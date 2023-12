{"article":{"id":"2225791","title":"Huyền Baby lệch xương chậu, nắn cột sống sau màn vũ đạo ở ‘Chị đẹp'","description":"Trên trang cá nhân, Huyền Baby chia sẻ gặp chấn thương ở vùng xương chậu và cột sống trong quá trình tập vũ đạo thi 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' bản Việt.","contentObject":"<p>Tối 11/12, trên trang cá nhân, Huyền Baby cho biết gặp chấn thương khi tập vũ đạo khi tham gia <em><a href=\"https://vietnamnet.vn/su-kien/chi-dep-dap-gio-re-song-2023-0008S3.html\">Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023</a>. </em>Người đẹp kể ở buổi tổng duyệt bị đau chân nhưng vẫn cố gắng trình diễn trọn vẹn vòng công diễn 2. </p>

<p>Huyền Baby nói: \"Sau đêm diễn, tôi phải đi gặp bác sĩ để biết tình trạng bệnh. Tôi bị đau chân do lệch khung xương chậu khiến xương đùi chạm vào ống chân\". Người đẹp được bác sĩ chỉ định điều trị nắn chỉnh cột sống, khung xương.</p>

<p>Chồng của Huyền Baby luôn bên cạnh ủng hộ, động viên khi biết vợ tham gia <em>Chị đẹp đạp gió. </em>Đầu tháng 10/2023, Huyền Baby khoe được chồng tặng quà sau nhiều ngày tập luyện, chuẩn bị cho chương trình. Doanh nhân Quang Huy khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì dựng hình vợ khắp tuyến đường trung tâm Quận 1 (TP.HCM) để cổ vũ. Ngoài ra, người đẹp còn được mẹ chồng ủng hộ trong cả lĩnh vực kinh doanh lẫn giải trí.</p>

<p><strong>Huyền Baby chấn thương ở chân:</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00I1M6.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Sau 10 năm “ở ẩn”, <a href=\"https://vietnamnet.vn/huyen-baby-tag1589477830527028778.html\">Huyền Baby</a> chính thức quay lại giới giải trí, trở thành một trong 30 chị đẹp tham gia <em>Chị đẹp đạp gió rẽ sóng</em>. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện ở chương trình truyền hình thực tế. Huyền Baby chia sẻ các chị đẹp đã giúp đỡ cô hoàn thiện khả năng thanh nhạc đến kỹ năng vũ đạo trên sân khấu.</p>

<p>Ở phần trình diễn cá nhân, Huyền Baby thể hiện sáng tác của Pháo - ca khúc <em>2 phút hơn</em>. Cô khoe khả năng vũ đạo quyến rũ kết hợp tài đánh đàn tranh. Tiết mục này nhận về 82 điểm từ ban cố vấn. Cô còn gặp sự cố chấn thương nhẹ ở đầu gối do va chạm với màn hình led trên sân khấu. </p>

<p>Vòng công diễn 1, Huyền Baby cùng Trang Pháp, Quỳnh Nga, Giang Hồng Ngọc trình diễn ca khúc <em>Đi đu đưa đi.</em> Cô gây ấn tượng với tạo hình sắc sảo, quyến rũ, có thể vừa hát vừa nhảy. Dù bị đổi bài phút chót nhưng các chị đẹp vẫn kết hợp ăn ý, nhuần nhuyễn. </p>

<p>Vòng công diễn 2, Huyền Baby cùng với các thành viên hát <em>Lớn rồi còn khóc nhè</em>. Người đẹp đầu tư chỉn chu từ ngoại hình, giọng hát đến vũ đạo. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7629-3.jpg?width=300&s=kMnwkU1YjeiSGOJhsTORPQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7629-3.jpg?width=0&s=fjXVp40I81VziYpgW91c7A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7629-3.jpg?width=500&s=bRjEbHZn-2XkeYnPp-zcHQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7629-3.jpg?width=260&s=Ndk5ggGQrwPp-3fWRTZ5fQ\"></picture></td>

