{"article":{"id":"2222699","title":"Huyền thoại Toyota Land Cruiser 70 Series làm bằng xốp đẹp như xe thật","description":"Mẫu SUV huyền thoại Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 vừa được một nhà điêu khắc Nhật Bản chế tạo bằng xốp theo tỷ lệ 1:1 đẹp long lanh, khiến người xem tưởng như xe thật. Đây là mẫu xe được sản xuất liên tục 40 năm qua, vừa ra mắt bản mới.","contentObject":"<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/toyota-land-cruiser-tag6050449486895156753.html\">Toyota Land Cruiser</a> 70 Series là mẫu SUV huyền thoại của Toyota được sản xuất liên tục 40 năm qua kể từ năm 1984 mà không hề thay đổi kiểu dáng thiết kế cổ điển. Đây cũng là mẫu SUV rất được ưa chuộng ở Úc và Trung Đông nhưng khá hiếm ở Việt Nam và chỉ được nhập về qua đường nhập khẩu tư nhân. </p>

<p>Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã công bố mẫu xe thế hệ mới Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 với nhiều nâng cấp đáng kể, đánh dấu sự quay trở lại ấn tượng sau 8 năm bị ngừng sản xuất tại thị trường nội địa do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.</p>

<p>Nhân dịp mẫu xe tròn 40 tuổi kể từ khi ra mắt, một nhà điêu khắc Nhật Bản, ông Masumi Yamaguchi đã dày công chế tạo một chiếc SUV Toyota Land Cruiser 70 Series phiên bản 5 cửa làm hoàn toàn từ xốp với tỷ lệ 1:1 đẹp như xe thật. </p>

<p><strong>Xem video:</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UL19.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Bắt đầu từ những khối xốp khổng lồ, nhà điêu khắc Masumi Yamaguchi và các cộng sự của mình đã chế tác thô bước đầu thành các cụm bộ phận lớn như thân xe, bánh xe... rồi ghép thành chiếc xe theo tỉ lệ như xe nguyên mẫu.</span></p>

<p>Sau đó, ông Masumi Yamaguchi mới điêu khắc tỉ mẩn từng đường nét, chi tiết, hoạ tiết ở ngoại thất chiếc xe theo đúng như mẫu xe Toyota Land Cruiser 70 Series. Điển hình như mui xe đã được làm rất kỳ công, thậm chí những chi tiết nhỏ như đèn pha LED, cần gạt nước, gai lốp bánh xe cũng phải cẩn trọng điêu khắc, cắt gọt từng tí một.</p>

<p>Sau khi thành hình, việc khó khăn nhất là sơn màu cho xe bởi bề mặt xốp khác biệt hoàn toàn với bề mặt vật liệu trên xe thật. Ông Masumi Yamaguchi thực hiện công đoạn này hoàn toàn bằng tay và khi hoàn thiện, dưới ánh sáng mặt trời, người xem rất khó phân biệt được nó là xe mô hình nếu không đến gần và sờ vào.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-133317-1-1736.png?width=768&s=P6gsgWvTFnU3eZkxM2rJIQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-133317-1-1736.png?width=1024&s=nCwvQ0LG0jy8jyuy8cFMOg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-133317-1-1736.png?width=0&s=eCrEQnrQOn90avjUO7EWPw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-133317-1-1736.png?width=768&s=P6gsgWvTFnU3eZkxM2rJIQ\" alt=\"anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-133317-1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-133317-1-1736.png?width=260&s=i19R1lOdrm39RbgansXB0w\"></picture>

<figcaption>Chiếc xe mô hình bằng xốp như thật có thể bê lên bằng tay.</figcaption>

</figure>

<p>Như vậy, Toyota Land Cruiser tại Nhật Bản đã hiện diện đầy đủ có 3 biến thể của dải sản phẩm gồm Land Cruiser 300 Series, Land Cruiser Prado 250 Series và Land Cruiser 70 Series.</p>

<p>Tại thị trường nội địa, Toyota Land Cruiser 70 Series chỉ có phiên bản SUV 5 cửa, giá từ 32.500 USD (khoảng 788 triệu đồng), rẻ hơn khoảng 2.000 USD (48,5 triệu đồng) so với mẫu Land Cruiser 300 series. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp diesel 2,8 lít mới, có khả năng sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp Super ECT. Mẫu xe đời mới được bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, nhận diện biển báo giao thông và đèn pha tự động.</p>

