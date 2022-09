iPhone 14 so iPhone 13: Chọn nâng cấp lên iPhone mới hay không?

Thoạt nhìn, iPhone 14 trông khá giống iPhone 13, nhưng máy có nhiều nâng cấp đáng chú ý, bao gồm camera chính lớn hơn, các tính năng an toàn như SOS khẩn cấp qua vệ tinh và phát hiện sự cố, chip A15 Bionic phiên bản mới cũng mạnh hơn dù không nhiều.

iPhone 14 so iPhone 13

Tuy nhiên, iPhone 13 hiện đã được giảm giá và vẫn là một trong những điện thoại tốt nhất hiện nay. Những so sánh dưới đây có thể giúp bạn quyết định chiếc iPhone nào tốt hơn cho nhu cầu sử dụng của mình.

Các phiên bản

Apple vừa ra mắt loạt iPhone mới với những nâng cấp mạnh mẽ và khai tử iPhone mini. Thay vào đó là mẫu iPhone 14 Plus (màn hình 6,7 inch). iPhone 14 Plus rất giống iPhone 14, khác biệt đáng chú ý nhất là là kích thước màn hình và viên pin.

Mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus

Năm nay, với việc Apple loại bỏ iPhone 12 mini, iPhone 13 mini cùng với iPhone SE 2022 là những điện thoại nhỏ gọn cuối cùng còn lại trong dòng sản phẩm của Apple.

Giá bán

iPhone 14 tiêu chuẩn có giá 799 USD. iPhone 13 ở thời điểm ra mắt cũng có mức giá tương tự, nhưng hiện tại nó đã được giảm xuống còn 699 USD, sau khi iPhone 14 ra mắt.

Apple công bố giá iPhone 14 và 14 Plus tại sự kiện Far Out

iPhone 14 Plus đắt hơn 100 USD so với iPhone 14, ở mức giá 899 USD. Trong khi, iPhone 13 mini hiện có giá 599 USD.

Người dùng có thể đặt hàng trước mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus từ ngày 9/9. Apple sẽ giao iPhone 14 vào ngày 16/9 tới, trong khi iPhone 14 Plus sẽ phải đợi lâu hơn tới 7/10.

Thông số kỹ thuật

So thông số kỹ thuật iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 và iPhone 13 Mini

Thiết kế và màn hình

Nhìn bề ngoài sẽ không nhận thấy sự khác biệt giữa iPhone 14 và iPhone 13. Cả 2 mẫu iPhone này vẫn được làm bằng chất liệu kính và nhôm với mặt sau bóng bẩy và mặt trước có tấm phủ gốm để tăng độ bền.

Từ iPhone 13, Apple đã thay đổi cách bố trí mô-đun camera sau từ ống kính xếp theo chiều dọc sang sắp xếp theo đường chéo. iPhone 14 tiếp tục sử dụng thiết kế này.

Mẫu iPhone 14 tại sự kiện của Apple

Ở mặt trước, iPhone 14 có "tai thỏ" nhỏ hơn một chút so với iPhone 13. Với các mẫu iPhone tiêu chuẩn, "tai thỏ" vẫn được duy trì thay vì phần cắt Dynamic Island chỉ có trên các mẫu iPhone 14 Pro.

iPhone 14 có 5 màu gồm đen bóng đêm (Midnight), trắng ánh sao (Starlight), xanh lam (Blue), tím (Purple) và đỏ (Red). Trong khi, các màu iPhone 13 bao gồm hồng (Pink), xanh lam (Blue), đen bóng đêm (Midnight), trắng ánh sao (Starlight), xanh lục (Green) và đỏ (Red).

Apple đã mang đến một số thay đổi đáng kể cho iPhone 14 như cải thiện hiệu suất nhiệt, SOS khẩn cấp qua vệ tinh giúp người dùng gửi các tin nhắn cứu hộ ở những khu vực không có sóng di động hoặc WiFi.

Nhà Táo cũng đã loại bỏ khay SIM vật lý mà chỉ dùng eSIM trên các mẫu iPhone 14 tại Mỹ. Vì vậy, người dùng tại Mỹ muốn mua iPhone có khay SIM thì iPhone 13 có thể là lựa chọn tốt hơn.

