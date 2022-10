IELTS LangGo nâng bước giấc mơ giảng viên tiếng Anh

‘Cánh cửa’ giảng viên IELTS

Trong xu hướng nhu cầu học và thi chứng chỉ IELTS gia tăng, giáo viên tiếng Anh dần trở thành ngành nghề được nhiều bạn trẻ giỏi ngoại ngữ, yêu nghề giáo theo đuổi. Không chỉ có mức thu nhập ổn định, thời gian linh hoạt, đây còn là công việc mang lại triển vọng thăng tiến trong tương lai.

Trước khi trở thành một giáo viên IELTS, Lê Hồng Phương từng là cô gái nhút nhát, ngại giao tiếp. Phương cho rằng chính những trải nghiệm quý giá tại IELTS LangGo đã mở ra cánh cửa cơ hội, giúp cô cọ xát thực tế và trở thành một phiên bản tràn đầy tự tin như ngày hôm nay.

“Việc mình lựa chọn LangGo làm nơi giảng dạy có lẽ là bởi chữ “duyên”. Bản thân mình từng là một trong những học viên lứa đầu tiên của trung tâm, được trực tiếp trải nghiệm lộ trình cũng như phương pháp học tập độc đáo. Vì lẽ đó, mình thực sự ấn tượng với môi trường mà LangGo đem lại cho học viên, giờ đây là cho cả giảng viên nữa”, Hồng Phương chia sẻ.

Cùng với cô Hồng Phương, cô Trần Mỹ Quyên cũng được đánh giá là giáo viên có chuyên môn cao và luôn tận tâm với các học viên của mình. IELTS LangGo là nơi cô lựa chọn để gắn bó và hiện thực hóa khát vọng giúp nhiều người tự tin làm chủ tiếng Anh.

Cô Mỹ Quyên cho biết: “IELTS LangGo khiến mình thấm thía được ý nghĩa của việc dạy học mà chưa nơi nào làm được. Tại đây, mình được trao cơ hội để dạy và học cùng các cô cậu học trò đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Đặc biệt, LangGo còn là môi trường làm việc lành mạnh và luôn đề cao sự tiến bộ, động viên lẫn nhau thay vì chỉ trích”.

Theo đại diện trung tâm, giảng viên tại IELTS LangGo đều là những bạn trẻ sở hữu 8.0 IELTS cùng chuyên môn tốt, trở thành cầu nối giữa học viên và hệ thống. Tuy tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe nhưng cũng chính điều đó đã giúp LangGo dần trở thành điểm đến lý tưởng của các bạn trẻ mong muốn trở thành giảng viên IELTS để phát triển sự nghiệp hoặc làm nghề tay trái gia tăng thu nhập.

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố hàng đầu

Cô Diệu Hoa - Nhà đồng sáng lập, Giám đốc phát triển sản phẩm của IELTS LangGo chia sẻ: “Hệ thống luôn hoạt động với phương châm đầu tư vào nguồn nhân lực - đội ngũ giảng viên anh tài là ưu tiên hàng đầu. Mỗi năm, các giáo viên tại IELTS LangGo được tham dự nhiều khóa đào tạo/hội thảo nhằm phát triển bản thân cả về kiến thức và kỹ năng. Điểm sáng của chuỗi chương trình chính là ngoài nắm vững các lý thuyết, thầy cô sẽ được thực hành và phản hồi để cải thiện kỹ năng sư phạm, tạo ra những tiết học đạt hiệu quả cao”.

Với 3 cơ sở tại Trường Chinh, Xuân Thuỷ và Thạch Thất cùng khung giờ đa dạng, linh hoạt hình thức online và offline, tại IELTS LangGo giáo viên có thể đăng ký nguyện vọng công tác phù hợp. Các thầy cô tại IELTS LangGo không chỉ có cơ hội đóng góp tài năng giảng dạy của mình mà còn có thể cống hiến “chất xám” trong các dự án phát triển sản phẩm mới, cải tiến giáo trình, biên soạn tài liệu giảng dạy cho giáo viên và trợ giảng… Trên thực tế, các vị trí Quản lý chủ chốt về chuyên môn tại IELTS LangGo hiện đều là những nhân sự đã đồng hành và gắn bó với trung tâm, xuất phát điểm là những vị trí part-time.

“Mức lương dành cho giảng viên tại IELTS LangGo được đánh giá là hấp dẫn so với thị trường, có ràng buộc về chất lượng đào tạo, đồng thời phân bậc rõ ràng theo quy mô và năng lực của từng thầy cô. Các chế độ đãi ngộ được trao đổi cụ thể, minh bạch ngay khi tiếp nhận giảng viên và được chi trả đúng thời hạn cam kết giữa hai bên”, cô Diệu Hoa nhận định.

Chú trọng phát triển kỹ năng mềm

Văn hóa “100% or nothing” - hoàn thành công việc với 100% sự nỗ lực hoặc đừng làm gì cả là “nền móng” vững chắc để IELTS LangGo xây dựng cộng đồng hơn 100 giảng viên gắn kết chặt chẽ với tập thể. Họ không chỉ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, mà còn trở thành người truyền cảm hứng, lan tỏa lối sống tích cực cho các học viên.

Cô Hồng Phương chia sẻ: “Ở IELTS LangGo, mình nhận thức được bản thân không chỉ là một giảng viên mà còn là một người học - học tập trọn đời về cả kiến thức và kĩ năng. Nhờ vậy, mình trở nên quyết liệt hơn, cố gắng làm mọi việc với tất cả sự nỗ lực và kỷ luật. Vì có một câu mình rất tâm đắc từ chị Diệu Hoa: “Suffer the pain of regret or the pain of discipline” - nếu không muốn chịu nỗi đau của sự hối hận thì chỉ có cách chịu nỗi đau của sự kỷ luật mà thôi”.

Ngoài những giờ lên lớp, đội ngũ giảng viên của IELTS LangGo còn được tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để cùng sẻ chia, lan tỏa những giá trị nhân văn và hữu ích tới xã hội như chương trìnhTrung thu “Dạ Nguyệt Viên”, chương trình "Cùng em tới trường" do Tập đoàn HBR Holdings tổ chức tháng 9 vừa qua.

Đại diện trung tâm cho biết, với những chính sách đãi ngộ hấp dẫn cùng môi trường phát triển toàn diện, IELTS LangGo đã và đang là “bệ phóng” tiềm năng để các bạn trẻ có trình độ tiếng Anh xuất sắc và yêu thích nghề giáo được trang bị kiến thức và năng lực tự tin làm chủ lớp học, trở thành những giảng viên chuyên nghiệp.

Bích Đào