<p>Tại thị trường Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Toyota Land Cruiser 70 Series được phân phối phiên bản SUV 3 cửa và phiên bản xe bán tải cabin đơn. Tại thị trường Úc, Toyota Land Cruiser 70 Series được phân phối phiên bản bán tải cabin kép. </p>

<p>Trong khi đó tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser là chiếc SUV hạng sang chạy địa hình được nhiều dân chơi yêu thích. Các biến thể được phân phối chính hãng là Land Cruiser Prado 250 Series với giá từ 2,628 tỷ đồng và Land Cruiser LC 300 với giá từ 4,286 tỷ đồng. </p>

<p><em>Ngắm loạt ảnh về mẫu xe Toyota Land Cruiser 70 Series bằng xốp đẹp như thật:</em></p>

<div class=\"vnn-image-gallery-slider vnn-template-noneditable\" id=\"1701695430628\" data-type=\"1\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200459-1737.png?width=0&s=14Glw3kEUx9pq6zjB2Gulw\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200459-1737.png?width=260&s=hGMls0DbvZzb4LYayhjYvg\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200459-1737.png?width=768&s=IOpU0zliOCWa3hynDIOXsA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200459-1737.png?width=1024&s=NZZ-m0G1br7jHy_bltFtRw\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200415-1738.png?width=0&s=vkHVvtRTnBFF26kGDqfYEg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200415-1738.png?width=260&s=Td0EJYw3lXyiQulSMj7xIw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200415-1738.png?width=768&s=H2R1TN2NDf73mcfftmHsTg\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200415-1738.png?width=1024&s=g48hKTc-ajzkEjcFsuq6Bw\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200403-1739.png?width=0&s=d-zo70c-ewfSyh7j6h7dww\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200403-1739.png?width=260&s=oK8h4PlakbDUkyVI9ln5Jw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200403-1739.png?width=768&s=l167vzFyf03sraZx-QQq5w\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200403-1739.png?width=1024&s=J_u59J67aFjlRkgkskSJog\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200426-1740.png?width=0&s=7BwxiBd3bmLDeG0nP94CXg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200426-1740.png?width=260&s=LGRmxlPIXiQ6b0PMd75o-w\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200426-1740.png?width=768&s=5nfkfbnrJlJwOd6M-h5Aug\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200426-1740.png?width=1024&s=CgZzprz3SnRV6Jl4RQIJuw\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200437-1741.png?width=0&s=gHvEsRCv3FuQ04Jkk_qEag\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200437-1741.png?width=260&s=II2fJITjMEDNOfW_fA4pXw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200437-1741.png?width=768&s=jdAn1uTdE8a0AZdkHUiTmA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200437-1741.png?width=1024&s=IGBN5UZzAY6Xa6fWhUbQEA\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200330-1742.png?width=0&s=jMe69AHCiDUNnFaY8rE2Kw\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200330-1742.png?width=260&s=imwdgHiedOmC3WCSDqmnyA\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200330-1742.png?width=768&s=qlnq3HnbHxMZWLCY6Y_QfQ\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200330-1742.png?width=1024&s=AajHBc8_z7lzVJ5CCBjF0A\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200320-1743.png?width=0&s=GbRBT1-IgeKkzz5BpXQoaA\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200320-1743.png?width=260&s=N83H8YASBty2hpFBbgM6sA\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200320-1743.png?width=768&s=0cK9IaL70ZnYAp4sXqvwfA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200320-1743.png?width=1024&s=GrulYwVvjJ18zyiABTpRbw\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200449-1744.png?width=0&s=qxz4WXUvZKN7i4yjAREm6A\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200449-1744.png?width=260&s=jKigvemBTwHPibZSQ2nb1Q\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200449-1744.png?width=768&s=dT4-MR0gDKbaBR5JLI9GBw\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200449-1744.png?width=1024&s=mHYeLa_kXmPSLnLuysx_cg\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200341-1745.png?width=0&s=NU_LUl-p2hhwG7Ylz0LFUA\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200341-1745.png?width=260&s=gHc-vIjQrIiVFL3NE3WL9w\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200341-1745.png?width=768&s=zE-8dcqwr7qY9PTuCqZH6Q\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200341-1745.png?width=1024&s=OHV97tfQF_xzHgbFXAkstw\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200352-1746.png?width=0&s=zA3XZFlh5YgvCfUpIj1rqg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200352-1746.png?width=260&s=xZmWMVYDu0xLLl2BWkuhcw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200352-1746.png?width=768&s=Ba-dpR0it0bkun8_Qd21dA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200352-1746.png?width=1024&s=BJoHd13Xci-dn57jTL0rHg\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200304-1747.png?width=0&s=y2pVq3K94G2709akG6M3fQ\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200304-1747.png?width=260&s=S8zPlzIQHOZdt06UtB20-g\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200304-1747.png?width=768&s=HeDUPfq4ifSIl_JgXejDFA\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200304-1747.png?width=1024&s=8id53Y1hjrW6TGUPu_3Syg\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-184942-1748.png?width=0&s=gIkvXqlx4XO98b9EVQOB_Q\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-184942-1748.png?width=260&s=fJ1nYKfquu_C4g5NeQ_QJw\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-184942-1748.png?width=768&s=ynlTv3sunrEJ8HV-sw7reg\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-184942-1748.png?width=1024&s=GqPj-wv7acu37cwPF9wf2Q\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200241-1749.png?width=0&s=DUz998oRrTFu4rlO7FE0Vw\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200241-1749.png?width=260&s=yFdMGw-ROHuLq1v_PkHbpQ\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200241-1749.png?width=768&s=pIEzQfqWXiPcXqCet74fdg\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200241-1749.png?width=1024&s=Q5bExNpEDR5dP_CaQbpKmA\" alt=\"\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200252-1750.png?width=0&s=NrzAsImvqU20NPQbf1v0vA\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200252-1750.png?width=260&s=8nnMaOUvSoYmL7I61SJClQ\" class=\"lazy \" data-image=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200252-1750.png?width=768&s=40jdeHuefjx_l2B-8-DhIw\" data-image-large=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anh-chup-man-hinh-2023-12-04-luc-200252-1750.png?width=1024&s=PHgzqfxy_svlIiKMwvpakw\" alt=\"\"></div>

