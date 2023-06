Hiện trường vụ sạt lở ở Đà Lạt. Ảnh: N.X.

Sáng 29/6, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Đà Lạt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và nhiều lực lượng khác cùng phương tiện cơ giới khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10. Chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị kẹt do sạt lở.

Hiện trường sạt lở rộng khoảng 3.000m2, độ sâu 3-5m. Lực lượng cứu hộ khoanh vùng, thu hẹp phạm vi, tập trung đào bới. Tuy nhiên, hiện trường khá phức tạp. Căn nhà bị đổ sập với khối lượng đất đá đổ lớn, địa hình yếu cùng với đất nhão khiến việc tìm người gặp khó khăn.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh cùng các lãnh đạo của tỉnh và thành phố cũng tới hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhiều lực lượng cùng phương tiện được huy động khẩn trương cứu nạn nhân.

Có mặt tại các điểm sạt lở, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trước mắt phải cứu người, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả. Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ giấy phép xây dựng của những công trình ở khu vực xảy ra sạt lở. Trường hợp có vi phạm để xảy ra sự việc thì xử lý nghiêm.

Nhiều điểm bị sạt lở ở Đà Lạt. Ảnh: N.X.

Trước đó, rạng sáng 29/6, sau trận mưa kéo dài khiến nhiều nơi ở TP Đà Lạt bị sạt lở. Bờ taluy của công trình đang xây trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, cao chừng 30m, bất ngờ đổ rồi kéo theo nhiều khối đất đá ập xuống 3 căn nhà dưới thung lũng. 7 người đang ngủ bị đất đá vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 5 người ra ngoài, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện, 2 người sức khỏe ổn định, 3 trường hợp khác đang theo dõi tại bệnh viện. Ngoài ra, 2 người còn lại bị vùi lấp do sạt lở, gồm bà N.T.V. (45 tuổi) và ông P.K. (47 tuổi) khi đang ngủ trong công trình. Ngoài trường hợp này, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều căn nhà khác ở các phường cũng bị ảnh hưởng, vỡ tường…