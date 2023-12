Sự xuất hiện của phiên bản hybrid CR-V e:HEV RS cho thấy Honda cũng không chịu nằm ngoài cuộc chơi đối với phương tiện “xanh” thân thiện môi trường đang ngày một sôi động tại thị trường Việt Nam.

Với giá bán 1,259 tỷ đồng, những thay đổi từ thiết kế ngoại nội thất cho tới công nghệ động cơ của Honda CR-V 2024 có xứng đáng với mức giá trên? Hãy cùng VietNamNet tìm hiểu trong bài đánh giá xe lần này.

Về ngoại hình, Honda CR-V 2024 nói chung và bản hybrid nói riêng gây ấn tượng cho bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy mẫu xe này. Chiếc xe trông có vẻ dài, bệ vệ và đậm phong cách thể thao hơn trước nhờ thiết kế nhiều đường nét thẳng và cách tạo hình tinh tế.

Hãng xe Nhật cũng đã chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm mới, nhờ đó kích thước tổng thể đạt 4.691 x 1.866 x 1.681 mm, tăng thêm lần lượt 68mm chiều dài, 11mm chiều rộng và 2mm chiều cao. Chiều dài cơ sở tăng 41mm, đạt 2.701mm, mang tới cảm giác trường xe hơn.

Bộ lưới tản nhiệt với họa tiết hình thoi sơn đen liền mạch với cụm đèn chiếu sáng trước, kết hợp cùng la-zăng 18 inch cũng đen bóng góp phần tạo nên điểm nhấn. Logo trước sau của CR-V e:HEV RS có thêm đường viền xanh để phân biệt được với các bản xăng thông thường.

Bên trong, nội thất của Honda CR-V 2024 tiếp tục gây ấn tượng bằng một không gian rộng thoáng với nhiều chi tiết, vật liệu được thiết kế chỉn chu, có tính thẩm mỹ cùng độ hoàn thiện cao.

Sự tinh giản và thiết kế công thái học giúp người lái không mất nhiều thời gian để làm quen với các tính năng có trên Honda CR-V 2024. Phiên bản RS này sẽ có một bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí trung tâm 9 inch hiển thị sắc nét, cảm ứng nhạy cho phép kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto.

Một số trang bị tiêu chuẩn trên bản hybrid của Honda CR-V 2024 gồm có hàng ghế trước chỉnh điện có nhớ 2 vị trí, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây, màn HUD, kính trước cách âm 2 lớp, cửa sổ trời toàn cảnh, đề nổ từ xa, mở cốp rảnh tay, thẻ khóa thông minh, 12 loa Bose,... cùng một số tính năng an toàn như nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau, hỗ trợ đổ đèo, camera 360, cảnh báo áp suất lốp.

Tuy nhiên, Honda CR-V e:HEV RS chỉ cung cấp 5 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ như các phiên bản xăng thông thường, lý do được hãng chia sẻ là Honda muốn tập trung vào tính thể thao dành cho bản hybrid. Bù lại, không gian ngồi dành cho hành khách phía sau sẽ rất rộng rãi do không phải hi sinh cho hàng ghế thứ 3.

Về động cơ, phiên bản hybrid của Honda CR-V 2024 có một số khác biệt so với các mẫu xe khác trên thị trường, đem lại cho người dùng một trải nghiệm gần giống với xe điện. Cụ thể, sức mạnh của bản hybrid được đến từ một máy phát điện, một mô tơ điện và động cơ xăng.

Trong đó, máy phát điện được điều khiển bởi động cơ xăng có công suất 120kW, mô tơ điện có vai trò dẫn động có công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, kết hợp cùng động cơ xăng 2.0L công suất 146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm, tạo ra tổng công suất 204 mã lực.

Khi bắt đầu trải nghiệm, xe hoàn toàn yên tĩnh khi đề nổ. Động cơ điện sẽ đảm nhiệm cho xe vận hành ở tốc độ thấp và trung bình cũng như kết hợp đồng thời với động cơ xăng khi xe cần tăng tốc, lên dốc.

Còn khi đạt tốc độ cao và tải thấp, động cơ xăng sẽ hoạt động chính và đảm nhiệm điều khiển máy phát điện để bổ sung thêm nguồn điện cho mô tơ điện tăng thêm lực kéo và nạp điện cho pin khi cần.

Cũng chính vì thế, mức tiêu thụ nhiên liệu của CR-V hybrid theo công bố chỉ 3,4L/100km (đô thị), 6,3L/100km (đô thị phụ) và 5,2L/100km (hỗn hợp). Trong quá trình trải nghiệm thực tế, chúng tôi sử dụng cả đô thị lẫn ngoài đô thị, con số ghi nhận là 4,2-4,5L/100km, thậm chí còn thấp hơn mức công bố 5,2L.

Về cách âm, tiếng ồn gió và tiếng ồn từ khoang động cơ lọt vào trong xe rất ít, có chăng chỉ là một chút tiếng lốp vọng vào, điều này có được là nhờ trang bị kính cách âm 2 lớp cùng hệ thống chống ồn chủ động.

Không dừng lại ở đó, hệ thống lái của Honda CR-V 2024 cũng đã được tinh chỉnh để mang đến trải nghiệm lái xứng tầm. Vô lăng của xe đã có được cảm giác đầm chắc và chính xác với mỗi pha bẻ lái chuyển hướng, thay đổi theo tốc độ của xe. Hệ thống treo cũng khiến chúng tôi bất ngờ trước khả năng dập tắt các dao động nhanh chóng khi đi qua các gờ giảm tốc, trên bề mặt đường xấu hay khi vào cua gắt.

Với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng, người lái có thể điều chỉnh mức can thiệp của hệ thống phanh tái sinh, nhằm tăng giảm thu hồi năng lượng khi giảm ga chuyển hóa thành điện năng để sạc lại cho pin, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe.

Vị trí B ở trên cần số cũng cho phép người lái có thể sử dụng duy nhất bàn đạp ga để điều khiển xe tăng hoặc giảm tốc mà không cần dùng đến bàn phanh, điều này tương tự như việc điều khiển một chiếc xe điện.

So với bản xăng của thế hệ cũ, hệ thống an toàn Honda Sensing trên bản CR-V hybrid được nâng cấp thêm hai tính năng gồm hệ thống đèn pha thích ứng thông minh, nhắc nhở xe phía trước khởi hành.

Nhìn chung, phiên bản hybrid Honda CR-V e:HEV RS sẽ mang đến nhiều nhiều điều thú vị cho người dùng, từ hiệu ứng thị giác, trải nghiệm lái ấn tượng, không gian sử dụng rộng rãi và rất tiết kiệm nhiên liệu.

Có chăng, thứ khiến Honda CR-V 2024 đang khó tiếp cận được với phần đông khách hàng đến từ giá bán. Nhưng đây thực sự là sự lựa chọn hợp lý cho những khách hàng yêu thích phong cách thể thao, tìm kiếm sự mới lạ từ công nghệ hybrid và dư dả về tài chính.

Minh Ngọc