanh.

Khi xe của hai thiếu niên dừng lại, xe của người mặc đồ CSGT cũng cặp sát. Người mặc đồ CSGT dùng tay đánh thiếu niên cầm lái. Còn người mặc đồ công an màu xanh cũng nhảy xuống, dùng gậy, tay, chân, nón bảo hiểm đánh tới tấp thiếu niên cầm lái. Khi đó, người mặc đồ CSGT cũng cuống đá, đánh thiếu niên nói trên.

Người bạn đi cùng thiếu niên bị đánh nhảy xuống xe và đi ra xa, sau đó cũng bị người mặc đồ công an đuổi theo, dùng mũ bảo hiểm đánh.

Đoạn clip cho thấy, khi bị đánh, hai thiếu niên không có hành vi chống cự, chỉ đứng chịu trận…

4 cán bộ, chiến sĩ Công an trong đoạn clip đã bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, một môtô chuyên dụng khác chở hai người mặc đồ công an đến. Một người mặc đồ công an đi trên xe chuyên dụng này cũng dùng tay đánh một trong 2 thiếu niên đi xe máy…

Đoạn clip này đã được chia sẻ rất nhiều và có hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Đa phần các bình luận đều bức xúc và đề nghị làm rõ hành vi của những người mặc công an. Bên cạnh đó cũng có bình luận cho rằng “cái gì cũng có nguyên nhân”, chắc chắn hai thiếu niên có hành vi vi phạm nên các cán bộ công an mói nóng giận, không kiềm chế được hành vi…

Chỉ trong thời gian ngắn, địa điểm xảy ra vụ việc được xác định tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Sau đó, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Công an thị xã Vĩnh Châu tiến hành xác minh làm rõ vụ việc để báo cáo. Trong tối cùng ngày, 4 cán bộ, chiến sĩ có liên quan đã bị tạm đình chỉ công tác.

Danh tính các công an đánh thiếu niên

Theo nguồn tin cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 25/9. Thời điểm trên, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước), Tổ tuần tra Đội CSGT-TT Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 cán bộ, trong đó có: Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái, Thượng úy Đoàn Tấn Phong phát hiện 2 thiếu niên đi trên xe máy hiệu Exciter, đi ngược chiều, nghi sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện, nhưng thiếu niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến đường Nam Sông Hậu – Lê Lai – Trưng Nhị – 30/4 – huyện lộ 43 – Nam Sông Hậu (xã Vĩnh Hải) với quãng đường khoảng 30 km. Khi đến địa bàn ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải thì lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện.

Do quá bức xúc trước hành vi của 2 thiếu niên, 3 cán bộ Thái, Trung, Phong không kiềm chế được nên đã có hành vi bạo lực, bị camera giám sát của nhà kho ghi lại hình ảnh. Sau đó tổ công tác đưa người và phương tiện về trụ sở công an xã để làm việc. Tại đây, thiếu niên đã thừa nhận các hành vi vi phạm.