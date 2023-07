"Tôi không muốn để lại linh hồn trên Trái đất"

Dolly Parton được hỏi về công nghệ AI trong một cuộc họp báo ở London (Anh) mà bà xuất hiện để quảng bá cho album sắp phát hành Rockstar (Ngôi sao nhạc rock).

Dolly Parton biểu diễn năm 2014. Ảnh: Kristopher Harris

Bà trả lời: “Tôi nghĩ rằng mình đã để lại phía sau một khối lượng công việc tuyệt vời… Tôi sẽ phải quyết định xem mình muốn tham gia bao nhiêu trong số những thứ công nghệ cao đó bởi vì tôi không muốn để lại linh hồn trên Trái đất này”.

Parton vừa cười vừa nói rằng với công nghệ như AI, bà sẽ “ở lại đây mãi mãi”. “Vì vậy khi tôi ra đi, tôi muốn bay cùng nó”.

Ngôi sao nhạc đồng quê chuẩn bị phát hành album Rockstar rất được người hâm mộ mong đợi, đánh dấu kỷ lục nhạc rock and roll đầu tiên của bà với sự hợp tác với các huyền thoại âm nhạc như Paul McCartney, Elton John, Stevie Nicks…

Dolly Parton máu lửa trên sân khấu. Ảnh: Getty Images

Album cũng có sự hợp tác cùng con gái đỡ đầu của bà là Miley Cyrus, Lizzo và Pink. Bước đột phá của Parton trong thể loại nhạc rock diễn ra sau khi bà được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 2022.

Rockstar sẽ được phát hành trên toàn cầu vào ngày 17/11.

Đa tài, sự nghiệp đồ sộ

Dolly Rebecca Parton sinh ngày 19/1/1946, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà từ thiện và doanh nhân người Mỹ, được biết đến chủ yếu nhờ sự nghiệp âm nhạc đồng quê kéo dài hàng thập kỷ.

Ngôi sao nhạc đồng quê Dolly Parton thời trẻ. Ảnh: Daily Music Roll

Sau khi đạt được thành công với tư cách là người viết nhạc cho những người khác, Parton ra mắt album đầu tay vào năm 1967 với tên gọi Hello, I'm Dolly (Xin chào, tôi là Dolly), dẫn đến thành công trong suốt phần còn lại của thập niên 1960 (cả với tư cách nghệ sĩ solo và một loạt album song ca với Porter Wagoner).

Doanh thu album và bảng xếp hạng của Parton đạt đỉnh trong những năm 1970 và tiếp tục vào những năm 1980.

Các album của Parton trong những năm 1990 không bán chạy, nhưng bà lại đạt được thành công về mặt thương mại trong thiên niên kỷ mới và đã phát hành album qua nhiều hãng độc lập kể từ năm 2000, bao gồm hãng của riêng bà - Dolly Records.

Với sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, Parton được gọi là “huyền thoại nhạc đồng quê” và đã bán được hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại.

Parton đã có 25 đĩa đơn đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê Billboard, một kỷ lục đối với một nữ nghệ sĩ (đồng hạng với Reba McEntire).

Bà sở hữu 44 album Top 10 nhạc đồng quê trong sự nghiệp, một kỷ lục đối với bất kỳ nghệ sĩ nào. Bà có tổng cộng 110 đĩa đơn được xếp hạng suốt 40 năm qua.

Parton đã sáng tác hơn 3.000 bài hát, trong đó có I Will Always Love You (hai lần đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê của Mỹ, cũng như một bản hit nhạc pop quốc tế của Whitney Houston), Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5...

Dolly Parton cùng một số nghệ sĩ được Tổng thống Mỹ George W.Bush và đệ nhất phu nhân Laura Bush đón tiếp tại Nhà Trắng năm 2006. Ảnh: White House

Là một nữ diễn viên, Parton đã tham gia các bộ phim như 9 to 5 (1980), The Best Little Whorehouse in Texas (1982), nhờ đó bà giành được đề cử Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Rhinestone (1984), Steel Magnolias (1989), Straight Talk (1992), Joyful Noise (2012).

Bà đã nhận được 11 giải Grammy trong tổng số 50 đề cử, trong đó có giải Thành tựu trọn đời; 10 giải thưởng của Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê, bao gồm Nghệ sĩ giải trí của năm và là 1 trong 7 nghệ sĩ nữ duy nhất giành được Giải thưởng Nghệ sĩ giải trí của năm của Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê; 5 Giải thưởng của Học viện Âm nhạc Đồng quê, bao gồm Nghệ sĩ giải trí của năm; 4 giải People's Choice và ba Giải thưởng Âm nhạc Mỹ.

Parton cũng nhận được ít nhất một đề cử cho Giải Oscar, Giải Grammy, Giải Tony và Giải Emmy. Năm 1999, bà được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc đồng quê.

Năm 2005, bà nhận được Huân chương Nghệ thuật Quốc gia. Năm 2022, nữ nghệ sĩ được đề cử vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.

Parton đã thành lập một số tổ chức từ thiện và nhân đạo, đứng đầu trong số đó là Quỹ Dollywood, tổ chức quản lý một số dự án nhằm mang lại nền giáo dục và xóa đói giảm nghèo cho khu Đông Tennessee - nơi bà lớn lên.

Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll Đầu năm 2022, Dolly Parton được đề cử vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Parton ban đầu bà từ chối đề cử vì tin rằng Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll là “dành cho những người theo dòng nhạc rock”. Nhưng sau đó bà chấp nhận. Ngày 5/11/2022, Parton được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Ngày 17/1/2023, bà thông báo sẽ phát hành album nhạc rock đầu tiên mang tên Rockstar vào cuối năm. Album có sự hợp tác với Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Sheryl Crow, Miley Cyrus, Lizzo…

Linh Nhi (Theo CNN, Rolling Stone, The View)