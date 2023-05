Tâm An Nhà báo

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tháng 4 vừa qua, nước ta xuất khẩu hơn 6.630 tấn cà phê sang thị trường Indonesia, thu về 19,42 triệu USD, tăng gần 220% về lượng và tăng hơn 275% về giá trị so với tháng 4/2022.

Tính đến hết tháng 4 năm nay, Việt Nam thu về gần 58,7 triệu USD nhờ xuất khẩu 20.320 tấn cà phê sang Indonesia, tăng 255% về lượng và tăng 228% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Indonesia là thị trường nhập khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong 4 tháng đầu năm nay. Qua đó, quốc gia này lọt top 10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Tháng 4/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.437 USD/tấn, tăng 6,3% so với tháng trước đó và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu cà phê bình quân của nước ta đạt 2.271 USD/tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, thời gian qua, Indonesia ồ ạt mua gạo Việt Nam. Chỉ trong 4 tháng năm nay, xuất khẩu gạo sang thị trường này thu về 149 triệu USD, tăng đột biến 2.514% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2022, xuất khẩu gạo sang Indonesia chỉ đạt 58 triệu USD. Đây là con số rất khiêm tốn trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo 3,45 tỷ USD của cả nước. Song, với kim ngạch tăng 2.514% trong 4 tháng đầu năm nay, Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử vươn lên trở thành khách hàng lớn thứ ba của gạo Việt, chỉ đứng sau Philippines và Trung Quốc.

Cuối tháng 3 vừa qua, thương vụ Việt Nam tại Indonesia dẫn thông tin từ Bộ Thương mại Indonesia cho hay, nước này sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023.

Lượng gạo dự trữ quốc gia nhập khẩu sẽ được sử dụng vào chương trình bình ổn giá gạo, hỗ trợ cho 21,53 triệu hộ nghèo và sử dụng cho các mục đích khác. Cơ quan dịch vụ hậu cần quốc gia - Preum Bulog - tiếp tục được chỉ định là đầu mối nhập khẩu, trong đó 500.000 tấn sẽ được thực hiện sớm nhất có thể.

Ngoài mặt hàng gạo và cà phê, xuất khẩu thuỷ sản, rau quả của Việt Nam sang thị trường này cũng có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.