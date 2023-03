Đoạn teaser trailer giới thiệu dàn diễn viên chính của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh - tác phẩm do Lý Hải sản xuất và đạo diễn. Mở đầu clip, nhân vật do Quốc Cường mua tấm vé số VNP với 6 số tự chọn ứng với ngày sinh nhật của nhóm bạn. Tấm vé này sau đó được giao cho An (Thanh Thức) giữ nhưng anh không may qua đời trong một vụ tai nạn.

Tác phẩm mới của Lý Hải quy tụ dàn diễn viên thực lực.

Cả nhóm bất ngờ được thông báo tấm vé này trúng giải đặc biệt, với tiền thưởng gần 137 tỷ đồng. Tuy nhiên cái chết của An khiến tờ vé số cũng mất tích theo. Điều này đánh thức lòng tham mỗi người trong nhóm bạn. Họ quyết tâm tìm kiếm tấm vé số với hy vọng lấy được phần tiền thưởng.

Giữa đêm tối, cả nhóm bắt đầu tranh cãi về việc có nên đào mộ An để tìm. Có người can ngăn, cho rằng phạm pháp nhưng có người lại lo lắng rằng số tiền lớn không dễ gì có được này sẽ mất trắng nếu người khác phát hiện. Cũng từ đây, những suy tính dần được hé lộ về sau.

Các tuyến nhân vật đều có sự toan tính vì món tiền khổng lồ.

Trailer gây chú ý với đoạn mâu thuẫn của các nhân vật của Huy Khánh, Trung Dũng. Mỗi người đều có những suy nghĩ, toan tính riêng nhưng khéo che giấu. Nhiều khán giả tò mò về tính cách của họ trước khi phim được công chiếu chính thức.

Với dự án mới của Lật mặt, Lý Hải mời 2 lứa diễn viên góp mặt trong phim. Trong đó, Trung Dũng, Huy Khánh, Quốc Cường, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc đều là những cái tên quen thuộc với số đông khán giả. Anh cũng tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ lần đầu chạm ngõ điện ảnh như: Tú Tri, Quỳnh Như, Tạ Lâm và diễn viên nhí Nguyễn Cao Thuỳ Linh.

Theo Lý Hải, thông điệp về tình cảm gia đình, tình bạn bè tiếp tục được anh và ê-kíp duy trì cho phần phim mới. Bên cạnh sở trường hài - hành động, đạo diễn làm mới bằng cách khai thác thêm yếu tố tâm lý, giật gân.

Lý Hải khai thác bối cảnh một làng nghề làm chiếu với những sản phẩm tinh xảo nhưng có nguy cơ thất truyền. Nam đạo diễn cùng ê-kíp mong phục dựng lại vì muốn lưu giữ một ngành nghề truyền thống quý giá.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 28/4.