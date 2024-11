Chiều 29/11, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) đã tổ chức họp báo thông tin về giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024.

Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng là một trong chuỗi các hoạt động mở đầu được Bộ Công an đăng cai tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Với khẩu hiệu “Sức mạnh của cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo - người bảo vệ công dân toàn cầu”, giải được tổ chức từ ngày 6 - 9/12 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu. Ảnh: CACC

Tổ chức giải đấu, Bộ Công an mong muốn tôn vinh sự đoàn kết cảnh sát Taekwondo trên toàn thế giới; củng cố, nâng cao vị thế của Taekwondo cảnh sát tại Việt Nam và của Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới trong công cuộc nỗ lực vì sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới.

Giải đấu cũng nhằm phát huy tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc; củng cố vị thế và hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam; phát triển thể thao thành tích cao trong Công an nhân dân Việt Nam.

Theo Cục Công tác đảng và công tác chính trị, chó Bắc Hà được lựa chọn là linh vật của giải đấu năm 2024 bởi giống chó này tượng trưng cho lòng trung thành, sức mạnh, gắn liền với môn võ Taekwondo; đồng thời thể hiện sự gắn bó, tính kỷ luật...

Đến nay, Ban Tổ chức ghi nhận hơn 2.000 người gồm quan chức, huấn luyện viên, vận động viên từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á và ngoài châu Á tham gia giải. Riêng đoàn Công an nhân dân Việt Nam có 70 vận động viên tham gia tranh tài.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 16 hạng cân đối kháng, 5 nội dung quyền, 5 nội dung công phá, kỹ năng tự vệ, tấn công và biểu diễn võ thuật.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã phối hợp cùng Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới tổ chức khóa tập huấn trọng tài Taekwondo quốc tế từ ngày 14 - 17/10 cho 79 trọng tài trong nước và quốc tế, tại Nhà thi đấu Trường Đại học Thể dục thể thao.

Lễ khai mạc giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 6/12, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, đầy màu sắc, mở màn cho những ngày tranh tài hấp dẫn của các vận động viên.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có chương trình đêm ca nhạc chào mừng được tổ chức vào 20h ngày 7/12, tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long) với các tiết mục gồm: Kỵ binh Công an nhân dân, ca múa nhạc, đội kèn nghi lễ…

Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 không chỉ là sân chơi đỉnh cao về chuyên môn thể thao mà còn là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam chân thành, thân thiện, mến khách; các di sản văn hóa, di tích lịch sử, sản phẩm du lịch của Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng đến với bạn bè quốc tế.