<p><em>Theo Carscoops</em></p>

<p><em>Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

Đây là hành vi lái xe cực kỳ nguy hiểm bị xử phạt nặng theo Luật Giao thông đường bộ.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-dau-keo-vuot-au-o-khuc-cua-vang-duoi-vo-dau-o-to-nguoc-chieu-2222867.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/xe-dau-keo-vuot-au-o-khuc-cua-vang-duoi-vo-dau-o-to-nguoc-chieu-1613.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T20:46:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222701","title":"Xe sang Porsche chuyển làn 'hạ gục' hai xe máy trong 15 giây","description":"Singapore- Chỉ trong vòng chưa đầy 15 giây, màn chuyển làn dù không quá nhanh của chiếc ô tô SUV hạng sang Porsche Macan đã \"hạ gục\" liên tiếp hai xe máy phóng nhanh dường như thiếu quan sát và đi theo \"kiểu điền vào chỗ trống'.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/porsche-macan-chuyen-lan-ha-guc-hai-xe-may-trong-15-giay-2222701.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/xe-sang-porsche-chuyen-lan-ha-guc-hai-xe-may-trong-15-giay-1307.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:38:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222650","title":"SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan giá hơn 40 tỷ lộ diện bản nâng cấp đầu tiên","description":"Sau 5 năm ra mắt toàn cầu, SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa lộ diện phiên bản nâng cấp mới đầu tiên. Đây là mẫu xe được nhiều đại gia Việt ưa chuộng sắm về với mức giá từ 30-40 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-rolls-royce-cullinan-hon-40-ty-lo-dien-ban-nang-cap-dau-tien-2222650.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/suv-sieu-sang-rolls-royce-cullinan-gia-hon-40-ty-lo-dien-ban-nang-cap-dau-tien-992.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222444","title":"5 mẹo không nên bỏ qua khi dùng điều hòa ô tô tốt cho sức khoẻ mùa đông","description":"Mùa đông với không khí lạnh khiến nhiều người nghĩ đến điều hòa ô tô là thứ có thể bỏ qua, nhưng thực tế việc vẫn sử dụng điều hoà còn giúp bảo vệ sức khoẻ con người cũng như đảm bảo ô tô hoạt động ổn định.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-meo-khong-nen-bo-qua-khi-dung-dieu-hoa-o-to-mua-dong-2222444.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/5-meo-khong-nen-bo-qua-khi-dung-dieu-hoa-o-to-tot-cho-suc-khoe-mua-dong-282.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222151","title":"Cuối năm, thị trường ô tô Việt đón \"bão\" giá giảm sập sàn","description":"Tháng 12 là tháng cuối cùng chính sách giảm 50% phí trước bạ của Chính phủ được áp dụng. Cùng đó, giá xe đang có chiều hướng tiếp tục giảm sâu sẽ là cơ hội để người tiêu dùng mua xe được hưởng ưu đãi kép.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoi-nam-thi-truong-o-to-viet-don-bao-gia-xe-giam-sap-san-2222151.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cuoi-nam-thi-truong-o-to-viet-don-bao-gia-giam-sap-san-1254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222262","title":"Nghìn khách hàng Mỹ tố xe Honda Civic, CR-V bị lỗi kẹt vô lăng","description":"Mỹ- Hàng nghìn khách hàng đang khiếu nại tới hãng Honda và Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc ở Mỹ vì gặp phải sự cố bất ngờ kẹt vô lăng khi lái xe Honda Civic, CR-V và Acura Integra. Hơn 1.300 trường hợp sự cố được ghi nhận.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghin-khach-hang-my-to-xe-honda-civic-crv-bi-loi-ket-vo-lang-2222262.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hang-nghin-khach-hang-to-xe-honda-civic-crv-bi-loi-ket-vo-lang-831.