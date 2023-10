Chia sẻ với VietNamNet, TS. Nguyễn Tiến Mạnh cho biết huyền thoại Håkan Rydin sang Việt Nam lần này không chỉ trình diễn trong chương trình 'Jazz & friends V' diễn ra tối 7/10 tại phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mà còn tham gia giảng dạy cho các sinh viên Việt Nam vào ngày 9, 10/10.

TS. Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Trưởng Khoa Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón huyền thoại, giáo sư Håkan Rydin khi sang Việt Nam.

Ngoài những phần trình diễn đặc biệt của huyền thoại Håkan Rydin, chương trình còn giới thiệu các tác phẩm: Nostalgia, Moonlight in Vermont, Breezin, Inh lả ơi (dân ca Việt Nam, chuyển soạn Trần Lưu Hoàng), Feels Like Home (Nguyễn Tuấn Nam)... sẽ được biểu diễn bởi các nghệ sĩ jazz Việt Nam và quốc tế như: TS. Steve Barry, Damon Poppleton, Bernice Tesara, Cailey Soon, George Greenhill (đến từ Úc). Hai khách mời đặc biệt là nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Nam, Đào Kiên.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhạc jazz Việt như: Quyền Thiện Đắc, Lương Xuân Thịnh, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Mạnh, Hoàng Hải Bằng, Nguyễn Minh Đức, Hoàng Phú Tùng, Lê Duy Mạnh, Lương Việt Tú (ban nhạc Jazz Glory)...

Håkan Rydin bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với tư cách là sinh viên Thụy Điển đầu tiên tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Sư phạm Nhạc jazz năm 1978. Ông từng là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Nexus, ban nhạc Thụy Điển đầu tiên tham gia trình diễn tại tất cả các liên hoan nhạc jazz lớn của Canada, đồng thời cũng là nhóm nhạc Thụy Điển tiên phong tổ chức lưu diễn tại Liên Xô cũ vào năm 1990.

Trong suốt 20 năm tồn tại của Nexus, Håkan Rydin đã cùng các thành viên trong nhóm thực hiện hơn 1.000 buổi hòa nhạc tại khắp nơi trên thế giới. Sau khi Nexus tan rã vào năm 1994, ông bắt đầu các chuyến lưu diễn cùng ca sĩ người Mỹ Kim Parker (con gái của huyền thoại saxophone Charlie Parker).

Lúc này, Håkan đứng ra thành lập nhóm tam tấu cùng Hans Andersson và Mårgan Höglund. CD đầu tay của nhóm Beautiful Friendship (Tình bạn tươi đẹp), phát hành tại trên 10 quốc gia bởi hãng ghi âm Four Leaf Records năm 1996 được giới phê bình và khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Năm 2005, CD tam tấu của Håkan với tên gọi Tender Silhouette (Dáng vẻ mềm mại) ra đời, thu âm tại Sun Studio ở Copenhagen và phát hành bởi hãng ghi âm Marshmallow Records của Nhật Bản. Đĩa nhạc được đánh giá 4/5 sao bởi tạp chí Swing Journal, Tokyo và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình Thụy Điển.

Năm 2007, Håkan tiếp tục phát hành album A Splendored Thing (Sittel SITCD9313). Đĩa nhạc tam tấu tiếp theo của ông (hợp tác cùng các nghệ sĩ Nhật Bản Yutaka Kaido (bass), Makoto Rikitake (trống) và Hiromi Masuda (alto sax) phát hành năm 2013, cũng với hãng đĩa Marshmallow Records.

Trong nhiều năm lưu diễn tại hơn 20 quốc gia (Mỹ, Canada, Pháp, Ý, Nga, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ai-len, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam…), Håkan đã tham gia biểu diễn cùng những nghệ sĩ quốc tế danh tiếng như Thad Jones, Pepper Adams, Red Mitchell, Etta Cameron, Enrico Rava, Tim Hagans, Georgie Fame, David Liebman và các nghệ sĩ Thụy Điển hàng đầu như Jan Allan, Arne Domnérus, Helge Albin, Anders Bergcrantz, Christer Boustedt, Bernt Rosengren và Svante Thuresson.

Với hơn 55 năm sự nghiệp âm nhạc, Håkan Rydin đã tham gia trình diễn tại rất nhiều liên hoan nhạc jazz lớn trên thế giới. Thời báo Edmonton Journal của Canada ca ngợi phong cách âm nhạc của ông “trữ tình và điêu luyện”.

Kể từ tháng 4/2013, Håkan chính thức trở thành giáo sư piano jazz tại Học viện Âm nhạc Malmo, Thụy Điển (thuộc Đại học Tổng hợp Lund – Top 100 đại học hàng đầu thế giới). Hiện nay, Håkan tập trung phát triển nhóm tam tấu jazz mang tên Håkan Rydin Scandinavian Trio.

Đặc biệt hơn nữa, không chỉ là một giáo sư jazz piano tại Thụy Điển, Håkan còn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhạc jazz tại Việt Nam suốt những năm gần đây.

Ông là người thầy trực tiếp giảng dạy một số nghệ sĩ jazz nổi tiếng Việt Nam trong quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Malmö, Thụy Điển như Phạm Tuấn Hùng, Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Tuấn Nam, Lê Bằng….

Håkan đã sang Việt Nam 15 lần và lên lớp master class cùng các sinh viên khoa nhạc Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.