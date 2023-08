Mở đầu tập 2 The New Mentor 2023, 24 thí sinh bước vào buổi học múa do nghệ sĩ Linh Nga hướng dẫn và tham gia thử thách chụp ảnh trên bình hoa sen khổng lồ.

Với những bộ trang phục độc đáo, các thí sinh không chỉ cần thể hiện khả năng tạo dáng linh hoạt trước ống kính mà còn phải liên kết với bối cảnh. Kết thúc phần thi, Ngọc Ánh (đội Mentor Thanh Hằng) giành chiến thắng. Pông Chuẩn, Kim Phương và Kim Nhung là 3 thí sinh có phần trình diễn kém nhất.

Thí sinh Ngọc Ánh (đội Mentor Thanh Hằng) giành chiến thắng ở thử thách đầu tiên.

Trong phần thử thách chính của tập 2 với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ hát chèo, mỗi đội có 26 phút thực hiện chụp ảnh nhóm 5 người do các New Mentor (thí sinh được Mentor chỉ định) hướng dẫn các thành viên còn lại trong đội. Tiếp đến, phần thi chụp ảnh cá nhân từng thí sinh và toàn đội do Super Mentor (người huấn luyện) chỉ đạo. 4 thí sinh được lựa chọn trở thành New Mentor là: Pông Chuẩn (đội Lan Khuê), Mai Ngô (đội Thanh Hằng), Trà My (đội Hương Giang) và Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà).

Đội Lan Khuê bước vào thử thách đầu tiên với sự dẫn dắt của Pông Chuẩn được các giám khảo đánh giá chuyên nghiệp. Ngược lại, Trà My khiến Mentor Hương Giang phải tức giận, quát mắng và chấp nhận bị trừ thời gian để hướng dẫn lại thí sinh.

Trà My khiến Mentor Hương Giang tức giận, quát mắng:

Trong bối cảnh cổ điển với hình ảnh mái đình và ánh trăng, đội Mentor Thanh Hằng hoàn thành nhanh chóng nhờ phần hướng dẫn bình tĩnh của Mai Ngô. Cuối cùng, đội của Mentor Hồ Ngọc Hà được nhận xét có phần thể hiện phá cách, tương tác tốt với nghệ nhân múa và giành được chiến thắng.

Đội Mentor Hồ Ngọc Hà giành chiến thắng trong tập 2 The New Mentor.

Với những nhận xét của 3 giám khảo gồm: Dược sĩ Tiến, Nong Poy và NSND Thanh Ngoan, Mentor Thanh Hằng thẳng thắn cho rằng các giám khảo đang lạc đề khi đánh giá thí sinh. Mentor Lan Khuê cũng nêu ý kiến chương trình nên có thêm thành viên ban giám khảo để công tâm hơn khi nhận xét, đưa ra kết quả của thí sinh và từng đội.

Là đội chiến thắng trong thử thách, Mentor Hồ Ngọc Hà được quyền cứu 1 đội vào vòng an toàn, cô quyết định trao cơ hội ấy cho đội Lan Khuê. Mentor Hương Giang bức xúc: "Có thể nói là vô lý và chưa công tâm ở quyết định này của Mentor Hồ Ngọc Hà".

4 thí sinh Thiên Hương, Hồng Hạnh (đội Thanh Hằng) và Trà My, Huyền Thanh (đội Hương Giang) bước vòng loại đối mặt với Mentor Hồ Ngọc Hà và giám khảo Dược sĩ Tiến.

4 thí sinh trong phòng loại phải đối mặt với Mentor Hà Hồ và Dược sĩ Tiến.

4 thí sinh lần lượt thuyết phục ban giám khảo để giành lấy cơ hội đi tiếp. Trà My, Huyền Thanh khiến Hồ Ngọc Hà bất ngờ khi xuất hiện ở phòng loại, ngoài ra 2 thí sinh đội Thanh Hằng bị nhận xét chưa tạo được dấu ấn riêng, thiếu nổi bật.

Cuối cùng, Mentor Hồ Ngọc Hà quyết định loại Hồng Hạnh, Dược Sĩ Tiến loại Thiên Hương và giữ lại 2 chiến binh đội Hương Giang. Trong phòng chờ, cả 3 Mentor còn lại đều bất ngờ và sửng sốt lúc các thí sinh lần lượt bước vào. Sau khi chỉ còn lại 4 thí sinh, Mentor Thanh Hằng điềm tĩnh chia sẻ: "Kết quả đã rõ ràng, quan trọng hơn là việc nhìn người, họ sẽ làm được gì mới là quan trọng và trên hết là mọi người ở đây không nên dùng 2 từ công bằng nữa".

Đỗ Phong - Phước Sáng