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222299","title":"Biển 30K-444.44 trúng giá 245 triệu, \"sang tay\" hơn 1 tỷ gắn lên Mercedes G63","description":"Biển 30K-444.44 trúng đấu giá 245 triệu đồng trong phiên đấu trở lại lần hai vừa được chủ nhân 'sang tay\" bán lại với giá cao lên đến hơn 1 tỷ đồng. Mới đây, biển số này đã được đăng ký cho xe SUV sang Mercedes-Benz AMG G63.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bien-30k-444-44-dau-gia-245-trieu-sang-tay-hon-1-ty-gan-len-mercedes-g63-2222299.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/bien-30k-44444-trung-gia-245-trieu-sang-tay-hon-1-ty-gan-len-mercedes-g63-826.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222075","title":"Xe máy địa hình Yamaha PG-1 giá rẻ không có phanh ABS như Honda CT125","description":"Mẫu xe máy địa hình Yamaha PG-1 vừa ra mắt có giá bán chính thức 31 triệu đồng, rẻ hơn đối thủ Honda CT125 nhưng ít trang bị và công nghệ, đặc biệt là thiếu phanh ABS.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-may-dia-hinh-yamaha-pg-1-gia-re-nhung-khong-co-phanh-abs-nhu-honda-ct125-2222075.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/xe-may-dia-hinh-yamaha-pg-1-gia-re-khong-co-phanh-abs-nhu-honda-ct125-592.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222276","title":"Nóng trên đường: Hiểm hoạ \"trên trời rơi xuống\", cẩn thận đến đâu cũng khó đỡ","description":"Xe tải phía trước bất ngờ tụt dốc lùi thẳng vào người; bánh xe ben bỗng nhiên tuột ra văng vào xe khác hay đang đi bị xe lớn \"lấy thịt đè người\" là những tình huống \"nóng trên đường\" vô cùng nguy hiểm mà dù chúng ta cẩn thận đến đâu cũng khó tránh.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nong-tren-duong-hiem-hoa-tren-troi-roi-xuong-can-than-den-dau-cung-kho-do-2222276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nong-tren-duong-hiem-hoa-tren-troi-roi-xuong-can-than-den-dau-cung-kho-do-581.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222041","title":"Siêu xe Lamborghini Countach 34 tuổi vỡ nát vẫn được trả giá 1,35 triệu USD","description":"Sau gần 1 tháng được lên giới thiệu trên sàn đấu giá, chiếc siêu xe Lamborghini đời 1989 cũ kỹ và vỡ nát được trả giá tới 1,35 triệu USD. Tuy nhiên, mức này vẫn chưa thỏa mãn được kỳ vọng của những người sở hữu nó.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-xe-lamborghini-countach-34-tuoi-vo-nat-van-duoc-tra-gia-1-35-trieu-usd-2222041.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sieu-xe-lamborghini-countach-34-tuoi-vo-nat-van-duoc-tra-gia-135-trieu-usd-424.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:27:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222159","title":"Những bí kíp nằm lòng khi mua ô tô cũ, tránh 'tiền mất tật mang'","description":"Không ít người mua ô tô cũ do chưa có kinh nghiệm đã \"vớ\" phải chiếc xe lỗi, hay trục trặc hoặc gặp những vấn đề về pháp lý. Lúc này, chủ xe lâm vào cảnh \"tiền mất, tật mang\".","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-bi-kip-nam-long-khi-mua-o-to-cu-tranh-tien-mat-tat-mang-2222159.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nhung-bi-kip-nam-long-khi-mua-o-to-cu-tranh-tien-mat-tat-mang-215.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222132","title":"Top 6 tính năng công nghệ ô tô không cần thiết","description":"Nhiều cải tiến về công nghệ ô tô là sai lầm hoặc không cần thiết đối với các phương tiện hiện đại mà không làm được gì nhiều ngoài việc tăng thêm chi phí phương tiện cũng như tần suất và độ khó của việc vận chuyển hay sửa chữa.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-6-tinh-nang-cong-nghe-o-to-khong-can-thiet-2222132.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/top-6-tinh-nang-cong-nghe-o-to-khong-can-thiet-862.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T20:56:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222130","title":"Vì sao Trung Quốc làm được ô tô điện giá rẻ?","description":"Chi phí sản xuất trung bình của ô tô điện Trung Quốc chỉ bằng chưa đến một nửa so với xe của Mỹ và châu Âu, dẫn tới khoảng cách về giá ngày càng lớn, từng bước xoay đổi cục diện trên thị trường ô tô.