Người phát ngôn quân sự của nhóm vũ trang Houthi. Ảnh: EPA-EFE

Hãng tin Tass dẫn lời Yahya Saria - phát ngôn viên của Houthi cho hay, nhóm này đã tấn công 2 tàu chở xi măng và 2 tàu chở hàng vì chủ của chúng vi phạm lệnh cấm vào các cảng bị chiếm đóng của người Palestine.

Ngoài ra, Houthi cũng cho biết, các máy bay không người lái của họ đã tấn công tàu chở gia súc Shorthorn Express đi tới Haifa, tại biển Địa Trung Hải.

"Cả hai cuộc tấn công đều trúng mục tiêu. Tất cả đều trực tiếp và chính xác", ông Yahya Saria nói với đài truyền hình Al-Masirah.

Ngày 6/6, Houthi thông báo về cuộc tấn công đầu tiên mà họ phối hợp với Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (thuật ngữ chỉ mạng lưới các nhóm Hồi giáo nổi dậy tại Iraq) nhằm vào các mục tiêu Israel. Cùng ngày hôm đó, ông Saria cho biết, một tàu chở các thiết bị quân sự tới cảng Haifa của Israel đã bị tấn công.

Sau khi xung đột Palestine-Israel leo thang ở Dải Gaza, nhóm Houthi cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel đồng thời cấm các tàu liên kết với nước này đi qua vùng biển của Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi Tel Aviv đã ngừng hoạt động quân sự chống lại nhóm Hamas của Palestine tại Gaza. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi đã tấn công hàng chục tàu dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Đáp lại, Mỹ và các đồng minh đã phát động Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng nhằm đảm bảo cả quyền tự do hàng hải và an toàn giao thông hàng hải ở Biển Đỏ. Sau đó, lực lượng vũ trang của Mỹ và Anh bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công chung vào các vị trí do Houthi nắm giữ ở một số thành phố của Yemen. Anh và Mỹ dùng máy bay, tàu chiến và tàu ngầm, nhắm vào các địa điểm tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống định vị vô tuyến của Houthi.