Mặt trước iPhone 13 Pro Max

IPhone 14 và iPhone 13 đều sử dụng màn hình OLED 6,1 inch giống hệt nhau, có hỗ trợ HDR, độ sáng 800 nits và độ sáng cao nhất là 1.200 nits. Sự khác biệt duy nhất mà bạn có thể lựa chọn là iPhone 14 Plus với màn hình lớn (6,7 inch).

Hiệu suất và thời lượng pin

Thường thì iPhone mới sẽ đi kèm chip mới. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử iPhone, điều này không được thực hiện với iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

Tất nhiên, chip A15 Bionic mới đi kèm GPU 5 lõi để cải thiện hiệu suất đồ họa nhanh hơn tới 25% so với A15 Bionic trên iPhone 13 có GPU 4 lõi.

Chip A15 Bionic tiếp tục được trang bị cho iPhone 14

Nếu muốn chiếc iPhone dùng chip mới A16 Bionic, bạn phải nâng cấp lên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Apple cho biết chip A16 Bionic được trang bị cho iPhone 14 Pro là "con chip nhanh nhất từng có trên điện thoại thông minh".

Đối với iPhone 14 và iPhone 14 Plus, A15 vẫn là một con chip khá mạnh mẽ với CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi. Apple cho rằng chip A15 vẫn vượt trội so với hiệu năng của các hãng Android hiện nay và chip của Android chỉ ngang chip A13 Bionic mà thôi.

Về thời lượng pin, iPhone 14 được giới thiệu cho thời gian xem video lên đến 20 giờ, phát trực tuyến 16 giờ và 80 giờ nghe nhạc. Để so sánh, ‌iPhone 13‌ được đánh giá mức 19 giờ xem video, 15 giờ phát video trực tuyến và 75 giờ để phát âm thanh. Đây là một tin tốt vì pin iPhone 13 được đánh giá rất cao so với các dòng smartphone cùng phân khúc.

IPhone 14 Plus có viên pin lớn hơn và theo Apple thì chiếc iPhone này có thể kéo dài đến 26 giờ phát lại video, 20 giờ để phát video trực tuyến và lên đến 100 giờ để phát lại âm thanh. Điều này có thể đưa iPhone 14 Plus vào danh sách những smartphone có thời lượng pin tốt nhất hiện nay. Tất nhiên, nó cần được xác nhận sau khi iPhone 14 Plus đến tay người dùng và trải qua các bài kiểm tra pin.

Camera

Camera là một trong những hạng mục được nâng cấp trên iPhone 14.

Camera sau của iPhone 14

Giống như người tiền nhiệm, iPhone 14 có hệ thống camera sau gồm 2 ống kính 12MP. Tuy nhiên, iPhone 14 có cảm biến chính lớn hơn nhiều, khẩu độ f/1.5 giúp thu sáng tốt hơn. Tất cả những điều này sẽ góp phần tạo nên những bức ảnh và video đẹp hơn, chi tiết tốt hơn và ít nhiễu hơn. Tính năng Photonic Engine giúp cải thiện hiệu suất ánh sáng yếu và ghép ảnh.

Camera trước trên iPhone 14 cũng có thay đổi, khẩu độ f/1.9 với khả năng tự động lấy nét, được cho là giúp chụp tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi iPhone 13 có khẩu độ f/2.2.

Về video, Apple đã giới thiệu có thêm tùy chọn hành động, hỗ trợ chống rung hiệu quả hơn, giúp người dùng quay tốt hơn khi đang di chuyển.

Kết luận

iPhone 14 có nhiều nâng cấp như SOS kết nối vệ tinh trong tình huống khẩn cấp, cải tiến khả năng chụp thiếu sáng,... Ngay cả với những cải tiến này, người dùng vẫn có thể tìm thấy nhiều điểm tương đồng của iPhone 14 với iPhone 13. Đó là chip A15 Bionic, màn hình (ngoại trừ mẫu iPhone 14 Plus lớn hơn) và thiết kế tổng thể. Với iOS 16, iPhone 13 cũng sẽ nhận được tất cả các tính năng từ phần mềm mới nhất của Apple, bao gồm cả màn hình khóa tùy chỉnh.

Nhìn chung, iPhone 14 có vẻ không phải là một bước nhảy vọt so với iPhone 13. Nhưng nếu bạn muốn sở hữu chiếc iPhone mới từ iPhone 12 trở lên, hoặc mẫu màn hình lớn Plus vừa ra mắt, thì iPhone 14 là một lựa chọn đáng quan tâm.

Hải Nguyên (tổng hợp)