Ngày 30/8, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ công bố các quyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Theo kế hoạch, sau khi sáp nhập, tỉnh Nam Định sẽ còn 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 175 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 51 đơn vị hành chính cấp xã.

Các đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2024. Điều này kéo theo nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp lại cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Xuân Tình, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nam Định, đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện Mỹ Lộc để sáp nhập vào Công an thành phố Nam Định; đồng thời công bố quyết định thành lập, giải thể công an xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Nam Định. Bên cạnh đó, Thượng tá cũng thông báo các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh liên quan đến việc bố trí cán bộ.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định cho đại diện các tập thể, cá nhân. Ảnh: CACC

Theo đó, Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức và bố trí nhân sự cho các đơn vị, bao gồm: 2 trưởng công an cấp huyện, 8 phó trưởng công an cấp huyện, 46 chỉ huy đội (23 đội trưởng, 23 phó đội trưởng), 228 chỉ huy công an cấp xã (112 trưởng công an cấp xã, 116 phó trưởng công an cấp xã). Đồng thời, 62 cán bộ và 2 lao động hợp đồng không xác định thời hạn thuộc Công an huyện Mỹ Lộc trước đây đã được bố trí tiếp tục công tác tại Công an TP Nam Định.

Lãnh đạo của Công an TP Nam Định (trước khi sáp nhập) và Công an huyện Mỹ Lộc (trước khi sáp nhập) đã nhận nhiệm vụ mới ngay trong ngày sau khi hai đơn vị hành chính cấp huyện này được sáp nhập.

Trước mắt, Công an tỉnh đã bố trí tạm thời 4 phó trưởng phòng vượt quá cơ cấu. Khi có biến động dẫn đến việc giảm số lượng cấp phó, Công an tỉnh sẽ xem xét và điều chỉnh để đảm bảo đúng quy định, với thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày kiện toàn.

Đối với chỉ huy cấp đội và công an cấp xã, công an tỉnh đã bố trí đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định. Riêng với công an cấp xã, 100% (175/175) trưởng công an cấp xã đều được bố trí là điều tra viên. Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị công an cấp huyện, thành phố tập trung bổ sung biên chế cho những xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, tại địa bàn xã, thị trấn có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn giáp ranh được tăng cường mỗi đơn vị từ 8 cán bộ, chiến sĩ trở lên.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ảnh: CACC

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định nhấn mạnh rằng, Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và huy động sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Quá trình kiện toàn tổ chức và sắp xếp nhân sự được tiến hành theo từng bước bài bản, khoa học, chắc chắn theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đặc biệt, đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận và ủng hộ từ toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ.

Đến nay, Công an tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.