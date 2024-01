Diễn ra vào giữa tháng 1/2024 vừa qua, giải thưởng gây bất ngờ khi mẫu xe Honda CR-V thế hệ mới chiến thắng ở cả hạng mục Crossover cỡ C và toàn phân khúc.

Honda CR-V 2024 thuộc thế hệ thứ 6 mới ra mắt thị trường ô tô Việt Nam ngày 25/10/2023. Mẫu xe gây chú ý với ngoại hình khác biệt so với thế hệ cũ, đồng thời công nghệ cũng như trang bị bên trong cũng nâng cấp khá nhiều.

Theo Ban tổ chức giải Car Awards 2023 và các chuyên gia ô tô, Honda CR-V 2024 đã khắc phục được nhiều nhược điểm so với phiên bản cũ. Theo nhiều đánh giá, có 3 lý do khiến mẫu xe Honda CR-V L dẫn động 1 cầu (giá 1,159 tỷ đồng) chiếm được cảm tình của khách hàng.

Ngoại hình như SUV cỡ D

So với thế hệ cũ, kích thước Honda CR-V 2024 đã xoá nhòa khoảng cách trước đây khi thường bị so với phân khúc SUV cao hơn là cỡ D bởi giá bán. Ở thế hệ mới với kích thước: dài x rộng x cao 4.691 x 1.866 x 1.681mm, xe dài hơn 68mm, chiều dài cơ sở tăng thêm 41mm (lên 2.701mm), gần như lớn nhất phân khúc Crossover cỡ C và tiệm cận nhóm SUV cỡ D.

Trước đây, khi Honda CR-V có thêm hàng ghế thứ 3 đã làm tăng lợi thế lựa chọn ở nhóm xe gia đình gầm cao. Giờ đây, kích thước tăng lên giúp không gian bên trong được cải thiện, đồng nghĩa với người dùng có thêm lý do để lựa chọn xe cỡ C mà sẵn công năng gần với xe cỡ D bên cạnh yếu tố giá bán rẻ hơn.

Không những về kích thước, trang bị, thiết kế bên ngoài của Honda CR-V 2024 trông bệ vệ, đem đến sự tự tin cho người dùng với mâm lớn 18 inch, lưới tản nhiệt lớn với họa tiết hình thoi sơn đen liền mạch với cụm đèn chiếu sáng LED.

Nội thất hiện đại, khả năng cách âm tốt

Honda CR-V thế hệ mới nhờ tăng kích thước đã giúp không gian rộng thoáng, đi cùng nhiều chi tiết, vật liệu được thiết kế chỉn chu, thẩm mỹ cùng độ hoàn thiện cao. Thay đổi này giúp người dùng để ý hơn đến các trang bị nội thất và phù hợp xu thế mới muốn có cảm giác sở hữu thay vì đơn thuần lên xe là lái.

Sự hiện đại và tinh tế thể hiện rõ nét qua các vật liệu bọc trong xe, cùng màn hình giải trí trung tâm 9 inch hiển thị sắc nét, cảm ứng nhạy cho phép kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, hàng ghế trước chỉnh điện có nhớ 2 vị trí, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây, kính trước cách âm 2 lớp, đề nổ từ xa, mở cốp rảnh tay... cùng một số tính năng an toàn như nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau, hỗ trợ đổ đèo, camera 360, cảnh báo áp suất lốp.

Thế hệ mới đã giải quyết tốt vấn đề nhược điểm của CR-V cũ là khả năng cách âm gầm và máy. Khi di chuyển ở tốc độ cao, tiếng ồn từ lốp vọng vào cabin đã giảm đáng kể, một phần nhờ bộ lốp Michelin e-Primacy có độ cản lăn thấp hơn, giúp xe mượt mà hơn, giảm tiếng ồn lốp. Khi đạp thốc ga, tiếng gào của máy cũng không còn ồn ào như thế hệ trước.

Vận hành "chiều" hành khách hơn

Ngoài phiên bản Hybrid, Honda CR-V thế hệ mới sử dụng động cơ máy xăng 1.5 tăng áp tương tự thế hệ cũ cho 3 phiên bản còn lại. Bản máy xăng 1.5 tăng áp, đi cùng hộp số CVT, không thay đổi sức mạnh với công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm.

Về vận hành, bên cạnh bộ lốp êm thì hệ thống giảm xóc của CR-V 2024 được tinh chỉnh mềm hơn, giúp khi đi qua những đoạn gờ giảm tốc, hay ổ gà dễ chịu hẳn thay vì xảm giác xối thẳng vào lưng ở bản cũ. Bên cạnh đó, vô-lăng giúp tăng điểm cộng trải nghiệm khi tạo cảm giác siết chặt ở tốc độ cao, khả năng trả lái và độ đàn hồi tốt, tiệm cận phân khúc xe sang.

Thay đổi đáng chú ý cuối cùng đem lại cảm giác yên tâm cho hành khách là trang bị Honda Sensing, gồm đèn pha Auto High-Beam, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera quan sát điểm mù LaneWatch. Điều khiển hành trình thích ứng. Cảm biến trước/sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo buồn ngủ.