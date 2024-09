XEM CLIP: (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Chiều 4/9, tại cuộc họp ứng phó với bão số 3 (bão Yagi) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng (BĐBP) cho biết, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có 2 công điện chỉ đạo BĐBP các tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát nhằm ứng phó với bão số 3 và bổ sung cơ sở vật chất để đón nhân dân tránh trú.

Đại tá Nguyễn Văn Khanh- Phó tham mưu trưởng BĐBP nêu rõ, đơn vị đã yêu cầu BĐBP các tỉnh hỗ trợ địa phương kiểm tra, nắm chắc những địa điểm dễ ngập úng, lũ quét, di dời nhân dân đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa, lồng bè.

Tại các tỉnh như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, TP Đà Nẵng... là những địa phương có số lượng lớn tàu thuyền. Do đó, BĐBP các địa phương sẽ trực tiếp gặp gỡ các chủ tàu, thuyền, kiên quyết kêu gọi di chuyển để đảm bảo an toàn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Đình Hiếu

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư lệnh BĐBP cũng chỉ ra thực trạng một số ngư dân hoạt động ở vùng biển xa thường dựa vào “kinh nghiệm” của bản thân để tự dự đoán bão, từ đó nhiều trường hợp giữ tư tưởng chủ quan, không chấp hành các hướng dẫn, chỉ đạo của lực lượng chức năng.

Lực lượng, phương tiện đã sàng để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Ảnh minh họa

Cũng tại cuộc họp, đại diện Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, trước diễn biến bão số 3, Bộ Quốc phòng đã ban hành 3 công điện cho toàn quân thực hiện ứng phó với bão, gồm: Duy trì ứng trực, tham mưu địa phương rà soát các điểm nguy hiểm, sẵn sàng di dời người dân; sẵn sàng lực lượng để ứng phó khi bão vào...

Theo đại diện Cục Cứu hộ - Cứu nạn, hơn 425.000 chiến sĩ với hơn 4.000 lượt phương tiện tàu thuyền, máy bay... đã sẵn sàng để ứng phó với bão; tích cực chỉ đạo các quân khu quyết liệt triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, tập trung nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ứng phó với bão.

Trước thực trạng nhiều ngư dân chủ quan trước bão và những cảnh báo, yêu cầu của lực lượng chức năng, đại diện Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho rằng, vẫn phải tuyên truyền, với tinh thần “mưa dầm thấm lâu”, đặc biệt là phải tuyên truyền mạnh với các chủ tàu, cương quyết di dời nhân dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Rút kinh nghiệm những trận mưa bão vừa qua thiệt hại về người sau bão, coi tính mạng con người là trên hết.

Lực lượng công an ứng trực 100% quân số để ứng trực. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo công an các địa phương thường trực, ứng trực 100% quân số để ứng trực phòng chống bão số 3.

Đặc biệt, lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cấp/ngành trên địa bàn để đảm bảo công tác nắm hộ, nắm người để tuyên truyền và vận động nhân dân. Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn cho người dân trên các đảo, chòi canh, lồng bè...

Hiện tại, để chủ động ứng phó bão số 3, một số đơn vị chuyên trách của Bộ và Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An đang sẵn sàng huy động gần 35.000 cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, còn có hơn 1.000 phương tiện thủy, bộ và hơn 1.200 máy phát điện... để phục vụ việc ứng phó với bão số 3.

Trong những ngày tới, Ban chỉ đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương căn cứ vào diễn biến của bão số 3 và mưa lũ để triển khai ngay các phương án, kế hoạch và cùng với các cấp, ngành để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.