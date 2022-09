Choáng vì Apple báo giá iPhone 14 mức 18 tỷ đồng

Mức giá 77.777 USD/tháng áp dụng cho một số sản phẩm bao gồm tất cả các mẫu iPhone, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 và AirPods Pro thế hệ thứ hai.

Tuy nhiên, theo Macrumors thì đây chỉ là lỗi hiển thị sai mức giá trên trang web của Apple ở một số quốc gia.

Trang web của Apple hiển thị sai giá iPhone 14. Ảnh: Macrumors

Macrumors cho biết, lỗi này xuất hiện trên trang web của Apple ở Mỹ, Canada và Vương quốc Anh.

Được biết, lỗi giá trên website của Apple chỉ xuất hiện ở trang giới thiệu sản phẩm. Khi khách hàng chuyển sang mua sản phẩm từ cửa hàng trực tuyến của Apple, giá các sản phẩm sẽ hiển thị đúng chứ không phải con số 777.777 USD.

Apple đã khắc phục lỗi này ngay sau đó. Mức giá của các iPhone mới đã hiển thị đúng như công bố của Apple tại sự kiện "Far Out" diễn ra tuần trước: giá iPhone 14 từ 799 USD, iPhone 14 Plus từ 899 USD, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max lần lượt từ 999 USD và 1099 USD.

Hải Nguyên