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-trung-quoc-lam-duoc-o-to-dien-gia-re-2222130.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/vi-sao-trung-quoc-lam-duoc-o-to-dien-gia-re-859.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T20:47:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222033","title":"Vượt ẩu bất chấp, chủ nhân chiếc Honda Accord phải trả giá đắt","description":"Mỹ- Đánh lái liên tục không bật đèn xi nhan, vượt ẩu bất chấp, tài xế lái chiếc ô tô Honda Accord đã suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng cho bản thân và những người xung quanh.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vuot-au-bat-chap-chu-nhan-chiec-honda-accord-phai-tra-gia-dat-2222033.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/vuot-au-bat-chap-chu-nhan-chiec-honda-accord-phai-tra-gia-dat-667.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221153","title":"Xe điện cũ kém công nghệ ngày càng rẻ","description":"Mỹ- Chỉ trong một năm, giá xe điện đã qua sử dụng tại Mỹ trung bình giảm tới 33% với thời gian bán hàng lâu hơn. Tuy nhiên, đây là tín hiệu thị trường không đáng lo ngại bởi những mẫu xe giảm giá mạnh chủ yếu là những mẫu cũ đã ra mắt vài năm.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-dien-cu-kem-cong-nghe-ngay-cang-re-2221153.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cac-mau-xe-dien-cu-ngay-cang-re-654.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221923","title":"Mua xe Toyota cuối năm, ưu đãi tới 100% lệ phí trước bạ và quà tặng hấp dẫn","description":"Trong tháng 12, chương trình ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ và quà tặng bảo hiểm Toyota gói vàng tiếp tục được duy trì cho người mua 4 mẫu xe: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mua-xe-toyota-cuoi-nam-uu-dai-toi-100-le-phi-truoc-ba-qua-tang-hap-dan-2221923.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mua-xe-toyota-cuoi-nam-uu-dai-toi-100-le-phi-truoc-ba-va-qua-tang-hap-dan-153.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222027","title":"VinFast nhận đặt cọc mẫu xe VF 7 với ưu đãi hấp dẫn","description":"Từ 12h ngày 2/12 đến hết 24h ngày 30/12/2023, VinFast nhận đặt cọc mẫu xe VF 7 qua website https://reserve.vinfastauto.com hoặc tại các showroom, nhà phân phối trên toàn quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Giá xe","detailUrl":"/oto-xe-may/gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-nhan-dat-coc-mau-xe-vf-7-voi-uu-dai-hap-dan-2222027.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/vinfast-nhan-dat-coc-mau-xe-vf-7-voi-uu-dai-hap-dan-522.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222008","title":"VinFast trưng bày mẫu xe VF 9 tại COP 28","description":"VinFast Auto là đại diện doanh nghiệp Việt Nam duy nhất vinh dự trình bày và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị thường niên thế giới về biến đổi khí hậu COP28.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-trung-bay-mau-xe-vf-9-tai-cop-28-2222008.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/vinfast-trung-bay-mau-xe-vf-9-tai-cop-28-445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221815","title":"Những thói quen tai hại khi lái xe vào mùa đông","description":"Vào mùa đông, nhiệt độ ở khu vực miền Bắc có thể có lúc xuống dưới 10 độ C khiến ô tô của chúng ta cũng dễ gặp phải những bệnh đặc trưng mà nếu không chú ý rất dễ làm hại đến xe.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-thoi-quen-tai-hai-khi-lai-xe-vao-mua-dong-tai-xe-nen-tranh-2221815.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nhung-thoi-quen-tai-hai-khi-lai-xe-vao-mua-dong-88.