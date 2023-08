Khoảng 6h15 ngày 8/8, tại Km281+900 tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 (địa phận xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô tải khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang BKS 29C bị hỏng lốp, tài xế xe này gọi thợ thay lốp đi ô tô tải mang biển số 30P.XXXXX đến cứu hộ. Quá trình sửa chữa, ô tô mang BKS 98C.XXX đâm vào hai xe trên.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ảnh: M.T)

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, do đặc điểm của tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 chỉ có 2 làn xe mỗi chiều và toàn tuyến có 25 dải dừng xe khẩn cấp nên khi ô tô gặp sự cố cần phải có biện pháp cảnh báo kịp thời để đảm bảo an toàn.

Vị đại diện Cục CSGT khuyến cáo, việc đầu tiên các tài xế cần bật đèn cảnh báo sự cố, di chuyển phương tiện vào sát lề đường.

"Do tốc độ tối đa lưu thông trên tuyến cao tốc này là 80km/h nên các tài xế ô tô gặp sự cố cần kịp thời đưa phương tiện bị hư hỏng vào sát lề đường", đại diện Cục CSGT nói.

Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 có hai làn xe ở mỗi chiều, toàn tuyến có 25 dải dừng khẩn cấp

Sau đó, tài xế cần sử dụng các thiết bị cảnh báo như: chóp nón, biển báo, đèn chớp... hoặc dùng các vật dụng sẵn có trên ô tô để cách xe một khoảng cách an toàn, cảnh báo cho xe cùng chiều biết.

"Trong trường hợp chỉ có một mình, tài xế nên ra tín hiệu để các xe khác dừng lại trợ giúp việc cảnh báo để đảm bảo an toàn. Việc đặt cảnh báo cũng cần phải lưu ý cách đuôi xe gặp sự cố tối thiểu 50m để các xe phía sau kịp giảm tốc độ.", vị đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Chóp nón, vật dụng cảnh báo được đặt xa xe sự cố tối thiểu 50m

Sau khi đã thực hiện các biện pháp cảnh báo an toàn, tài xế gọi điện thoại vào số đường dây nóng của đơn vị vận hành đường cao tốc hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ cẩu, kéo phương tiện về các dải dừng xe khẩn cấp.

"Tuyệt đối không cố tự sửa chữa ô tô bị hỏng trên đường cao tốc bằng mọi cách, nếu thời gian để xe sự cố trên lòng đường cao tốc càng lâu thì rủi ro càng lớn. Đặc biệt là trong các trường hợp đêm tối, tầm nhìn giảm", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.