Trần Bảo Ngọc, sinh năm 2002, từ khi bước vào làng thời trang, cô gây ấn tượng với mái tóc xù ấn tượng cùng phong cách trẻ trung, năng động. Cô là người mẫu ảnh và content creator (sáng tạo nội dung).

Người mẫu gen Z Trần Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi The New Mentor. Trong cuộc thi, cô cùng đội thực hiện một clip quảng cáo sản phẩm. Câu nói “Hi, can i join” của cô trong clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh sự thích thú, nhiều người mang câu nói này để chế giễu khi nhắc đến học trò Lan Khuê.

Từng có lúc cảm thấy áp lực và suy nghĩ tiêu cực, song hiện tại Bảo Ngọc nói đủ bản lĩnh để đối mặt với câu nói này trong tâm lý thoải mái.

Người mẫu 21 tuổi chia sẻ: “Tôi nghĩ tại sao mình không làm một bộ ảnh độc đáo với câu nói này? Nó là câu nói để đời đối với tôi, cũng là khoảnh khắc tôi không quên được".

Thông qua bộ ảnh, Bảo Ngọc muốn truyền tải sự tích cực từ những điều xung quanh mà bản thân mình đã thực hiện. Cô quan niệm mỗi người nên tìm được lối đi sau những trắc trở và khi nhìn lại đó là những khoảnh khắc đáng quý trong cuộc đời.

Cô cùng ê-kíp mang câu nói “Hi, can i join” từng gây sốt trên mạng xã hội vào bộ ảnh mới ra mắt dịp Halloween.

Trong bộ ảnh, Bảo Ngọc trang điểm với tông hồng tươi tắn kết hợp kiểu tóc cột cao đầy cá tính, năng động, gợi nhắc đến hình ảnh trẻ trung, đúng lứa tuổi của cô nàng tại chương trình The New Mentor. Qua ánh mắt, người mẫu Gen Z đã thể hiện nhiều biểu cảm như tinh nghịch, sắc sảo có chiều sâu.

Bảo Ngọc tận dụng lợi thế vòng eo “con kiến” và đôi chân thon khi diện áo croptop kết hợp chân váy ngắn màu hồng, giúp khoe những đường nét quyến rũ. Mũ đội đầu cùng tông hồng kèm dòng chữ “Hi! Can I Join?” là điểm nhấn giúp bộ trang phục thêm nổi bật.

Bảo Ngọc sở hữu vẻ đẹp Á Đông đặc trưng với mái tóc dài thẳng, đôi mắt một mí sắc lạnh cùng gương mặt đa dạng biểu cảm phù hợp với rất nhiều concept chụp hình khác nhau. Bảo Ngọc định hình phong cách đậm nét high fashion, sành điệu, gợi cảm nhưng có chừng mực. Người đẹp thường ưu tiên chọn những bộ cánh có thiết kế độc đáo, có phần cut-out làm điểm nhấn khoe thế mạnh hình thể.

Hương Giang đánh giá Bảo Ngọc có gương mặt high fashion, phù hợp với thương mại, quảng cáo. Thanh Hằng khen tinh thần chiến binh của Bảo Ngọc, đánh giá cao kỹ năng catwalk của cô nàng.

Bảo Ngọc cũng là thí sinh được Lan Khuê bấm nút đỏ quyền lực, trực tiếp chọn về đội để không huấn luyện viên nào có cơ hội giành giật ở vòng sau.

Lan Khuê cho hay: "Tôi rất thích Ngọc. Ở Ngọc có sự bản lĩnh, điều đó sẽ giúp bạn thành công. Tôi rất sợ mọi người chọn nên phải chơi chiêu".

Sau cuộc thi The New Mentor, Bảo Ngọc quyết định ‘Nam tiến’ để phát triển sự nghiệp. Hiện cô hoạt động tích cực trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ nội dung về thời trang, làm đẹp cũng như truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ, thế hệ gen Z. Cô nàng không ngừng học hỏi, sáng tạo để làm mới hình ảnh, rèn luyện kỹ năng và thể hiện sự nghiêm túc với nghề.