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221696","title":"Đoàn xe bị kẹt ở hoang mạc vì đi theo Google Maps","description":"Mỹ- Quá tin tưởng chỉ dẫn của Google Maps, một đại gia đình lái xe ô tô từ Las Vegas để trở về nhà ở California đã bị kẹt ở hoang mạc với tuyến đường mòn đầy sỏi đá, hư hỏng nặng và không thể đi được.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doan-xe-bi-ket-o-hoang-mac-vi-di-theo-ung-dung-google-maps-2221696.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/doan-xe-bi-ket-o-hoang-mac-vi-di-theo-google-maps-115.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221829","title":"Xe máy tí hon Honda Cross Cub 110 nhập Trung Quốc giá đắt ngang SH","description":"Xe máy tí hon Honda Cross Cub 110 2023 nhập từ Trung Quốc về Việt Nam được chào bán với giá cao lên đến 81 triệu đồng, đắt gần gấp đôi giá xe tại thị trường nội địa nước láng giềng.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-may-ti-hon-honda-cross-cub-110-nhap-trung-quoc-gia-dat-ngang-sh-2221829.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/xe-may-ti-hon-honda-cross-cub-110-nhap-trung-quoc-gia-dat-ngang-sh-93.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221728","title":"Siêu bán tải gây nhiều hoài nghi Tesla Cybertruck lộ diện, giá từ 60.100 USD","description":"Sau hơn 4 năm kể từ khi ra mắt bản concept, chiếc bán tải thuần điện có khả năng chống đạn gây nhiều hoài nghi Tesla Cybertruck đã lộ diện bản thương mại. Lô xe đầu tiên đang cấp tập được sản xuất để bàn giao cho khách vào năm 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Xe mới ","detailUrl":"/oto-xe-may/xe-moi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/xe-moi","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-ban-tai-gay-nhieu-hoai-nghi-tesla-cybertruck-lo-dien-gia-tu-60-100-usd-2221728.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/sieu-ban-tai-gay-nhieu-hoai-nghi-tesla-cybertruck-lo-dien-gia-tu-60100-usd-35.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221700","title":"Chủ xe bực bội trả lại xe KIA Sportage cho đại lý sau 4 lần bị trộm","description":"Một chủ xe KIA Sportage tại Mỹ đã bực bội bán lại chiếc xế hộp của mình sau 4 lần bị trộm liên tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-xe-buc-boi-tra-lai-xe-kia-sportage-cho-dai-ly-sau-4-lan-bi-trom-2221700.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chu-xe-buc-boi-tra-lai-xe-kia-sportage-cho-dai-ly-sau-4-lan-bi-trom-1219.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:34:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221688","title":"Nissan chốt lộ trình khai tử động cơ đốt trong, chuyển sang xe điện","description":"Nissan là cái tên mới nhất trong số các hãng xe Nhật Bản vừa chính thức công bố lộ trình khai tử xe động cơ đốt trong để tập trung vào xe điện, trong đó, xe hybrid là một bước đệm. Khi nguồn cung dồi dào, giá xe điện có thể sẽ giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-hang-xe-nhat-chot-lo-trinh-khai-tu-xe-dong-co-dot-trong-chuyen-sang-xe-dien-2221688.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nissan-chot-lo-trinh-khai-tu-dong-co-dot-trong-chuyen-sang-xe-dien-1056.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221546","title":"Xe limousine siêu dài gần 30 tuổi vẫn được rao bán giá khoảng hơn 4 tỷ","description":"Mỹ - Chiếc xe limousine Dodge Viper Limo đời 1996 dài tới 25 ft (hơn 7,6 mét) màu trắng được chủ nhân của nó rao bán với giá có thể dư sức mua 4 chiếc thường.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-limousine-sieu-dai-gan-30-tuoi-van-duoc-rao-ban-hon-4-ty-2221546.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xe-limousine-sieu-dai-gan-30-tuoi-van-duoc-rao-ban-gia-khoang-hon-4-ty-861.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

