Hơn 35 tỷ kWh đã được Nhiệt điện Mông Dương phát lên lưới điện quốc gia

Công ty Nhiệt điện Mông Dương (đơn vị thuộc EVNGENCO3)

Ngày 01/7/2016, Công ty Nhiệt điện Mông Dương - đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM). Đến nay, Công ty đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Sản lượng điện sản xuất bình quân vượt hơn 6 tỷ kWh/năm, tương đương mức doanh thu bình quân 8.100 tỷ đồng/năm, tính đến ngày 31/5/2022, tổng sản lượng điện tích lũy là hơn 36,3 tỷ kWh.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Mông Dương cho biết: “Với nguyên tắc chào giá theo chi phí biến đổi, tận dụng các lợi thế sẵn có về trang thiết bị, công nghệ hiện đại, chi phí nhiên liệu thấp… khi tham gia thị trường điện, Công ty đã chủ động trong việc tính toán, lập lịch vận hành, bảo dưỡng thiết bị và cân nhắc các thời điểm vận hành để đảm bảo an toàn thiết bị mà vẫn đảm bảo doanh thu, kế hoạch, sản lượng, lợi nhuận sản xuất điện.

Thực tế cho thấy, vào mùa mưa các năm qua, khi nhu cầu phụ tải hệ thống thấp, các nhà máy thủy điện phải xả điều tiết nước qua tràn, nhưng với phương án chào giá hợp lý, nhà máy vẫn được duy trì vận hành ít nhất 1 tổ máy, để đảm bảo kế hoạch sản lượng điện được giao và hệ số khả dụng tổ máy”.

Nhiệt điện Mông Dương đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả

Cũng theo vị này, năm 2022, dự báo phụ tải hệ thống điện sẽ tăng trưởng 8% so với năm 2021, khi các hoạt động kinh tế - xã hội dần trở về trạng thái bình thường mới, khả năng được huy động để phát điện sẽ tăng. Công tác sản xuất của công ty vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về nhiên liệu đầu vào và sự phát triển nóng của các nguồn năng lượng tái tạo, do ảnh hưởng bởi tình hình chính trị thế giới đã kéo giá nhập khẩu than, dầu tăng cao và thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn tới thừa nguồn cục bộ khu vực miền Nam trong khung giờ ban ngày.

Đối mặt với những khó khăn trên, ngay từ đầu năm 2022, Ban lãnh đạo công ty đã chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục các bất thường thiết bị để nâng cao độ tin cậy của tổ máy bằng việc thay mới, nâng cấp thiết bị chất lượng tốt hơn. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tự dùng và suất hao của tổ máy để nâng cao hiệu quả vận hành thiết bị. Tiếp tục cập nhật các thông tin trong thị trường điện, để đưa ra các giải pháp, điều chỉnh chiến lược chào giá cụ thể trong thị trường nhằm thu được lợi nhuận tối đa.

Vĩnh Phú