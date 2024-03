Áp lực làm mới mình

- Hồng Diễm chia sẻ 'Trạm cứu hộ trái tim' chưa lên sóng mà đã thấy áp lực. Phải chăng vai Ngân Hà lại theo mô típ quen thuộc nên chị lo lắng?

Chính vì áp lực nên Diễm mới nói như vậy. Trước khi nhận dự án này Diễm suy nghĩ khá nhiều. Với Trạm cứu hộ trái tim, tôi được gặp ê-kíp từng làm nên bộ phim Hoa hồng trên ngực trái và Hướng dương ngược nắng với những thành viên trong đoàn đã quen thuộc nên đó cũng là động lực cuốn mình quay trở lại làm phim.

Tạo hình nhân vật Ngân Hà của Hồng Diễm trong 'Trạm cứu hộ trái tim'.

Tuy nhiên, khó khăn ở đây là kịch bản vì mô típ không còn mới với mình, vậy phải làm sao cho mới? Sau khi cân nhắc kỹ, Diễm chỉ suy nghĩ giống nhân vật Ngân Hà trong phim. Đó là mình đã ở hoàn cảnh này rồi, đã nhận dự án cứ bước tiếp thôi, đọc kỹ kịch bản để hiểu về tính cách và hoàn cảnh xuất phát của nhân vật và đi theo con đường đó. Còn để được khán giả đón nhận và yêu thương đến đâu phụ thuộc vào may mắn nữa nên giờ bản thân chỉ biết cố gắng, kết quả thế nào phải đợi sau khi phim lên sóng.

- Những hình ảnh đầu tiên của phim được hé lộ trên sóng VTV, nhiều người nhận xét vai Ngân Hà xinh đẹp và sang chảnh khá giống với Minh Châu trong 'Hướng dương ngược nắng'. Chưa kể ở phim này Hồng Diễm lại tiếp tục vào vai tiểu thư nhà giàu, con gái NSND Thu Hà nên khán giả thắc mắc vai của chị trong 'Trạm cứu hộ trái tim' có gì khác?

Vì mọi người mới nhìn tạo hình nhân vật và dàn diễn viên nên có đánh giá khách quan bên ngoài. Chúng ta hãy xem phim rồi sẽ có cảm nhận khác, Hồng Diễm tin là như vậy. Bởi hoàn cảnh nhân vật xuất thân khác nhau, tính cách Ngân Hà và Minh Châu cũng khác nhau nên sẽ tạo ra những câu chuyện khác. Diễm và chị Thu Hà trong phim này vẫn đóng vai mẹ con nhưng tình cảm đối lập. Diễm mong khán giả sau khi xem sẽ không nhớ đến hình ảnh cô Minh Châu hay bà Bạch Cúc trong phim trước nữa mà chỉ nhớ cô Ngân Hà và mẹ Lan.

Hồng Diễm khi ra mắt phim 'Trạm cứu hộ trái tim'.

- Trong 'Trạm cứu hộ trái tim', Hồng Diễm tái ngộ NSND Thu Hà và NSND Mỹ Uyên ở cùng 1 phim sau khi đóng vai mẹ con trong 'Hướng dương ngược nắng' và 'Cả một đời ân oán', có sự khác biệt nào đáng kể trong lần kết hợp này không?

Khác biệt rất nhiều vì trong Trạm cứu hộ trái tim, chị Uyên và Diễm vào vai hai mẹ con rất yêu thương nhau. Còn chị Thu Hà, Diễm nghĩ lần này chị ấy trở lại với một vai rất hay - đó là một vai cá tính và hình ảnh mà Diễm tin chắc sẽ in sâu trong tâm trí người xem.

Vẫn giữ nguyên tắc không đóng cảnh nóng

- Khán giả yêu mến Hồng Diễm đều biết trước nay chị có nguyên tắc không bao giờ đóng cảnh quá thân mật với bạn diễn nam. Trong 'Trạm cứu hộ trái tim' chị có giữ vững nguyên tắc này khi vào vai vợ của Quang Sự?

