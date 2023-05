Ngày 9/5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa can thiệp đặt stent động mạch vành cho 2 bệnh nhân cùng tổn thương nặng 3 thân động mạch vành.

Bệnh nhân thứ nhất là nam giới, 59 tuổi, có tiền sử hút thuốc lào 50 năm. Người này vào viện cấp cứu vì mệt, khó thở và được chẩn đoán suy tim. Bệnh nhân được chụp mạch vành qua da chẩn đoán cho hình ảnh tổn thương 3 thân động mạch vành.

Ông được tiến hành can thiệp 1 stent. Hiện, sau can thiệp, bệnh nhân đã ổn định và được chuyển về Khoa Tim mạch theo dõi tiếp. Các bác sĩ cho biết một tháng sau, người bệnh tiếp tục làm can thiệp CTO động mạch vành cảnh phải.

Các bác sĩ can thiệp đặt stent cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 84 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II nhiều năm. Bệnh nhân vào viện vì đau ngực. Kết quả điện tim cho hình ảnh tổn thương nặng 3 thân động mạch vành.

Các bác sĩ đã đặt 1 stent động mạch vành phải. Hiện dòng chảy tái thông tốt, bệnh nhân ổn định, đã chuyển về Khoa Tim mạch theo dõi và điều trị tiếp. Bệnh nhân này còn nhánh LAD (Nhánh động mạch liên thất trước) hẹp 90% dự kiến sẽ can thiệp sau 1 tháng nếu sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ của Khoa Tim mạch - Trung tâm Tim mạch điện quang can thiệp khuyến cáo, bệnh lý mạch vành nguy hiểm nhưng cơ hội cứu sống người bệnh bằng các phương pháp can thiệp tim mạch hiện đại rất lớn. Người có biểu hiện đau tức ngực, mệt mỏi, cần được đến bệnh viện có chuyên khoa tim mạch thăm khám sớm để kịp thời điều trị.