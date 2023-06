Mới đây, Honda đã chính thức xác nhận thời điểm ra mắt mẫu Honda BR-V mới tại thị trường Việt Nam vào tháng 7/2023 và tiết lộ mẫu MPV cỡ nhỏ này sẽ có 2 phiên bản G và L. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Về ngoại hình, Honda BR-V có thiết kế lai giữa dòng MPV và Crossover, kích thước tổng thể 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, trục cơ sở 2.700, khá tương đồng với Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 hay KIA Carens.

Theo một số thông tin được các nhân viên đại lý tiết lộ trước đó, mẫu xe MPV 7 chỗ mới của Honda sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng trước sau dạng LED, vành xe 17 inch. Bên trong, khoang lái của Honda BR-V được trang bị khá đầy đủ tính năng như nút bấm khởi động, điều hòa tự động, màn hình kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Cửa gió trần cho hàng ghế sau.

Hond BR-V sử dụng động cơ 1.5L công suất 119 mã lực và 145 Nm mô men xoắn, kết hợp hộp số CVT đi kèm lẫy số sau vô lăng được chia sẻ từ người anh em Honda City.

Đáng chú ý, cả hai phiên bản của Honda BR-V mới sẽ được trang bị gói an toàn Sensing cùng tính năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau, riêng phiên bản L có thêm tính năng quan sát điểm mù LaneWatch.

Về an toàn, trong phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ, mới chỉ có Toyota Veloz Cross và Hyundai Stargazer có được một số tính năng trong gói an toàn chủ động. Nhưng BR-V sẽ có đầy đủ các tính năng an toàn như hệ thống giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng, ga tự động thích ứng, giữ làn và giảm thiểu chệch làn, thông báo xe phía trước khởi hành.

Đây được xem là một lợi thế dành cho mẫu xe đến từ thương hiệu Honda. Mặc dù giá bán của mẫu xe mới vẫn chưa được tiết lộ nhưng dự đoán bản cao nhất của Honda BR-V sẽ xấp xỉ ngưỡng 700 triệu đồng.

Trước BR-V, Honda Việt Nam đã cố gắng tăng sự hiện diện ở các phân khúc xe cỡ A, B như Honda Brio, Jazz, HR-V nhưng chưa thực sự thành công do giá bán cao, khó cạnh tranh.