<td rowspan=\"2\"><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7630-4.jpg?width=300&s=XAt0PoAEn_Crk2JznchFbw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7630-4.jpg?width=0&s=8-6TVrxMTJajGZXt6-i5pw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7630-4.jpg?width=500&s=i3p67dKYvD2DzFwXXotHxQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7630-4.jpg?width=260&s=4PRNfxPE3zsAjzlwQB6wMA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7627-5.jpg?width=300&s=Hxzx_mDwQ65F8U2ZqXvy7w\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7627-5.jpg?width=0&s=eEdQL6wbcWDNPqhPxxOHOA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7627-5.jpg?width=500&s=ATSGeuBxbUtlHTxgS9-g-Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7627-5.jpg?width=260&s=X9LT3pg1XXxSQ-l_6T8AFQ\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7628-6.jpg?width=300&s=NiqM4fu1lKYLbGgr7J83eQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7628-6.jpg?width=0&s=nOPQ7w2DvXexIGMy3bYNtg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7628-6.jpg?width=500&s=A-1pDyj2muMfyd7dHJNzOg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7628-6.jpg?width=260&s=mmoOdXkPvZv7zDVlD4_36Q\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7626-7.jpg?width=300&s=mlq7uept-J9LjnlQXE-JuQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7626-7.jpg?width=0&s=hSuOTQ0PGEPqGEcUcrfLwg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7626-7.jpg?width=500&s=FOvggElJWpmh1Wyg3F_D1g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7626-7.jpg?width=260&s=GVX5sXimbNNT5B57IOJQJg\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\">Sau nhiều năm vắng bóng, Huyền Baby khiến khán giả bất ngờ về nhan sắc trẻ trung, gợi cảm, sáng sân khấu dù bước sang tuổi 34. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng cô hát nhép và chỉ mang đàn lên để “làm cảnh”. Người đẹp bật mí dành nhiều thời gian học thanh nhạc và vũ đạo để chuẩn bị cho lần trở lại này. </figure>

<p>Tham gia <em>Chị đẹp đạp gió rẽ sóng</em>, Huyền Baby cho hay không quá áp lực vì biết trong 30 chị đẹp, nhiều người không phải ca sĩ. Họ hoạt động ở các ngành nghề khác nhau thuộc lĩnh vực giải trí nhưng vẫn hào hứng với chương trình.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7633-8.jpg?width=300&s=yEkpVn0v0BZuxb3V7JKq7g\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7633-8.jpg?width=0&s=o4UT56atxfi-6kV7V2mimA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7633-8.jpg?width=500&s=mNoO3lcItRJxjkEBLjEIiw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7633-8.jpg?width=260&s=Ny1d_5sQVm8R9oh7Irfq8A\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7635-9.jpg?width=300&s=o5pGmdH6feSYpRVUIkXlHQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7635-9.jpg?width=0&s=dad7LVM3dMULKLtdMee2ZA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7635-9.jpg?width=500&s=o7jD_1rgyMJ40JDr6jsjbw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7635-9.jpg?width=260&s=o_gR_YD74UlsQCYMlhtQvA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7634-10.jpg?width=300&s=-OW76vB68_2ffR41oUcokw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7634-10.jpg?width=0&s=N7lGK1MthqEqBDhAt2jfPg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7634-10.jpg?width=500&s=u-0kG4rRwZw9mFtZUn51qw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-7634-10.jpg?width=260&s=zzKX_Yf4okJwXqGmBJjlPQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Trước đó, Huyền Baby được biết đến là một trong những hot girl đời đầu tại Hà Nội. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc <em>B.Sily</em> cùng Emily, Hạnh Sino. Sau 1 năm hoạt động, nhóm nhạc tan rã vì cả 3 đều có những hướng đi khác. Nữ ca sĩ cũng chọn lui về vun đắp cuộc sống hôn nhân và tập trung kinh doanh riêng sau khi góp mặt trong bộ phim <em>Chạy án</em>.</p>

<p>Sau khi kết hôn, bà mẹ hai con thường xuyên đăng ảnh tại các địa điểm nổi tiếng, dành thời gian du lịch nước ngoài và sở hữu nhiều đồ hiệu. Cô tiết lộ từng sử dụng các biện pháp làm đẹp không phẫu thuật để có vẻ ngoài như mong muốn.</p>

<p><strong>Diệu Thu</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702305926017\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2216202\"><a href=\"/huyen-baby-lao-hoa-nguoc-tuoi-34-tro-lai-showbiz-voi-chi-dep-dap-gio-re-song-2216202.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/huyen-baby-lao-hoa-nguoc-tuoi-34-hon-nhan-vien-man-ben-chong-doanh-nhan-881.jpg?width=0&s=Kl_sgkbWXwJs4__sP26-5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/huyen-baby-lao-hoa-nguoc-tuoi-34-hon-nhan-vien-man-ben-chong-doanh-nhan-881.jpg?width=260&s=jWNuLM8M-yTJHBD8-8vsXw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/huyen-baby-lao-hoa-nguoc-tuoi-34-tro-lai-showbiz-voi-chi-dep-dap-gio-re-song-2216202.html\">Huyền Baby ‘lão hóa ngược’ tuổi 34, hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân</a><span class=\"summary__content-desc\">Huyền Baby chính thức quay lại hoạt động nghệ thuật sau khoảng thời gian vắng bóng. Bà mẹ hai con thường xuyên khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 34.</span></div>