Diễm vẫn giữ nguyên tắc làm nghề như vậy. Tuy nhiên, trong phim này, biến cố xảy ra với nhân vật khá sớm nên cảnh diễn tình cảm giữa hai vợ chồng cũng có nhưng không nhiều. Thêm nữa Quang Sự cũng có nguyên tắc khi làm phim truyền hình là hạn chế cảnh thân mật nên hai người khá đồng cảm với nhau.

Vào vai vợ Quang Sự trong phim mới nhưng Hồng Diễm cho biết kịch bản phim không có cảnh giường chiếu.

- Ở phim này Hồng Diễm lần đầu kết hợp với Quang Sự và Trương Thanh Long, hai bạn diễn mang tới cảm xúc thế nào cho chị?

Trước khi gặp Sự trong phim này, Diễm đã từng xem bạn ấy diễn trong Dưới bầu trời xa cách hợp tác với Nhật Bản. Lúc đó Diễm không ấn tượng gì nhiều với Sự ngoài giọng nói. Nhưng sau khi xem đoạn trích Quang Sự và chị Kiều Anh diễn cảnh chia tay ở Gia đình mình vui bất thình lình thì Diễm thực sự ấn tượng. Là diễn viên nên không phải xem đồng nghiệp nào đóng cũng có thể chạm đến cảm xúc của mình, bởi cùng nghề đôi khi bị chai sạn.

Tôi thấy Quang Sự khá thú vị và hy vọng có cơ hội hợp tác. May mắn là ngay sau phim đó chúng tôi lại có duyên gặp gỡ trong dự án này. Quang Sự là một người đau đáu với nghề, thông minh và tìm tòi nét diễn riêng. Bản thân bạn ấy tìm hiểu về vai diễn của mình rất kỹ nên tôi nghĩ đến giờ này Quang Sự chưa nổi tiếng là do thiếu may mắn. Hy vọng Quang Sự sẽ có nhiều dự án hơn và đến gần với đông đảo khán giả hơn.

- Còn với Trương Thanh Long thì sao?

Tôi đóng nhiều hơn với Quang Sự và hiện tại mới bắt đầu quay những cảnh với anh Long nhưng vẫn ở giai đoạn bạn bè. Anh Trương Thanh Long và Diễm đều là dân tay ngang qua ngành diễn chứ không giống như Quang Sự được đào tạo chuyên nghiệp. Hai người amateur gặp nhau cũng có cái hay, nếu bắt được cảm xúc sẽ tốt còn nếu chệch nhịp phải cố gắng. Hai anh em hay ngồi bàn bạc về vai diễn và hy vọng sau này lên phim sẽ ổn.

- Diễm nói từng có suy nghĩ muốn đóng cùng Quang Sự và được như ý rồi, vậy còn mỹ nam màn ảnh nào mà chị muốn kết hợp?

Còn Thanh Sơn chưa đóng cặp. Tôi nhiều tuổi hơn Thanh Sơn quá nên chưa kết hợp được (cười lớn). Đùa vậy thôi chứ còn nhiều diễn viên tôi chưa có cơ hội làm việc chung. Tôi mới đóng cùng anh Việt Anh, Mạnh Trường, Hồng Đăng và giờ là Quang Sự, anh Trương Thanh Long, Quốc Huy, Doãn Quốc Đam...

- Từ trước đến nay Hồng Diễm luôn đóng những nhân vật được khán giả thương, chưa bao giờ nhận vai phản diện để bị ghét. Không biết khi nào Diễm mới mạo hiểm để nhận vai hoàn toàn khác biệt so với trước để tạo sự mới mẻ cho khán giả?

Tôi cũng có nghĩ tới điều này nhưng nhiều khi phải chờ duyên nữa vì tôi vẫn chưa nhận được lời mời nào như vậy. Chưa có đạo diễn nào dám mạo hiểm mời Diễm vào vai phản diện cả.

Hồng Diễm chia sẻ về hai bạn diễn Quang Sự và Trương Thanh Long: